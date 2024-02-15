НАТО должна предоставить Украине все, что ей нужно для победы, – министр обороны Британии Шеппс
Все цивилизованные страны должны стоять вместе с Украиной, как это было в первый день полномасштабного вторжения РФ.
Об этом заявил министр Грант Шеппс в Брюсселе перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Нам нужно сделать так, чтобы Украина получила все, что ей нужно для того, чтобы выиграть эту войну. Просто недопустимо думать, что Украина может не победить или не победит", – заявил он.
По словам Шеппса, дальнейшая поддержка Украины будет в центре сегодняшней встречи министров обороны стран НАТО.
"Нужно, чтобы цивилизованные страны стояли рядом с Украиной и дальше - как это было в первый день вторжения и перед ним", - добавил министр.
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+3 Redcar Ukraine
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Усі « передачі» роблять окремі країни…
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А цивілізованим країнам зараз це потрібне? Гасла майдану вже можна в грубку, зараз буде кожен сам за себе.
Всё правильно, надо только заменить этого с..сыкуна Столтенберга на другого, более смелого и решительного - и всё будет предоставлено Украине..