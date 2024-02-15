РФ начала готовить военные аэродромы к возможным массированным ударам со стороны Украины и НАТО, - The Moscow Times
Россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и Североатлантического Альянса. В частности, минобороны РФ проверило аэродромы на устойчивость к атакам и провело обучение в разных регионах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.
В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.
Учения россиян проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.
Российское издание со ссылкой на военного эксперта пишет, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Кроме того, такие учения должны проводиться регулярно.
По словам эксперта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно атаковались беспилотниками. В будущем Россия может столкнуться с НАТО, считает эксперт.
Он добавил, что в таком случае Североатлантический союз прежде всего будет пытаться уничтожить российские аэродромы.
Пожалуйста, подождите...
Свято наближається !
Анало говнєтний циркон вже всі побачили. Не менш анало говнєтний кенжал теж.
Ушльопки не здатні навіть власний автомобіль зробити з нуля, про які літаки може йти мова, не розумію?
І старі літаки літають та стріляють.
На відміну від наших. Яких з кожним днем все менше, і втрати не поповнити ніяким іншим шляхом, окрім як виклянчити у Заходу.
Ви ж самі навели приклад про завод.
Там певно і документація була, що як працює.
А у русні не було тих, хто б розібрався в ній. Тому і не запрацювало. Хоча багато ліній там робило в повністю автоматичному режимі.
В Індії багато розумних людей, але є ще кастова система.
Китай був рушієм прогресу чорт знає скільки століть тому. Зараз вони - фабрика. Взяли технологію, зробили точно так само х20.
Ви бачили, що русня через соцмережі зробила з європейцями та американцями?
росії в майбутньому може і не знадобитись воювати з НАТО. Достатньо буде підняти ісламську революцію по всій Європі, тоді європейці самі благатимуть ввести російські війська, щоб припинити різанину.
І з США може не потрібно буде воювати.
Рудий клован за свою каденцію так винесе всім мізки, що на наступних виборах, коли одна половина країни захоче від нього нарешті позбутись, друга візьметься за зброю з метою "захистити вибір свого месії від фальсифікацій сатаністами-педофілами".
Але ж заздрісно. Просто заздрісно, що такі "вєлікіє", а не можуть.
Та вже й не зможуть.
Прірва там настільки глибока, що долати сенсу немає.
Можливо, навіть змирились з цим.
- "заводи єсть, всьо пастроім"
- "не побудуєте бо рукожопі варвари, вмієте тільки красти"
- "не пастроім самі так сілой заставім сасєдєй строіть нам"
- "не заставите бо у сусідів технології, отримаєте ******"
- "нє заставім сасєдєй так вєсь міравой парядок парушім, самі прідут просітса штоб нам строіть"
- "не порушите, бо рукожопі варвари"
- "ой нє очєнь-та і хатєлось строіть еті ваші самальоти"
Росія схожа на Індію. ІТ і фармацевтика, космічна програма - а поряд купи сміття і священні щури розміром з кішку, яких не можна розчавити машиною, бо з узбіччя жінки капцями закидають.
Нікчемний повторювач фашистської Німеччини.
Колись, за Єльцина, демократична росія і правда мала успіхи в багатьох сферах. За ***** все скотилося в стандартну авторитарну помийку. Навіть дивно, чому вони ще тримаються за то "православіє", мабуть щоб мостика з Європою мати - бо по суті, вони з іраном мислять абсолютно в унісон, аллах бабах і закидати камінням іншого - це вся нікчемна мразотна сутність цього квазідержавного формування, сраки нашої багатострадальної планети. Ті ж самі німці, хоч і робили жахливі речі, але разом з тим зробили багато технологічних, медицинських, наукових здобутків. А що зробила мразія, ну от що? Хоч щось? А? Отож. Срака і є.
Щось не пригадаю я таких успіхів. В культурі так точно.
Може, була десь на рівні країн Східної Європи, але точно не в шерензі перших.
А от при ***** мразія стала виключно дегенеративною заправкою з вялічієм.
З музикою у мене поганенько, а от про кіно дещо сказати можу.
У них майже немає стрічок, що комерційно успішні за кордоном.
https://www.imdb.com/search/title/?sort=boxoffice_gross_us,desc&country_of_origin=RU Ось тут перелік за касовими зборами в США.
Найбільш успішний - "Вій", знятий разом з Україною якраз перед 2014.
Далі - два спільні з американцями і британцями.
"Левіафан" ще грошей підзбирав. "Desolation, Desperation, Vodka" - заголовок однієї з найпопулярніших глядацьких рецензій.
З фантастичних - популярними у світі були тільки "Дозори".
Решта кінематографу - як в Індії, для внутрішнього споживання. Майже нікому не цікаве за межами екс-СНД.
Так само і з літературою, відеоіграми. Існує лише одна культова родом з росії (точніше, СРСР) - Тетріс. Всі інші - в кращому разі ординарні продукти. Нічого революційного.
https://lb.ua/world/2018/04/23/395914_indiya_otkazalas_sozdaniya.html
Питань більше не маю, вам - в кімнату з м'якими стінами і в рубашечку, рукави якої зав'язуються за спиною.
Украину спасать будет...не дЕрмак...