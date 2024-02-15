Блокирование помощи Украине со стороны США уже влияет на поле боя, - Столтенберг
Блокировка помощи Украине от Соединенных Штатов уже влияет на ситуацию на поле боя.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Vif.
"Блокировка США помощи Украине уже оказывает влияние на поле боя", - подчеркнул он.
"Мы уже видим последствия того, что Соединенные Штаты не смогли принять решение", - добавил генсек Альянса, отвечая на вопрос о нехватке боеприпасов для ВСУ, по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
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Жах! Пішли проти РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Гроші на лінію оборони Запоріжжя ЗНИКЛИ. Розкрили брудну схему
https://youtu.be/aKpoDIWBM5A?si=Db9W-XynvhmWo8zB
а коли настав час виконувати свої оборонні функції, все посипалося.
оберуть трампа, сша ні копійчини не дасть дармоїдам з європи! а це прямий шлях до окупації балтії, та вторгнення в польшу.
цікаво, куди побіжуть європейці? в латинську америку?
Ви натякаєте, що це Рудий щур домовився з ******, тому блокується допомога Україні, чи це Байден домовився з ******, тому респи йому влаштували блокаду? Кого ви маєте наувазі? Хто з американських політиків домовляється з терористом №1 у світі?
https://www.youtube.com/watch?v=BXYXwBFTVEU