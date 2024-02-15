ГПСУ о режиме контртеррористической операции в Беларуси: Больше похоже на привлечение внимания

Пограничники не фиксируют каких-либо активных действий на границе с Беларусью.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания", - говорится в сообщении.

По словам Демченко, в этом районе на территории Беларуси планировалось проведение очередных учений.

"Которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом.

Однако какой-либо значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем. Мы продолжаем укреплять нашу границу и внимательно ее защищать, чтобы не допустить никаких провокаций", - добавил спикер.

Читайте также: Режим Лукашенко был соучастником российской агрессии с самого начала, а Беларусь - ее начальным пунктом, - Столтенберг