Режим Лукашенко был соучастником российской агрессии с самого начала, а Беларусь - ее начальным пунктом, - Столтенберг

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и Беларусь были начальным пунктом в российской агрессии против Украины, большая часть вторжения была совершена именно из этой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с журналистами перед началом Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Лукашенко и Беларусь были начальным пунктом в российской агрессии против Украины. Когда Россия накапливала войска вдоль украинских границ перед вторжением, они говорили, что это только развертывание. Большая часть вторжения была осуществлена именно из Беларуси. Поэтому Беларусь была соучастницей российской агрессии в Украине с самого начала", - отметил Столтенберг.

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При этом он отметил, что Беларусь, как и любая другая страна мира, достойна того, чтобы жить в условиях свободы и демократии.

"НАТО построено на ключевых ценностях свободы и демократии. Мы убеждены, что все народы имеют право жить свободно в условиях свободы и демократии. Это относится также и к народу Беларуси", - добавил Столтенберг.

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