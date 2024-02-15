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Новости Война
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Игнат (577) воздушная тревога (688)

Сегодня к воздушным тревогам должно быть особое внимание, враг может устраивать провокации, - Игнат

тривога

В Воздушных силах предупредили граждан о важности сегодня внимательно относиться к воздушным тревогам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас тревога связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Пока информация только об одном борте, но в конце концов хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам. Очевидно, что враг, понесший вчера серьезные имиджевые и военные потери, потопление БДК... Зная россиян, как они хотят показать собственному народу, как отомстили, они уже, наверное, транслируют какие-то картинки сегодняшней ночной атаки, будто они отомстили, что поражено все в Украине", - отметил он.

По словам Игната, не исключены дальнейшие действия и провокации.

Также читайте: По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
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Топ комментарии
+3
Аналитик куев,нах...
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15.02.2024 12:08
+3
Ну так: путін нападе, війна почнетья
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15.02.2024 12:10
+3
Що значить "провокації" ?
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15.02.2024 12:13
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Аналитик куев,нах...
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15.02.2024 12:08 Ответить
... вангует на досуге на телемарафоне
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15.02.2024 12:12 Ответить
Ну так: путін нападе, війна почнетья
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15.02.2024 12:10 Ответить
Що значить "провокації" ?
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15.02.2024 12:13 Ответить
Тобто, ми маємо уважно ставитись до иожливих кацапських провокацій - кожний раз, коли на кацапії десь щось злетіло, бігти у сховище?
У військових вишах логіку викладають?
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15.02.2024 12:16 Ответить
а раніше шо куй ложили , шо за брєд курвам на сміх..
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15.02.2024 12:18 Ответить
Провокації де? У небі чи на землі?
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15.02.2024 12:18 Ответить
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15.02.2024 12:20 Ответить
Це акти тероризму, які нах провокації? Ігнат с початку був ледь не єдиним притомним спікером, але час в шашличному шоблі дає про себе знати.
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15.02.2024 12:21 Ответить
В Белгороде прилет по: располаге наемников из Ирана, запасному командному пункту Шойгу, центру про сборке дронов и биолаборатории со смертельно опасными медвежьими блохами. Все цели успешно поражены
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15.02.2024 12:40 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1758044143706619931 3 ч

Літаки с КАБами не збивають, 50% ракет пропускають, получили дві нові батареї Патріот, плюс ще одну другу батарею від одного з союзників. Командувач взагалі на свому місті.
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15.02.2024 13:42 Ответить
 
 