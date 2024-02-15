Послы 27 стран ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро, – FT
14 февраля послы 27 стран Европейского Союза согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины в размере 50 млрд евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Теперь текст документа должен одобрить Европейский парламент, а средства начнут поступать в начале следующего месяца.
Напомним, Евросоюз надеется выделить Украине первый транш из нового пакета финансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в начале марта, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Киевом требований по проведению реформ.
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Василь Воробець
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