С 2022 года Канада доставила в Украину более 7500 тонн военной помощи

С начала полномасштабного российского вторжения, Канада предоставила Украине разнообразную военную помощь на почти 2 млрд долл. США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Канады.

"С 2022 года три канадских тактических грузовых самолета CC-130J "Геркулес" вместе с 60 военнослужащими Вооруженных сил Канады осуществляют специальную операцию по базе в Прествике, Шотландия. Подразделение уже доставило более 15 млн фунтов (более 7500 тонн) помощи Украине от Канады. союзников и партнеров", - заявили в минобороны.

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