Украинские воины удерживают плацдарм в Крынках, хотя ситуация и сложная, - ОК "Південь"

Ситуация в селе Крынки Херсонской области, где удерживается плацдарм, остается сложной, но украинские воины справляются.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация остается достаточно сложной, потому что действительно удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень тяжело. Но наши подразделения с этим справляются", – сказала Гуменюк.

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Она отметила, что за минувшие сутки там наблюдалась некоторая повышенная активность врага по сравнению с предыдущими днями. "7 штурмов враг попытался совершить, но все они были безуспешными. Технику продолжают экономить, поэтому больше враг теряет личного состава", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, за минувшие сутки в зоне ответственности ОК "Південь" отминусовано 68 оккупантов, 7 единиц крупнокалиберной артиллерии и 7 единиц автобронетанковой техники. "То есть это результат и контрбатарейной борьбы, и этих же штурмов россиян, в которых участвуют 10-15 человек и затем возвращаются с потерями до 70%", - подчеркнула она.

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Как сообщалось ранее, Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левобережье Днепра. Украинские защитники удерживают занятые позиции, постепенно и методично проводят мероприятия по укреплению и расширению плацдарма. В то же время оккупанты осуществляют аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов.