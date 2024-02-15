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Послы 27 стран ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро, – FT

ес,евросоюз,єс,євросоюз

14 февраля послы 27 стран Европейского Союза согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины в размере 50 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Теперь текст документа должен одобрить Европейский парламент, а средства начнут поступать в начале следующего месяца.

Напомним, Евросоюз надеется выделить Украине первый транш из нового пакета финансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в начале марта, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ.

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Ну хоч тут якийсь прогрес
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15.02.2024 12:33 Ответить
50 млрд на 10років ?!
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15.02.2024 12:41 Ответить
на 4 роки
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15.02.2024 12:47 Ответить
 
 