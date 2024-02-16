С 2022 года Канада доставила в Украину более 7500 тонн военной помощи
С начала полномасштабного российского вторжения, Канада предоставила Украине разнообразную военную помощь на почти 2 млрд долл. США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Канады.
"С 2022 года три канадских тактических грузовых самолета CC-130J "Геркулес" вместе с 60 военнослужащими Вооруженных сил Канады осуществляют специальную операцию по базе в Прествике, Шотландия. Подразделение уже доставило более 15 млн фунтов (более 7500 тонн) помощи Украине от Канады. союзников и партнеров", - заявили в минобороны.
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Людмила Сербин
показать весь комментарий16.02.2024 08:00 Ответить Мне нравится 0
Володимир Білик f5397b1d
показать весь комментарий16.02.2024 09:12 Ответить Мне нравится 1
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