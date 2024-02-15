Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже на этой неделе.
Об этом сообщает AP ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ.
Конкретные детали соглашения не сообщаются.
В Елисейском дворце отметили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.
Также там отметили, что визит позволит Макрону "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непреклонную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами".
Кроме того, оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные нужды Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в Европейский Союз, которые Франция полностью поддерживает, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля. В частности, он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
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Чому це питання не обговорювалось у Парламенті?
Зеленський, затверждення ціх важливих документів тільки Ермаком -
НЕ препустимо.
Яка «стратегія» Зеленського?
- Заключити « гарантіі» з різними країнами ?
- Перейти до перемовин по « мирному» договору з рф?
-Ухвалити договір та « закінчити війну перемогою»?
-Провести вибори та отримати другій термін?
Що він задумав? Народу він про це не каже…
гундосиківвідосиків вечірніх не буде (можливо)...
а відосики будуть - знімальна група включена до складу делегації
Містять зобов'язаня,у порівняні з якими "Будапешський меморандум" є справжньою гарантією.
Суцільний піар на крові українців і жодрих дій! Тільки шкода.