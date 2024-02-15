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Конгресс США (1208) космос (768) россия (93025) ядерное оружие (1292) Сенат США (474)

Глава Комитета США разведки Конгресса Тернер своим заявлением по поводу "серьезной угрозы нацбезопасности" пытался надавить на конгрессменов для одобрения помощи Украине, - New York Times

майкл,тернер

14 февраля глава комитета Палаты представителей США по вопросам разведки Майк Тернер предоставил членам Конгресса разведданные о "серьезной угрозе" американской национальной безопасности. Он, в частности, пытался надавить конгрессменов и заставить их рассмотреть запрос на дополнительное финансирование для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times.

"Тернер, вероятно, стремился оказывать давление на Палату представителей, чтобы законодатели согласовали дополнительное финансирование Украины, которое ранее одобрил Сенат. Тернер является ярым сторонником увеличения помощи Украине и недавно посещал Киев", - пишет издание.

В то же время советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что планируется закрытая встреча с конгрессменами. Но не сообщил подробности.

"Это было запланировано. Поэтому я несколько удивлен, что конгрессмен Тернер сегодня публично выступил накануне запланированной встречи, чтобы я мог завтра встретиться с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне", – сказал Салливан.

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Накануне глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается возможных намерений России запустить в космос ядерное оружие.
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Топ комментарии
+5
Я так розумію, що ліберальна газетьонка New York Times проти нас.
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15.02.2024 12:08
+3
"Це було заплановано. Тому я дещо здивований, що конгресмен Тернер сьогодні публічно виступив напередодні запланованої зустрічі, щоб я міг завтра зустрітися з ним разом з нашими фахівцями з розвідки й оборони - Салліван"

- Товариш Селіванов, як завжди, невдоволений . Навіщо так гучно кричати...А якщо буде ескалація і путя нападе. Хай тихесенько виведуть росіяни ядерку в космос , навіщо роздувати з мухи слона
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15.02.2024 12:22
+3
Ліндсі Грем теж проти, інший колишній "палкий прихильник". Пишуть Трамп йому обіцяв пост.
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15.02.2024 12:31
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Правила форума Совет форумчан
Я так розумію, що ліберальна газетьонка New York Times проти нас.
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15.02.2024 12:08 Ответить
Вони не за нас, але й не проти нас. Вони за гроші.
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15.02.2024 12:09 Ответить
Конгресмени почули ? -- бо Джонсон каже я хер поставлю на голосування
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15.02.2024 12:11 Ответить
Поки що каже. Для того і тиск, щоб він змінив свою позицію.
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15.02.2024 12:29 Ответить
Тернер республіканець-це вже позитивний фактор, хоч хтось не ліг під рудого
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15.02.2024 12:18 Ответить
А ліндсі грем - ліг , при тому що завжди топив за Україну.

"хоч хтось" - не позитивний фактор, бо динаміка тих хто ліг під трампа не нашу користь.
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15.02.2024 12:24 Ответить
Ми вдячні пану Тернеру, відповідальному та далекоглядному політику США.
Конгресмен Тернер - республіканець, співавтор і підписант відомого документу Палати представників "Пропозиції до плану перемоги в Україні":

https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf" https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf"

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15.02.2024 13:23 Ответить
Ліндсі Грем теж проти, інший колишній "палкий прихильник". Пишуть Трамп йому обіцяв пост.
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15.02.2024 12:31 Ответить
"Це було заплановано. Тому я дещо здивований, що конгресмен Тернер сьогодні публічно виступив напередодні запланованої зустрічі, щоб я міг завтра зустрітися з ним разом з нашими фахівцями з розвідки й оборони - Салліван"

- Товариш Селіванов, як завжди, невдоволений . Навіщо так гучно кричати...А якщо буде ескалація і путя нападе. Хай тихесенько виведуть росіяни ядерку в космос , навіщо роздувати з мухи слона
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15.02.2024 12:22 Ответить
Цей "товариш", схоже і далі продовжує всіляко перешкоджати наданню військової допомоги Україні. І словами, і справами.
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15.02.2024 13:29 Ответить
Не прошло.... Но попытка засчитана.
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15.02.2024 12:55 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1757884482286186981 13 ч

Мир близок к Третьей мировой войне - Ильхам Алиев. Да скорее бы уже, зае.....али вы нас все.
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15.02.2024 13:44 Ответить
 
 