Сегодня к воздушным тревогам должно быть особое внимание, враг может устраивать провокации, - Игнат

В Воздушных силах предупредили граждан о важности сегодня внимательно относиться к воздушным тревогам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас тревога связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Пока информация только об одном борте, но в конце концов хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам. Очевидно, что враг, понесший вчера серьезные имиджевые и военные потери, потопление БДК... Зная россиян, как они хотят показать собственному народу, как отомстили, они уже, наверное, транслируют какие-то картинки сегодняшней ночной атаки, будто они отомстили, что поражено все в Украине", - отметил он.

По словам Игната, не исключены дальнейшие действия и провокации.

Также читайте: По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.