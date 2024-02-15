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Китай (2792) конференция (284) Мюнхен (187) Ван И (60)

Глава МИД Китая Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

ван

Министр иностранных дел Китая Ван И примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля) и расскажет о предложениях Китая по защите равноправного и многополярного мира.

Об этом сообщили в МИДе Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр иностранных дел Ван И примет участие в конференции, чтобы подробно рассказать о предложениях Китая по построению сообщества с общим будущим для всего человечества, а также защите равноправного и упорядоченного многополярного мира", - говорится в сообщении.

Читайте: Китай в Совбезе ООН призвал прекратить помогать Украине оружием

Находясь в Европе, Ван И также совершит визиты в Испанию и Францию, с которыми Китай в этом году отмечает соответственно 50-ю и 60-ю годовщину установления дипотношений.

О намерениях главного дипломата Китая обсуждать российско-украинскую войну в сообщении не упоминается, однако этот вопрос, очевидно, будет одним из главных, поскольку лидеры ЕС и большинства его стран-участниц неоднократно заявляли, что отношения Китая с Европой зависят от позиции Пекина по отношению к российской агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Салливан и глава китайского МИД Ван И обсудили войну России против Украины
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Топ комментарии
+5
Опять этот комуняцкий п..ор будет рассказывать, что война - это мир и спасать обосравшегося "историка"
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15.02.2024 11:16
+3
Всі чекають від Китаю одного, що б він засудив агресію росії проти України і що б закликав путіна вивести війська з території України , ту роль яку грає Китай зараз це підігрування злочинцю путіну.
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15.02.2024 11:19
+2
Ван И или И Ван ? 😁
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15.02.2024 12:15
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Опять этот комуняцкий п..ор будет рассказывать, что война - это мир и спасать обосравшегося "историка"
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15.02.2024 11:16 Ответить
Всі чекають від Китаю одного, що б він засудив агресію росії проти України і що б закликав путіна вивести війська з території України , ту роль яку грає Китай зараз це підігрування злочинцю путіну.
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15.02.2024 11:19 Ответить
взагалі то не підігрування, в співпрацця
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15.02.2024 12:21 Ответить
Цікаво. Зазвичай Китай не приїздить на заходи з урочистого пустопорожнього кіздєжу...
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15.02.2024 11:22 Ответить
І що це падло буде продовжувати пиз...дьож щоб не давали зброю Україні!!! Китайозів взагалі треба повернути всіх в їхнє кубло, не хай там варяться самі в своєму гівні!!!
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15.02.2024 11:37 Ответить
Пустили лису в курятник провести переучет?
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15.02.2024 11:39 Ответить
Посмотрим что петь будет.
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15.02.2024 11:47 Ответить
Повідомлятиме європейцям, хто у їх домі хазяїн.
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15.02.2024 12:15 Ответить
Ван И или И Ван ? 😁
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15.02.2024 12:15 Ответить
Українські вантажівки, з яких польські фермери висипали зерно на дорогу, залишаються в пункті пропуску Дорогуськ.

У водіїв немає вказівок ані їхати до Литви, як планували, ані повертатися до України. Але поки невідомо, як відреагують польська й українська сторони, адже вантаж уже було замитнено.Поляки
сказилися.
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15.02.2024 12:17 Ответить
як на мане це гарний знак, Китай дарма не їздить. Навіть якщо нагинати Україну збирається це свідчить що у вассала не так все добре
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15.02.2024 12:23 Ответить
китай яким боком до миру, де госпідари кацапів, це спонсори та постачальники.
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15.02.2024 12:33 Ответить
 
 