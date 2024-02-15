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ГПСУ о режиме контртеррористической операции в Беларуси: Больше похоже на привлечение внимания

білорусь,гардсервіс

Пограничники не фиксируют каких-либо активных действий на границе с Беларусью.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания", - говорится в сообщении.

По словам Демченко, в этом районе на территории Беларуси планировалось проведение очередных учений.

"Которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом.

Однако какой-либо значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем. Мы продолжаем укреплять нашу границу и внимательно ее защищать, чтобы не допустить никаких провокаций", - добавил спикер.

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Може захопимо собі Білорусь за три дні??
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15.02.2024 14:03 Ответить
Скоро вже бульбу саджати, а терористи модуть її повикопувати.
Тому і режим контртерористичної операції 🤫
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15.02.2024 15:45 Ответить
 
 