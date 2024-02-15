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коалиция (2330) Минобороны (9046) ПВО (2495) соглашение (1234)

15 стран подписали соглашение о создании коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, - Минобороны

нато

Представители министерств обороны 15 стран подписали в Брюсселе соглашение о намерении создания новой Коалиции возможностей - интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Она должна способствовать и координировать помощь в усилении украинского ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, подписанное соглашение - официальное начало работы Коалиции, целью которой является содействие и координация помощи в усилении противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Такой шаг позволит Украине быть более эффективной на поле боя, а также обеспечить больше защиты гражданским людям.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для сохранения жизней украинцев. Мы благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку. Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Германия, Франция и США – председательствующие в Коалиции страны. Также к ней присоединились Болгария, Чехия, Дания, Греция, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Испания, Великобритания, Бельгия и Украина.

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так звані цивілізовані країни все щось підписують, обговорюють, вирішують, затверджують...роблять все, щоб створити вигляд, що вони щось роблять.
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15.02.2024 12:23 Ответить
А потім прийде "секретар Джонсон" і накладе вето на цю коаліцію і всі розведуть руками, мовляв, "ну що поробиш"
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15.02.2024 12:34 Ответить
Так бла,бла,бла...., далекобійних ракет Україні не дамо , бо сцикотно за ботоксного , може не сподобається

P.S Ще б підписали угоду про створення коаліції , по протипожежній безпеці і шляхи її втілення , та контролю за її виконанням .
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15.02.2024 12:48 Ответить
Мені цікаво ДЕ ГРОШИ НА ЦІ КОАЛИЦІІ? У тумбочкі?

важливо шоб гроши вже були на якомусь рахунку і зелені до нього не допускались
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15.02.2024 12:43 Ответить
Проподпісавшієся
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15.02.2024 12:50 Ответить
Скільки мудрих і пафосних слів а хер поймеш про що
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15.02.2024 12:54 Ответить
Создаются рабочие иностранные группы, движ, это понятно , обсуждения, осуждения, но ,скорость выполнения на не понятной Паузе....
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15.02.2024 14:30 Ответить
це тому, сьогодні, з 26 збили тільки половину?
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15.02.2024 16:51 Ответить
Були б кістки, а тіло наросте, казав вже: -УКРАЇНА ОТРИМАЄ ВСЕ НЕОБХІДНЕ І ПЕРЕМОЖЕ *****-кацапів. АРХ М
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16.02.2024 03:51 Ответить
 
 