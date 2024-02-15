Рашисты выпустили баллистику из Белгородской области: Угроза для Харьковщины
Российские войска выпустили баллистику из Белгородской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза баллистики из Белгородской обл. РФ! Повторные пуски!" – говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Синегубов также предупредил о ракетной опасности и призвал граждан находиться в укрытиях.
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https://t.me/insiderUKR/69699?single
Военная администрация Белгорода - Вы конченные петухи.
У вас детонирует в обратную сторону ракета, которая летит на Харьков, потом она падает ВАША ЖЕ РАКЕТА на вас же и вы даете РАКЕТНУЮ ОПАСНОСТЬ.
А ВЫ БНРОВЦЫ ВСЕ ЭТО ХАВАЕТЕ КАК ГОВНО И ПРИЧМОКИВАЕТЕ.
Кто умный- лучше слейте позиции установок.
https://t.me/Infotlk @Infotlk
Так как кроме шуток, мы и вас же защитим от ВАШИХ ЖЕ установок.
https://t.me/tlknewsua/13828 11:22
"Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво в 100 разів. Прибрано бюрократію, є реальна конкуренція близько 200 приватних компаній у сфері БПЛА. 40 млрд грн передбачено в цьогорічному державному бюджеті на закупівлю дронів.