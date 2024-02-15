Россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" для оправдания агрессии против Украины, - ГУР МО
Россия начала активную фазу информационной операции против Украины под названием "Перун".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", - говорится в сообщении.
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Перу́н (дав.рус.пєроунъ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE язичницький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2 бог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'ян і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балтів, верховний бог у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київській Русі IX-X ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:9-2 [2] , володар неба, повелитель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC грому і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 блискавки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-perun1-4 [4] , бог родючостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:1-5 [5] , пізніше покровитель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96 князів та їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) дружинників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:2-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:15-7 [7] , військової справиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:9-2 [2] . Верховним богом усієї Київської Русі.
Теперь будут торпедировать тему половцев и печенегов....
Он в них сморкается ?