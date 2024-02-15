Глава Комитета США разведки Конгресса Тернер своим заявлением по поводу "серьезной угрозы нацбезопасности" пытался надавить на конгрессменов для одобрения помощи Украине, - New York Times

14 февраля глава комитета Палаты представителей США по вопросам разведки Майк Тернер предоставил членам Конгресса разведданные о "серьезной угрозе" американской национальной безопасности. Он, в частности, пытался надавить конгрессменов и заставить их рассмотреть запрос на дополнительное финансирование для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Times.

"Тернер, вероятно, стремился оказывать давление на Палату представителей, чтобы законодатели согласовали дополнительное финансирование Украины, которое ранее одобрил Сенат. Тернер является ярым сторонником увеличения помощи Украине и недавно посещал Киев", - пишет издание.

В то же время советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что планируется закрытая встреча с конгрессменами. Но не сообщил подробности.

"Это было запланировано. Поэтому я несколько удивлен, что конгрессмен Тернер сегодня публично выступил накануне запланированной встречи, чтобы я мог завтра встретиться с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне", – сказал Салливан.

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Накануне глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается возможных намерений России запустить в космос ядерное оружие.