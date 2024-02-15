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Великобритания (4725) НАТО (8643) Грант Шеппс (55)

НАТО должна предоставить Украине все, что ей нужно для победы, – министр обороны Британии Шеппс

грант,шеппс

Все цивилизованные страны должны стоять вместе с Украиной, как это было в первый день полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр Грант Шеппс в Брюсселе перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нам нужно сделать так, чтобы Украина получила все, что ей нужно для того, чтобы выиграть эту войну. Просто недопустимо думать, что Украина может не победить или не победит", – заявил он.

По словам Шеппса, дальнейшая поддержка Украины будет в центре сегодняшней встречи министров обороны стран НАТО.

"Нужно, чтобы цивилизованные страны стояли рядом с Украиной и дальше - как это было в первый день вторжения и перед ним", - добавил министр.

Читайте также: Китай, КНДР и Иран следят за агрессией РФ. Запад должен обеспечить победу Украины, - министр обороны Великобритании Шеппс
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Топ комментарии
+3
дякуємо, дуже дякуємо . А що треба для переходу від слів до діла?
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15.02.2024 13:47
+2
Должны , должны, ну это все слова ,лозунг, война идет не один год. Гибнут люди ежеминутно, как на фронте .так и мирные жители , дети, старики . Эта кацапская тварь усилила обстрелы, самолеты F-16 перенесли на не понятный срок , образно, нужны снаряды сейчас, в ответ перенесли на весну , когда куй его знает? Пока мы в защите .
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15.02.2024 14:16
+1
всего-то нужны дальнобойные ракеты, что бы разбить всё хоть немного похожее на завод
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15.02.2024 13:41
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всего-то нужны дальнобойные ракеты, что бы разбить всё хоть немного похожее на завод
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15.02.2024 13:41 Ответить
НАТО як інституція ще не передплатні НІодного ратрону Україні.

Усі « передачі» роблять окремі країни…
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15.02.2024 14:53 Ответить
"Потрібно, щоб цивілізовані країни стояли поряд з Україною й надалі - "
------------

А цивілізованим країнам зараз це потрібне? Гасла майдану вже можна в грубку, зараз буде кожен сам за себе.
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15.02.2024 13:42 Ответить
Ми - за, але треба придумати куди діть/як здихатися з 21 травня ортодоксального ухилянта !?
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15.02.2024 13:44 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо . А що треба для переходу від слів до діла?
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15.02.2024 13:47 Ответить
Британці вони такі - не дуже побоюються тієї "ескалації".
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15.02.2024 13:47 Ответить
Должны , должны, ну это все слова ,лозунг, война идет не один год. Гибнут люди ежеминутно, как на фронте .так и мирные жители , дети, старики . Эта кацапская тварь усилила обстрелы, самолеты F-16 перенесли на не понятный срок , образно, нужны снаряды сейчас, в ответ перенесли на весну , когда куй его знает? Пока мы в защите .
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15.02.2024 14:16 Ответить
"НАТО должна предоставить Украине все, что ей нужно для победы."
Всё правильно, надо только заменить этого с..сыкуна Столтенберга на другого, более смелого и решительного - и всё будет предоставлено Украине..
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15.02.2024 14:29 Ответить
"Все !" Така мова була два роки тому... Окрім ядерної зброї. А ще мав бути лендліз, в якому мало бути оте "все"... Отримали облизня ...
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15.02.2024 16:14 Ответить
Будапешт подписывал не НАТО, а конкретные государства. Один напал, второй из засады лозунгами кидается, третий ни дюйма границы не отдаёт мексиканцам
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15.02.2024 18:57 Ответить
Всі знають, що повинна НАТА, але ніби вони самі не НАТА, а збоку. Хоча брити і так в ар'єргарді, але теж оглядаються на НАТУ.. Безпекові договори потрібно відразу на рулоні туалетного паперу друкувати - взяв Вован рулон і в вояж автографи збирати. Можу 100-відсотково розписати, що було б, якби рашка напала відразу на балтів чи поляків, а не на Україну. Нє. Якби Молдова напала, то вся НАТА їбашила б дружно і навіть ногами.
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16.02.2024 01:01 Ответить
 
 