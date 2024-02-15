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Россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" для оправдания агрессии против Украины, - ГУР МО

путін

Россия начала активную фазу информационной операции против Украины под названием "Перун".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, - ГУР
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Топ комментарии
+25
Може і вам треба щось організувати проти Мацкви, а не кидати всі інформможливості проти Пороха і Залужного?...
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15.02.2024 11:05
+25
Цей, мабуть....


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15.02.2024 11:07
+12
Брехня і цинізм це і є стиль рашистів ,одне дивує а чому наша влада нічого не робить що б показувати світу правду про геноцид який творят рашисти проти українського народу, про десятки тисяч вбитих українців ,про сотні зруйнованих міст і сіл ,якщо не доносити правду до світової громадкості ,ворог буде доносити брехню, пора це зрозуміти.
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15.02.2024 11:13
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Якии ше "Пердун" ?
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15.02.2024 11:04 Ответить
Цей, мабуть....


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15.02.2024 11:07 Ответить
Мене цікавить не це, а те як готується цьому протистояти і з цим боротися українська влада.
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15.02.2024 11:05 Ответить
Щоденними "потужними відсотками".
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15.02.2024 11:13 Ответить
Вибачаюсь, звісно ж, "відосіками"!
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15.02.2024 11:31 Ответить
Може і вам треба щось організувати проти Мацкви, а не кидати всі інформможливості проти Пороха і Залужного?...
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15.02.2024 11:05 Ответить
Шизофрейник старый пердун,начал операцию Перун
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15.02.2024 11:08 Ответить
То цей старий *****-пердун почав виправдовувати не тільки свою агресію проти України, а й агресію свого кумира гітлера проти Польщі.
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15.02.2024 11:11 Ответить
Та він дійсно, як казав Немцов, іпанутий раз такі паралелі наводив. Хоча це тільки на користь Україні в інформаційній війні. Однак, зелена влада не може козирі з інтерв'ю куйла використувати по повній ...
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15.02.2024 11:18 Ответить
Не НЕ МОЖЕ, а НЕ ХОЧЕ. Ярмак нє разрєшаєт.
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15.02.2024 11:22 Ответить
Брехня і цинізм це і є стиль рашистів ,одне дивує а чому наша влада нічого не робить що б показувати світу правду про геноцид який творят рашисти проти українського народу, про десятки тисяч вбитих українців ,про сотні зруйнованих міст і сіл ,якщо не доносити правду до світової громадкості ,ворог буде доносити брехню, пора це зрозуміти.
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15.02.2024 11:13 Ответить
за рукав не потягнеш тих хто хоче відвернутись...
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15.02.2024 12:02 Ответить
як ви яхту назвете, так вона й попливе
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15.02.2024 11:14 Ответить
Можете сміятись або обурюватись, але це реально працює.
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15.02.2024 11:15 Ответить
На жаль. А Зєрмак підігрує їм. Самі не хочуть протистояти, тільки брешуть на марафоні, і опозиції не дають.
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15.02.2024 11:20 Ответить
Не підігрує, а виконує розпорядження.
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15.02.2024 11:29 Ответить
Вони інформ-війну виграють ще з 14 року, навіть Порох тоді нічого зробити не міг, щоб перебити кацапську пропаганду, що вже про зелень казати.
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15.02.2024 12:59 Ответить
Більше скажу: їх ніхто в інфополі не переміг, і не переможе. Вони в царині спецоперацій та маніпуляції неперевершені. Тут їм дійсно аналогів немає.
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15.02.2024 13:02 Ответить
Повинна бути відповідь влади в Україні,наприклад смертна кара людям,які виправдовують війну РФ, якщо знов буде мовчання це буде свідчити про лояльність влади до Путіна.
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15.02.2024 11:17 Ответить
А зелені мудаки хоч щось вякунули на офіційному рівні проти Білорусі чи Ірану ?
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15.02.2024 11:17 Ответить
Серун
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15.02.2024 11:19 Ответить
А назву точно написали, бо від цього так тхне що більше схоже на "ПеРдун"?!
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15.02.2024 11:21 Ответить
ми теж...не стоімо осторонь...2 раза на день гундосить зелений
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15.02.2024 11:22 Ответить
І в цьому московитам (заліщанам) щастя не буде, бо Перун не їх покровитель.

Перу́н (дав.рус.пєроунъ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE язичницький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2 бог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'ян і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балтів, верховний бог у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київській Русі IX-X ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:9-2 [2] , володар неба, повелитель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC грому і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 блискавки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-perun1-4 [4] , бог родючостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:1-5 [5] , пізніше покровитель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96 князів та їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) дружинників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:2-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:15-7 [7] , військової справиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD#cite_note-:9-2 [2] . Верховним богом усієї Київської Русі.
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15.02.2024 11:23 Ответить
Решили исправить проколы интервью с Карлсоном!
Теперь будут торпедировать тему половцев и печенегов....
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15.02.2024 11:26 Ответить
А что это у него перед носом за две лохматки ?
Он в них сморкается ?
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15.02.2024 11:28 Ответить
Яйца пригожина в страусиных перьях...
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15.02.2024 11:52 Ответить
п.здун
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15.02.2024 11:38 Ответить
Операція "пердун"...
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15.02.2024 12:00 Ответить
Міша Подоляк його інсташльондри і телеграм-помийки вже давно залучені до операції "П#здун"
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15.02.2024 13:42 Ответить
операція "Брехун" - більше відповідає реальному змісту
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15.02.2024 15:04 Ответить
 
 