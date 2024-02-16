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Канада (2000) помощь (7419) Украина (44294)

С 2022 года Канада доставила в Украину более 7500 тонн военной помощи

канада,леопард

С начала полномасштабного российского вторжения, Канада предоставила Украине разнообразную военную помощь на почти 2 млрд долл. США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Канады.

"С 2022 года три канадских тактических грузовых самолета CC-130J "Геркулес" вместе с 60 военнослужащими Вооруженных сил Канады осуществляют специальную операцию по базе в Прествике, Шотландия. Подразделение уже доставило более 15 млн фунтов (более 7500 тонн) помощи Украине от Канады. союзников и партнеров", - заявили в минобороны.

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Краще відправили би одного кілера, щоб розібрався з рудою мавпою.
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16.02.2024 08:00 Ответить
Велика вдячність Канаді з допомогу.
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16.02.2024 09:12 Ответить
 
 