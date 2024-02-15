Рашисты выпустили баллистику из Белгородской области: Угроза для Харьковщины

Российские войска выпустили баллистику из Белгородской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза баллистики из Белгородской обл. РФ! Повторные пуски!" – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Синегубов также предупредил о ракетной опасности и призвал граждан находиться в укрытиях.

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