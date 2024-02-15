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россия (93025) аэродром (281)

РФ начала готовить военные аэродромы к возможным массированным ударам со стороны Украины и НАТО, - The Moscow Times

росія,літак,винищувач,аеродром

Россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и Североатлантического Альянса. В частности, минобороны РФ проверило аэродромы на устойчивость к атакам и провело обучение в разных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

Учения россиян проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.

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Российское издание со ссылкой на военного эксперта пишет, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Кроме того, такие учения должны проводиться регулярно.

По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно атаковались беспилотниками. В будущем Россия может столкнуться с НАТО, считает эксперт.

Он добавил, что в таком случае Североатлантический союз прежде всего будет пытаться уничтожить российские аэродромы.

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Топ комментарии
+14
Колись так само сміялись з їх ракет, яких на два-три залпи, й ті не літають.
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15.02.2024 13:10
+10
Дякую, поржав.
Анало говнєтний циркон вже всі побачили. Не менш анало говнєтний кенжал теж.
Ушльопки не здатні навіть власний автомобіль зробити з нуля, про які літаки може йти мова, не розумію?
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15.02.2024 13:15
+9
ОБАТО (отд.бат.авіатех.обесп.)....там одні алкаші і повний безлад, там при совку - торба, а зара тимпаче. ну-ну
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15.02.2024 13:05
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ОБАТО (отд.бат.авіатех.обесп.)....там одні алкаші і повний безлад, там при совку - торба, а зара тимпаче. ну-ну
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15.02.2024 13:05 Ответить
Колись так само сміялись з їх ракет, яких на два-три залпи, й ті не літають.
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15.02.2024 13:10 Ответить
Ну і допомогло воно, московитам?
Свято наближається !
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15.02.2024 13:05 Ответить
"Незачет"! Колеса на крилах літаків не розкладали (щоб краще горіло) - навчання "нужно пофторить"
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15.02.2024 13:16 Ответить
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15.02.2024 13:08 Ответить
Кацапські оптимісти вважають шо у них і надалі будуть літаки.
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15.02.2024 13:09 Ответить
Авіабудівні заводи - є, аеродроми за межами досяжності КР - є, КБ і робочий персонал - є. Чому не будуть? Будуть, ще й нові моделі.
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15.02.2024 13:12 Ответить
Дякую, поржав.
Анало говнєтний циркон вже всі побачили. Не менш анало говнєтний кенжал теж.
Ушльопки не здатні навіть власний автомобіль зробити з нуля, про які літаки може йти мова, не розумію?
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15.02.2024 13:15 Ответить
Скажіть це тим, на кого в Авдіївці десятки КАБів з неба сиплються щодня, безперервно.
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15.02.2024 13:16 Ответить
Афігенний здобуток, технології 50-х років 20-го століття, просто вау, ну шо сказать. Стрілки не переводьте, хіба розмова була про каби? Якщо орки такі вправні, чого немає жодної, я підкреслюю, жодної їх власної ******** розробки, яка б працювала? Все або пижжено у західної цивілізації, через реверс інжинірінг оркбойзами якось покрашено в шахматну клітинку і якось там працює, або скупається у ізгоїв світу, які здобувають технології таким самим чином? Де? Ото й вся розмова.
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15.02.2024 13:21 Ответить
Zek rush - ще примітивніша технологія, але працює.
І старі літаки літають та стріляють.
На відміну від наших. Яких з кожним днем все менше, і втрати не поповнити ніяким іншим шляхом, окрім як виклянчити у Заходу.
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15.02.2024 13:23 Ответить
Якби мразія напала на Зімбабве, їх перевага була б ще значнішою. До чого ці обговорення сферичного нічого в вакуумі? Зек раши якось можуть допомогти створити власний автомобіль з нуля? Он вчора вже була інфа, що запустити завод фольксвагена орки не змогли. Так це просто готове включити, а не будувати з нуля! І це не авіоника, а сраний автомобіль, суть якого не мінялася з моменту його створення.
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15.02.2024 13:34 Ответить
Навіщо створювати автомобіль, якщо можна за допомогою zek rush захопити країну, громадяни якої можуть створювати автомобілі, і змусити їх працювати на себе?
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15.02.2024 13:37 Ответить
Не можна, бо автомобілі створює технологія, а не громадяни. В нас такої технології немає точно так само як і у них.й
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15.02.2024 13:38 Ответить
Носії технології - люди.
Ви ж самі навели приклад про завод.
Там певно і документація була, що як працює.
А у русні не було тих, хто б розібрався в ній. Тому і не запрацювало. Хоча багато ліній там робило в повністю автоматичному режимі.
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15.02.2024 13:41 Ответить
Якщо носії технології - люди, то найтехнологічнішими країнами світу були би китай і індія. А це чомусь не так.
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15.02.2024 13:42 Ответить
Якість тому що. І культура.
В Індії багато розумних людей, але є ще кастова система.
Китай був рушієм прогресу чорт знає скільки століть тому. Зараз вони - фабрика. Взяли технологію, зробили точно так само х20.
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15.02.2024 13:45 Ответить
Це бла-бла-бла. А по суті - багатші країни в першу чергу вимивають з бідних розумних і талановитих людей. А залишається 73%, які здатні мавпувати і копіювати, але не здатні розвивати, мислити, аналізувати і створювати нове. І кількість цих 73% має вирішальне значення тільки якщо ви воюєте з зімбабве. Технологічна країна просто розмотає ваші анало говнєтні аеродроми в нуліну за півгодинки ************ стелс-бомберами, які анало говнєтна технологія 50х років минулого століття просто не здатна побачити, от на цьому в принципі все, ну ви можете звісно як басмачі на конях по барханах скакать, з самопалів в повітря пулять.
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15.02.2024 13:57 Ответить
Якщо б росія була моя країна... Я б таких дурниць не казав.
Ви бачили, що русня через соцмережі зробила з європейцями та американцями?
росії в майбутньому може і не знадобитись воювати з НАТО. Достатньо буде підняти ісламську революцію по всій Європі, тоді європейці самі благатимуть ввести російські війська, щоб припинити різанину.
І з США може не потрібно буде воювати.
Рудий клован за свою каденцію так винесе всім мізки, що на наступних виборах, коли одна половина країни захоче від нього нарешті позбутись, друга візьметься за зброю з метою "захистити вибір свого месії від фальсифікацій сатаністами-педофілами".
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15.02.2024 14:03 Ответить
Не бачу сенсу в продовженні водевіля, бо життя занадто коротке, щоб витрачати його на намагання переконати когось в тому, що сонце сходить на сході, а земля має форму сфери. Якщо ви розумієте, про що я. Бо все ото шо ви понаписували аж ніяк не наблизило мразію до створення власного автомобіля, а тим паче, літака, з нуля.
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15.02.2024 14:07 Ответить
Та не треба воно їм, якщо можна видурити або відібрати. Купити за жижу, на худий кінець.
Але ж заздрісно. Просто заздрісно, що такі "вєлікіє", а не можуть.
Та вже й не зможуть.
Прірва там настільки глибока, що долати сенсу немає.
Можливо, навіть змирились з цим.
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15.02.2024 14:09 Ответить
То ви вже якось зведіть все до ладу. Бо нагадую перебіг розмови:
- "заводи єсть, всьо пастроім"
- "не побудуєте бо рукожопі варвари, вмієте тільки красти"
- "не пастроім самі так сілой заставім сасєдєй строіть нам"
- "не заставите бо у сусідів технології, отримаєте ******"
- "нє заставім сасєдєй так вєсь міравой парядок парушім, самі прідут просітса штоб нам строіть"
- "не порушите, бо рукожопі варвари"
- "ой нє очєнь-та і хатєлось строіть еті ваші самальоти"
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15.02.2024 14:14 Ответить
Ага, виглядає як шизофренія.
Росія схожа на Індію. ІТ і фармацевтика, космічна програма - а поряд купи сміття і священні щури розміром з кішку, яких не можна розчавити машиною, бо з узбіччя жінки капцями закидають.
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15.02.2024 14:17 Ответить
мразія схожа на мерзенну купу лайна. (як і індія, власне).
Нікчемний повторювач фашистської Німеччини.
Колись, за Єльцина, демократична росія і правда мала успіхи в багатьох сферах. За ***** все скотилося в стандартну авторитарну помийку. Навіть дивно, чому вони ще тримаються за то "православіє", мабуть щоб мостика з Європою мати - бо по суті, вони з іраном мислять абсолютно в унісон, аллах бабах і закидати камінням іншого - це вся нікчемна мразотна сутність цього квазідержавного формування, сраки нашої багатострадальної планети. Ті ж самі німці, хоч і робили жахливі речі, але разом з тим зробили багато технологічних, медицинських, наукових здобутків. А що зробила мразія, ну от що? Хоч щось? А? Отож. Срака і є.
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15.02.2024 14:27 Ответить
демократична росія і правда мала успіхи в багатьох сферах
Щось не пригадаю я таких успіхів. В культурі так точно.
Може, була десь на рівні країн Східної Європи, але точно не в шерензі перших.
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15.02.2024 14:32 Ответить
Культура, технології. Нічого, що як раз за Єльцина і машинобудівництво розвивалося, і важка промисловість? Досить непагане кіно знімали. Досить непагану музику писали. Програмування - вконтактік, наприклад, я вважаю значно кращим за срану мордокнигу продуктом на релізі, тощо. Не скажіть, багато чого було, а голове був сталий вектор розвитку.
А от при ***** мразія стала виключно дегенеративною заправкою з вялічієм.
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15.02.2024 14:43 Ответить
Кіно, музика...
З музикою у мене поганенько, а от про кіно дещо сказати можу.
У них майже немає стрічок, що комерційно успішні за кордоном.
https://www.imdb.com/search/title/?sort=boxoffice_gross_us,desc&country_of_origin=RU Ось тут перелік за касовими зборами в США.
Найбільш успішний - "Вій", знятий разом з Україною якраз перед 2014.
Далі - два спільні з американцями і британцями.
"Левіафан" ще грошей підзбирав. "Desolation, Desperation, Vodka" - заголовок однієї з найпопулярніших глядацьких рецензій.
З фантастичних - популярними у світі були тільки "Дозори".
Решта кінематографу - як в Індії, для внутрішнього споживання. Майже нікому не цікаве за межами екс-СНД.
Так само і з літературою, відеоіграми. Існує лише одна культова родом з росії (точніше, СРСР) - Тетріс. Всі інші - в кращому разі ординарні продукти. Нічого революційного.
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15.02.2024 15:05 Ответить
та то бот)))
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15.02.2024 13:17 Ответить
Можете і надалі вірити, що росія останній хєр без солі доїдає.
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15.02.2024 13:19 Ответить
А що, ти доїв?
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15.02.2024 13:23 Ответить
воно СОСЕ ще
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15.02.2024 13:24 Ответить
Вірте, ніхто вам завадити не може.
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15.02.2024 13:24 Ответить
Віра рухає життям, людина без Віри - кусок лайна.
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15.02.2024 13:26 Ответить
Та я ж не сперечаюсь. Віра робить дива. Наприклад, давала змогу ІДІЛ роками без техніки триматись проти коаліції передових країн. Не допомогло, правда, в результаті.
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15.02.2024 13:27 Ответить
Е кращий приклад, 15 млн. Афганістан, *********** 265 млний СРСР, і ніхто не скиглив і не завивав...
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15.02.2024 13:35 Ответить
Скільки мільйонів афганців там полягло????
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15.02.2024 13:44 Ответить
Багато полягло, тоді їх було 15 млн., а зараз 35 млн.. Українців в 1991 році було 53 млн, а зараз 30 буде? Парадокс...
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15.02.2024 13:47 Ответить
Щоб досягнути таких темпів народжуваності, треба прийняти іслам та звести всі зусилля людини до виживання. Тоді приплоду буде досхочу. Але чи сподобається вам таке життя?
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15.02.2024 13:58 Ответить
Ну судячи по твоєму скиглінню, тобі і це життя не подобається, так що ти нічиго не втрачаєш...
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15.02.2024 13:59 Ответить
Точно не хочу йти знищувати сусідні більш успішні країни у славу якогось аятоли або *****.
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15.02.2024 14:04 Ответить
Писали що біля 2 мільйонів афганців знищили кацапи.На жаль ми теж там і вбивали,і вмирали.....
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15.02.2024 16:55 Ответить
І багато вони зараз можуть побудувати ТУ-95 або Міг-31?
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15.02.2024 13:16 Ответить
Вони літаки до Індії експортували. Значить, виробництво є.
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15.02.2024 13:17 Ответить
Від них вже й індуси відмовились.
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15.02.2024 13:24 Ответить
Тебе про конкретні тіпи спитали.
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15.02.2024 13:24 Ответить
Не розбираюсь в них. Але точно знаю: Україна не робить зараз ніякі літаки. Навіть АНи. А русня - робить.
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15.02.2024 13:26 Ответить
В Україні і флоту немає, а кацапи тонуть кожен день, парадокс...
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15.02.2024 13:27 Ответить
Хоч в чомусь ми їх випередили. Але чи надовго. "Одуванчик" - копія нашого "Малюка" або "Магури". Вже є.
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15.02.2024 13:29 Ответить
Дорогу осилить ідучий, а серучий навіки залишиться в кущах...
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15.02.2024 13:30 Ответить
Ресурси.
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15.02.2024 13:31 Ответить
Індія відмовилася від створення з Росією винищувача п'ятого покоління
https://lb.ua/world/2018/04/23/395914_indiya_otkazalas_sozdaniya.html
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15.02.2024 13:25 Ответить
Це було очикувано, кацапи відстають на десятиріччя в плані електроніки, і двигунів ******** не мають.
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15.02.2024 14:02 Ответить
... двигуни літаків 5-го покоління працюють на швидкості близько до "М" на крейсерській швидкості! У рашки точно таких немає!!!
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15.02.2024 14:06 Ответить
Там багато відмінностей які забезпечують малозамітність, наразі запад вміло приховує передові технологіі від кацапів і азіатів.
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15.02.2024 14:09 Ответить
І немаловажно: поєднати озброєння і малопомітність - а для цього потрібно все "заховати" у фюзеляж...
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15.02.2024 14:14 Ответить
Тобто, мразійська армія краща на армію США?
Питань більше не маю, вам - в кімнату з м'якими стінами і в рубашечку, рукави якої зав'язуються за спиною.
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15.02.2024 13:36 Ответить
США перша,по рейтингу,кацап 2.По факту .... ЗСУ топ!!Бо по факту дай нам весь ресурс(військовий) як в Америці....То кордон 91 року вже б був.А в ті кабінети за які ви мову ведете,то я сам відправляю...робота така.Ну і так...щоб ви знали, м'яких стін там нема...Там взагалі не так,як ви в кіні бачили.
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15.02.2024 13:46 Ответить
Це як міряти потужність економики по паарітєєту споживання. Ядерний арсенал в них другий в світі, на парері, як візьмуть Синьківку, будуть перші…
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15.02.2024 14:33 Ответить
Рейтинг не я і не ви пишите....А серйозні експерти,загугліть....Ну і головне,в рейтингу не враховується володіння Ядерною зброєю!!!
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15.02.2024 14:45 Ответить
Та ти шо? Якщо ЯО відкинути, то що там в кацапів залишається, скільки в них літаків і яких, танки т 55?😅 Авіаносці
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15.02.2024 15:17 Ответить
Всі питання,до англійської кантори...вони ці рейтинги пишуть.Я з вами спорити не збираюся.
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15.02.2024 18:39 Ответить
На заборах теж багато чого пишуть, а потім з"ясовується, що всі ці "маляри" на зарплаті у кремля.
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15.02.2024 18:41 Ответить
Поки союзники прожують шмарклі, завзято чухаючи рєпу, даючи зброю по чайній ложці, то буде так як із укріп. районами, зубами дракона суровікіна...? Добра ложка до обіду..!
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15.02.2024 13:12 Ответить
Пусть лучше могилы на краю аэродрома роют,так надежнее будет.
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15.02.2024 13:13 Ответить
Напишіть вже про той Бєлгород, що за інфовакум?!))
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15.02.2024 13:13 Ответить
С рашистов все смеются но они за 5 лет поставят все на военные рельсы и восстановят армию способную уничтожить Европу. Рашистам нужно только выиграть время. Именно для етого ***** просит перемирие
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15.02.2024 13:15 Ответить
Не смішіть, Авдіївку штурмують 10 рік. Вони ще тягнуть війну проти України поки є совкові запаси, але вони не безмежні.
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15.02.2024 13:20 Ответить
вопрос авдеевки - уже осталось несколько дней
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16.02.2024 01:05 Ответить
Еще никто так не льстил НАТО.
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15.02.2024 13:15 Ответить
Нема чого ржати. Кацапи готуються і тренуються.
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15.02.2024 13:18 Ответить
Не знаю, до чого готуються кацапи, але точно не до шашликів.
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15.02.2024 13:19 Ответить
Б...дь да переіменуйте цю помийку у "правду"- бо нескромно якось.Хай вже кацапські недобвтки назвуть хоч "вестніком".Бо слово "Times" чревато цирозом печені у 80% кацапського бидла.
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15.02.2024 13:19 Ответить
Сперва наварили мангалы над танками, потом над самолётами, а потом решили совместить.
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15.02.2024 13:27 Ответить
Готуй не готуй все одно получиш х@у)
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15.02.2024 13:39 Ответить
На балалайні нова гойда , Воронєж оголосив війну Бєлгороду . Вже 6 загиблих і 2 десятки поранених .
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15.02.2024 13:39 Ответить
https://youtu.be/W8uUQFx4A1E?si=HT2dKqE6XdGa0gZN ...

Украину спасать будет...не дЕрмак...
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15.02.2024 13:51 Ответить
А масовані удари будуть. Їм підготовка не допоможе.
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15.02.2024 16:05 Ответить
 
 