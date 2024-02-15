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Рашисты выпустили баллистику из Белгородской области: Угроза для Харьковщины

с300

Российские войска выпустили баллистику из Белгородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза баллистики из Белгородской обл. РФ! Повторные пуски!" – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Синегубов также предупредил о ракетной опасности и призвал граждан находиться в укрытиях.

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В Белгороде российские ракеты, отказавшись лететь в Украину, минуснули ТЦ. Есть погибшие и пострадавшие
https://t.me/insiderUKR/69699?single
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15.02.2024 11:42 Ответить
ага
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15.02.2024 12:05 Ответить
https://t.me/tlknewsua TLk News

Военная администрация Белгорода - Вы конченные петухи.

У вас детонирует в обратную сторону ракета, которая летит на Харьков, потом она падает ВАША ЖЕ РАКЕТА на вас же и вы даете РАКЕТНУЮ ОПАСНОСТЬ.

А ВЫ БНРОВЦЫ ВСЕ ЭТО ХАВАЕТЕ КАК ГОВНО И ПРИЧМОКИВАЕТЕ.

Кто умный- лучше слейте позиции установок.

https://t.me/Infotlk @Infotlk

Так как кроме шуток, мы и вас же защитим от ВАШИХ ЖЕ установок.

https://t.me/tlknewsua/13828 11:22
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15.02.2024 11:43 Ответить
Українські ударні безпілотні літальні апарати вразили понад 14 тис. ворожих цілей за минулі пів року.

"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів.
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15.02.2024 12:21 Ответить
 
 