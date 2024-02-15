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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) Столтенберг (1619)

Режим Лукашенко был соучастником российской агрессии с самого начала, а Беларусь - ее начальным пунктом, - Столтенберг

столтенберг

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и Беларусь были начальным пунктом в российской агрессии против Украины, большая часть вторжения была совершена именно из этой страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время общения с журналистами перед началом Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Лукашенко и Беларусь были начальным пунктом в российской агрессии против Украины. Когда Россия накапливала войска вдоль украинских границ перед вторжением, они говорили, что это только развертывание. Большая часть вторжения была осуществлена именно из Беларуси. Поэтому Беларусь была соучастницей российской агрессии в Украине с самого начала", - отметил Столтенберг.

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При этом он отметил, что Беларусь, как и любая другая страна мира, достойна того, чтобы жить в условиях свободы и демократии.

"НАТО построено на ключевых ценностях свободы и демократии. Мы убеждены, что все народы имеют право жить свободно в условиях свободы и демократии. Это относится также и к народу Беларуси", - добавил Столтенберг.

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Топ комментарии
+3
Тобто країна співучасниця агресії має право на всяку демократичну ***...ню і права ??!!!!!
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15.02.2024 12:55
+2
Не неси *****! Ми бачте маємо бути вдячними білоруському диктатору! Ага. Як тільки так і відразу! Чисельна перевага кацапів була на вузьких дорогах в колоні довжиною 80 км. Навіть якщо б колона разом з білорусами була 120 км., ба, навіть 200 км. то було б убито більше окупантів. А результат був би той самий - розгром і втеча зі значними втратами.
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15.02.2024 13:09
+2
Звісно ніхто не стане дякувати покидьку, причетому до вбивства українців. Поганий бацька, але виявився дещо корисним. Страх за бацька за його шкуру зіграв нам на корись
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15.02.2024 13:21
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- Я в отставке, участник русско-японской войны.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Девятьсот пятого года , что ли?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Сорок пятого .
- Цусиму просрал!
- Чего??? Я https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD Муданьцзян взял!
- Что он взял?
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15.02.2024 13:05 Ответить
К чему это он.
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15.02.2024 12:52 Ответить
"Слава Украине,смерть Бульбофюреру"!
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15.02.2024 12:54 Ответить
Тобто країна співучасниця агресії має право на всяку демократичну ***...ню і права ??!!!!!
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15.02.2024 12:55 Ответить
Початковий і кінцевий пункт російської агресії. Саме через те, що бацька підвів х#йла. відмовившись білоруськими військами нападати на Україну рашисти не змогли захопити Київ за 3 дні і провал бліцкригу став фатальним для х#йла. Невідомо чим закінчились би події у ті важкі дні, коли чисельна перевага білорусів могла відіграти б вирішальну роль коли в Україні не бущо ще жодного Хаймарсу та не вистачало снарядів, а влада збиралась на шашлики
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15.02.2024 12:55 Ответить
Не неси *****! Ми бачте маємо бути вдячними білоруському диктатору! Ага. Як тільки так і відразу! Чисельна перевага кацапів була на вузьких дорогах в колоні довжиною 80 км. Навіть якщо б колона разом з білорусами була 120 км., ба, навіть 200 км. то було б убито більше окупантів. А результат був би той самий - розгром і втеча зі значними втратами.
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15.02.2024 13:09 Ответить
Звісно ніхто не стане дякувати покидьку, причетому до вбивства українців. Поганий бацька, але виявився дещо корисним. Страх за бацька за його шкуру зіграв нам на корись
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15.02.2024 13:21 Ответить
Диктатор лукашенка назавжди буде асоціюватися з Гостомелем, Бучею, Ірпінем, Черніговом... Він прямий співучасник, а в Бучі засвітились білоруси. Сподіваюсь їх вже добили... Білорусь кацапи "денацифікували" першою і там війська недостатньо навіть для захисту власних кордонів. Вони військові голодранці!
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15.02.2024 13:28 Ответить
Хто ж сперечається покидьок є покидьок. Головне що одночасно для рашистів його зрада буде асоціюватись з сотней тисячею рашистів, які марно загинули проваливши бліцкриг Київ за 3 дні коли бацька їх підвів
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15.02.2024 13:33 Ответить
Що він там "підвів"! Все військо Білорусі 29 900 осіб з дрімучою і старою технікою часів СРСР. Пошле армію на війну то нікому буде його особу захищати, а білоруси ломануться через кордони і рабів не стане!
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15.02.2024 13:43 Ответить
От саме тому і підвів. А для диктатора відловити на вулицях і мобілізувати у 10 разів більше раз плюнути
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15.02.2024 13:46 Ответить
Легко сказати, але неможливо зробити. Втечуть в "партизани" і швидко радикалізуються. А це громадянська війна! Кому першому відрубають голову на площі здогадуєтесь?
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15.02.2024 13:51 Ответить
Легко сказати коли бачиш як відловили на росії 300 тисяч чмобіків. Звісно при цьому мільйон радикалізувалось, але від цього на фроні легше не стало, бо фронт відчуває лише тих, хто воює, а не ховається у Тайзі чи партизанить
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15.02.2024 13:55 Ответить
"Білорусь була співучасницею російської агресії проти України від початку" - Сашко нехай думає про правила поведінки!
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15.02.2024 12:56 Ответить
Его что то сильно прорвало. Кчему бы это.
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15.02.2024 13:00 Ответить
Та ні Столтенберг помиляється.У хохлятського бидла лука був "хозяйственником" бо дороги строил.Звідти і прогрома *********** зеленського.
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15.02.2024 13:07 Ответить
Чому "був"?
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15.02.2024 13:22 Ответить
То заморозьте активи, давно вже пора
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15.02.2024 13:33 Ответить
 
 