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Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже на этой неделе.

Об этом сообщает AP ссылаясь на заявление Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ.

Конкретные детали соглашения не сообщаются.

В Елисейском дворце отметили, что это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года.

Также там отметили, что визит позволит Макрону "подтвердить решимость Франции продолжать оказывать непреклонную поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами".

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Кроме того, оба лидера обсудят ситуацию на линии фронта, военные, экономические и гуманитарные нужды Украины, а также переговоры об усилиях страны по вступлению в Европейский Союз, которые Франция полностью поддерживает, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля. В частности, он проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

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Топ комментарии
+6
Ще один туалетний папірець.
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15.02.2024 12:50
+4
Потужно !
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15.02.2024 12:54
+4
хотів зразу написати, шо незламно, але все ж таки потужно.

а відосики будуть - знімальна група включена до складу делегації
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15.02.2024 13:06
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Ще один туалетний папірець.
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15.02.2024 12:50 Ответить
дЄрмак візьме із собою "кравчучку" для складування!
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15.02.2024 13:01 Ответить
Чому Громадяни України про текст ціеі угоди нічого не знають?!

Чому це питання не обговорювалось у Парламенті?

Зеленський, затверждення ціх важливих документів тільки Ермаком -
НЕ препустимо.
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15.02.2024 15:06 Ответить
Що, в загалі, коїться ?

Яка «стратегія» Зеленського?

- Заключити « гарантіі» з різними країнами ?
- Перейти до перемовин по « мирному» договору з рф?
-Ухвалити договір та « закінчити війну перемогою»?
-Провести вибори та отримати другій термін?

Що він задумав? Народу він про це не каже…
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15.02.2024 15:18 Ответить
та наріду і не треба
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15.02.2024 23:10 Ответить
не треба переймитися. то все до сраки
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15.02.2024 15:30 Ответить
Потужно !
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15.02.2024 12:54 Ответить
Потужно! Та ще й пару днів гундосиків відосиків вечірніх не буде (можливо)...
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15.02.2024 13:04 Ответить
хотів зразу написати, шо незламно, але все ж таки потужно.

а відосики будуть - знімальна група включена до складу делегації
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15.02.2024 13:06 Ответить
А чому ГУР чи СБУ не заборонить виїзд за кордон цьому ватному скомороху, який ще у 2020 разом зі своїм секретарем злили нашу спецоперацію по вагнерівцям кацапам через бульбафюрера? Чи ета савсєм другоє???
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15.02.2024 13:02 Ответить
У ПАРИЖІ ? А чого не в Києві ? Бо безпеки немає ? ! Тим папірцем нехай Зеленський прикриє свою родину ! В Парижі .....
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15.02.2024 13:07 Ответить
Тільки довбень Зеленський називає "гарантіями" угоди,які не мають жодних гарантій!
Містять зобов'язаня,у порівняні з якими "Будапешський меморандум" є справжньою гарантією.
Суцільний піар на крові українців і жодрих дій! Тільки шкода.
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15.02.2024 13:30 Ответить
Імітатор преЗЕлента якусь туфту ганяє? Що той папірець вартий окрім затягування часу і сцянння у очі українцям. Що французи якось нас будуть захищати? Це скорше спецоперація кремля у виконанння оманського дурачка, щоб потім насміхатися над Європою і казати іншим, бачте що варті їхні гарантії...
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15.02.2024 13:31 Ответить
Вистилає ціми "гарантіями" поголів'ю зебілів (як асфальтував дороги на рашу) дорогу до расєйскої стайні.
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15.02.2024 13:36 Ответить
 
 