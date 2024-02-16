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Новости
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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 400 300 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 400 300 (+1210) человек,
  • танков ‒ 6 465 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 9 641 (+21)ед,
  • РСЗО – 984 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4), ед.
  • крылатые ракеты ‒ 1895 (+13),
  • корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25) ед,
  • специальная техника – 1 528 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили 51 вражескую атаку на 7 направлениях за прошедшие сутки, - Генштаб ВС

Знищення російської армії
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Топ комментарии
+22
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16.02.2024 08:09
+21
Є два ювілеї по оркам 400 тис з початку війни і 70 тис з початку зими
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16.02.2024 08:10
+21
Минув 3645 день москальсько-української війни.
112!! одиниць техніки та 1210!! чумардосів.
Арта 21!, броня 62!!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4.
Ювілей по чумардосах - 400 000 мальчікав в трусіках на концерті у Кабзона.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 400 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
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16.02.2024 09:02
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16.02.2024 08:09 Ответить
Тысячник опять отжигает! 👍
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16.02.2024 12:59 Ответить
Оце налузали горішків.
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16.02.2024 08:09 Ответить
Дякую хлопці.Все за планом,так куйло? Єнот ваш вихід.
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16.02.2024 08:10 Ответить
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16.02.2024 09:40 Ответить
Є два ювілеї по оркам 400 тис з початку війни і 70 тис з початку зими
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16.02.2024 08:10 Ответить
Є з чим діду-на вибори йти.
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16.02.2024 08:21 Ответить
Тверь іде на зустріч. Згідно з данними за 24 рік населення 413 тис що на дві тисячі менше ніж було у 23-му (415 тис). На разі середньодобові втрати чумардосів 938 тушок, в лютому ще залишається 14 діб тобто потенційно ще буде 13 тисяч обожнювачів кобздона. До гарненької цифри 400 300 додаємо ще 13 000 і привіт Тверь.
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16.02.2024 08:26 Ответить
З 400 соткой 200 сотих вас, ***********
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16.02.2024 08:11 Ответить
Та їм все одно,жуков стільки дідов за кілька тижнів міг покласти,і в вус не дув.От техніку їм трохи наче шкода,а тих дурнів то ні
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16.02.2024 08:15 Ответить
400 це 200+300
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16.02.2024 09:27 Ответить
так шо - один сдохший...?\а остальные поранились ножичком - чистя яблоки...?\
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16.02.2024 09:34 Ответить
Це 200-ті і важкі 300-ті, який їм ще доведеться пожиттєво утримувати.
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16.02.2024 10:05 Ответить
Ви думаєте так. Я думаю, що це все разом, і навіть ця кількість сильно завищена. Офіційно це тільки вбиті. Кожен вирішує сам.
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16.02.2024 10:17 Ответить
Військові втрати, також воєнні втрати - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військовій справі - людські втрати в особовому складі на фронті й в тилу, а також матеріальний збиток воюючих держав, зазнаний ними в ході та в результаті військових дій.

Втрати військові поділяються на прямі і непрямі. Прямі військові втрати пов'язані з безпосередньою дією різних видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F озброєння та зброї, а непрямі - таки, що не пов'язані з прямим впливом зброї та інших бойових засобів ураження.

Також військові втрати розрізняються за видами:
в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 живій силі (втрати особового складу):https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 безповоротні втрати (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D1%8E убиті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8 зниклі безвісти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонені );https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 санітарні втрати (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E поранені , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F контужені і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0 захворілі );в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F озброєнні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 військовій техніці :безповоротні втрати (техніка, що не підлягає відновленню або залишилася в руках противника);поворотні втрати (така, що підлягає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 ремонту ).

Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО та багатьох країнах світу):
KIA - Killed In Action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D1%8E загиблий у бою )MIA - Missing in action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8 зниклий безвісти )DOW - Died of wounds (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%BD помер від ран )WIA - Wounded in action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E поранений в бою )POW - Prisoner Of War (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 військовополонений )
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16.02.2024 10:57 Ответить
Тобі з Австрії, звісно, видніше, ніж Генеральному штабу, особливо, якщо дивитися сліпою кишкою.
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16.02.2024 13:17 Ответить
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"



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13 февраля 2024 г.

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Здається решта перейшли в катгорію "поцріотів-сцикунів"
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16.02.2024 08:15 Ответить
В "Спортлото" пишіть петицію, Мура.
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16.02.2024 08:24 Ответить
дебіл "зекийко-муйко" пішов нафуй
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16.02.2024 17:46 Ответить
Прокинувся? Це даремно, Мура. Користі з тебе - нуль.
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16.02.2024 18:00 Ответить
В голві закрутилися слова давньог дхіта "нов нов ..нов ліміт.."))
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16.02.2024 08:17 Ответить
цікаво як ведеться ця аналітика про втрати ...на папері армія рифи майже знищена ,а в Авдіївці їх сили 7:1 не в нашу користь ...
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16.02.2024 08:19 Ответить
Не знаю як сили, а от втрати озвучуються саме такі.
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16.02.2024 08:29 Ответить
І хто це зробив???? Мабуть 3-тя штурмова
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16.02.2024 08:22 Ответить
Батальйон «Монако» налузав
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16.02.2024 08:52 Ответить
1210 на день. Прекрасно! Там на Заході також не дурні. Вони розуміють, за таких результатів Українцям ракети по мільйону доларів взагалі не потрібні, якщо вони одними лопатами кришать русню, причому з коефіцієнтом 1:7. Значить і снарядів у них теж з надлишком, бо це від вогню артилерії гине 90% особового складу супротивника.
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16.02.2024 08:53 Ответить
Минув 3645 день москальсько-української війни.
112!! одиниць техніки та 1210!! чумардосів.
Арта 21!, броня 62!!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4.
Ювілей по чумардосах - 400 000 мальчікав в трусіках на концерті у Кабзона.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 400 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
показать весь комментарий
16.02.2024 09:02 Ответить
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16.02.2024 09:05 Ответить
красно - красіво!!!
красно - дякую!!!
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16.02.2024 12:46 Ответить
НУІ 400 000!!! Слава ЗСУ! Даєш півляма "хороших" руцьких
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16.02.2024 09:22 Ответить
Російські баби, по Жукову, інтенсивно почали рожати. Для росії 400000 це нічого. Але по просторам країни розповзається не меньше без ногих, без руких, сліпих, глухих калік війни. І це кожен день бачить населення. Може хочь почнуть задумуватися, навіщо.
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16.02.2024 09:29 Ответить
Задуматися пора не тільки їм. При стандартному співвідношенні вбиті / поранені 1/5, поранених повинно бути 2 мільйони. Війна давно повинна закінчиться перемогою ЗСУ, а не роздумами про долю Авдіївки.
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16.02.2024 09:39 Ответить
А ти не роздумуй, а збігай на передок і сам порахуй.
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16.02.2024 10:37 Ответить
Методичку поміняй. При використанні високоточної зброї співвідношення 1:1.
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16.02.2024 15:02 Ответить
Точність ніяк не впливає на співвідношення убитих/поранених. Вона впливає на витрату *********** для ураження цілі. А точний снаряд влучив у танк або випадковий - хтось вижив, хтось ні.
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16.02.2024 16:52 Ответить
Ваш IQ накладає обмеження на сприйняття логіки процеса.
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16.02.2024 19:20 Ответить
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16.02.2024 10:04 Ответить
Як на мене ця статистика ******* липою...
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16.02.2024 12:11 Ответить
поїдь на фронт і сам порахуй
недавно журналіст CNN був на фронті - рахував

Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. За словами журналіста, найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.
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16.02.2024 12:48 Ответить
Вони живі нікому не всралися, а у стані жмура і подавно.
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16.02.2024 13:04 Ответить
рускі жмури - єто по-перше красіво
по-друге красіво
і по третє - красіво
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16.02.2024 14:26 Ответить
От тілки не потрібно тут ля-ля по підозрілість.
Жовтень 23-го - 22 920 чумардосів
Листопад - 28 550
Грудень - 29 970
Січень 24-го - 26 220
Лютий на разі - 14 070, гадаю десь 13 тисяч козаки до кінця місяця ще доплюсують, але перевершити грудень чи листопад навряд чи вийде
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16.02.2024 16:32 Ответить
І да, чому почав з жовтня, бо 20-го був добовий рекорд з початку війни у 1 380 орків
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16.02.2024 16:40 Ответить
Не будемо поспішати з висновками. Я також не в захваті від заміни Сирським Залужного. Але врахуйте таку штуку: кацапи женуть на убій м'ясо, щоб захопити Авдіївку за будь-яку ціну. От тому і такі втрати у них.
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17.02.2024 02:48 Ответить
Як на мене, твій коментар ******* кацапською методичкою.
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16.02.2024 15:05 Ответить
Як на мене, ти, Коля, ******** лаптями. Ніт?
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17.02.2024 02:52 Ответить
 
 