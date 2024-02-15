РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4120 посетителей онлайн
Новости Война
2 061 17
помощь (7441) США (24862) Столтенберг (1619)

Блокирование помощи Украине со стороны США уже влияет на поле боя, - Столтенберг

столтенберг

Блокировка помощи Украине от Соединенных Штатов уже влияет на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Vif.

"Блокировка США помощи Украине уже оказывает влияние на поле боя", - подчеркнул он.

"Мы уже видим последствия того, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", - добавил генсек Альянса, отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов для ВСУ, по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Читайте также: Республиканцы усиливают давление на спикера Джонсона, чтобы тот вынес на рассмотрение проект с помощью Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А як вливає корупція української так званої влади на поле бою, коли розікрали кошти на побудову оборонних укріплень в Запоріжськії обл.

Жах! Пішли проти РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Гроші на лінію оборони Запоріжжя ЗНИКЛИ. Розкрили брудну схему
https://youtu.be/aKpoDIWBM5A?si=Db9W-XynvhmWo8zB
показать весь комментарий
15.02.2024 10:52
+8
Генерал Омельченко: Залужного звільнено незаконно! Країна впадає в беззаконня!
https://www.youtube.com/watch?v=BXYXwBFTVEU
показать весь комментарий
15.02.2024 10:55
+2
столтенберг, класно бути директором нато, коли нема війни. офіс зарплатня, фуршети, командировки...
а коли настав час виконувати свої оборонні функції, все посипалося.

оберуть трампа, сша ні копійчини не дасть дармоїдам з європи! а це прямий шлях до окупації балтії, та вторгнення в польшу.

цікаво, куди побіжуть європейці? в латинську америку?
показать весь комментарий
15.02.2024 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як вливає корупція української так званої влади на поле бою, коли розікрали кошти на побудову оборонних укріплень в Запоріжськії обл.

Жах! Пішли проти РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Гроші на лінію оборони Запоріжжя ЗНИКЛИ. Розкрили брудну схему
https://youtu.be/aKpoDIWBM5A?si=Db9W-XynvhmWo8zB
показать весь комментарий
15.02.2024 10:52 Ответить
Капітан очевидність,не розмови ваші нам потрібні,а хоча б 100 000 снярядів,і теміново!!!!
показать весь комментарий
15.02.2024 10:52 Ответить
Який він "капітан"? Це було очевидно ще восени 22-го року, так що максимум - єфрейтор.
показать весь комментарий
15.02.2024 13:30 Ответить
столтенберг, класно бути директором нато, коли нема війни. офіс зарплатня, фуршети, командировки...
а коли настав час виконувати свої оборонні функції, все посипалося.

оберуть трампа, сша ні копійчини не дасть дармоїдам з європи! а це прямий шлях до окупації балтії, та вторгнення в польшу.

цікаво, куди побіжуть європейці? в латинську америку?
показать весь комментарий
15.02.2024 10:53 Ответить
не варто "американо- рашистські домовленості" називати блокуванням
показать весь комментарий
15.02.2024 10:54 Ответить
«американо-рашистські домовленості» !? Це кого з ким?
показать весь комментарий
15.02.2024 11:14 Ответить
Хіба в СШАпри владі і в опозиції не американці???або в 3,14дерації при владі не рашисти???
показать весь комментарий
15.02.2024 11:30 Ответить
Нє, ну все понятно. А хто конкретно?
показать весь комментарий
15.02.2024 12:10 Ответить
Нє, ну все понятно. А хто конкретно? ---нє,але якщо Вам понятно,то під словом "понятно" конкретні політики американської і російської всі ці роки,що іде війна в Україні,при владі.Якщо Ви їх не знаєте(конкретно),тоді що Вам особисто "понятно"???
показать весь комментарий
15.02.2024 14:54 Ответить
Взагалі-то, це слова з ******.

Ви натякаєте, що це Рудий щур домовився з ******, тому блокується допомога Україні, чи це Байден домовився з ******, тому респи йому влаштували блокаду? Кого ви маєте наувазі? Хто з американських політиків домовляється з терористом №1 у світі?
показать весь комментарий
15.02.2024 16:58 Ответить
Взагалі-то, це слова з ******.- (irenka ko)Ви натякаєте, що це Рудий щур домовився з ******, тому блокується допомога Україні, чи це Байден домовився з ******, тому респи йому влаштували блокаду? Кого ви маєте наувазі? Хто з американських політиків домовляється з терористом №1 у світі?- Ви майже,підкреслюю, майже все добре натякаєте,але бракує це все разом завязати в "мішок" американської політики (це є Ваш натяк)
показать весь комментарий
15.02.2024 19:16 Ответить
За кого голосували на останніх виборах?
показать весь комментарий
15.02.2024 20:16 Ответить
Ваші запитання,Вас видають як працівника,котрий "переводить стрілки".
показать весь комментарий
15.02.2024 21:22 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
16.02.2024 08:15 Ответить
Генерал Омельченко: Залужного звільнено незаконно! Країна впадає в беззаконня!
https://www.youtube.com/watch?v=BXYXwBFTVEU
показать весь комментарий
15.02.2024 10:55 Ответить
Європа ж гроші виділила -- так закупіть в інших краінах -- Ірак Пакистан Турція - чи тільки кожен день лякати
показать весь комментарий
15.02.2024 11:02 Ответить
як це він зрозумів? головатий дядько!
показать весь комментарий
15.02.2024 11:32 Ответить
 
 