Блокирование помощи Украине со стороны США уже влияет на поле боя, - Столтенберг

Блокировка помощи Украине от Соединенных Штатов уже влияет на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Vif.

"Блокировка США помощи Украине уже оказывает влияние на поле боя", - подчеркнул он.

"Мы уже видим последствия того, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", - добавил генсек Альянса, отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов для ВСУ, по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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