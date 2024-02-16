Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 400 300 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 400 300 (+1210) человек,
- танков ‒ 6 465 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9 641 (+21)ед,
- РСЗО – 984 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 671 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4), ед.
- крылатые ракеты ‒ 1895 (+13),
- корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25) ед,
- специальная техника – 1 528 (+4).
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Втрати військові поділяються на прямі і непрямі. Прямі військові втрати пов'язані з безпосередньою дією різних видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F озброєння та зброї, а непрямі - таки, що не пов'язані з прямим впливом зброї та інших бойових засобів ураження.
Також військові втрати розрізняються за видами:
в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 живій силі (втрати особового складу):https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 безповоротні втрати (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D1%8E убиті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8 зниклі безвісти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонені );https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 санітарні втрати (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E поранені , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F контужені і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0 захворілі );в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F озброєнні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 військовій техніці :безповоротні втрати (техніка, що не підлягає відновленню або залишилася в руках противника);поворотні втрати (така, що підлягає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 ремонту ).
Усталена класифікація категорій військових втрат (має поширення у Збройних силах країн-членів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО та багатьох країнах світу):
KIA - Killed In Action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D1%8E загиблий у бою )MIA - Missing in action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8 зниклий безвісти )DOW - Died of wounds (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%BD помер від ран )WIA - Wounded in action (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E поранений в бою )POW - Prisoner Of War (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 військовополонений )
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Здається решта перейшли в катгорію "поцріотів-сцикунів"
112!! одиниць техніки та 1210!! чумардосів.
Арта 21!, броня 62!!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 4.
Ювілей по чумардосах - 400 000 мальчікав в трусіках на концерті у Кабзона.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 400 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
красно - дякую!!!
недавно журналіст CNN був на фронті - рахував
Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів про свою останню поїздку на лінію фронту в Україні. За словами журналіста, найбільше його вразила кількість трупів російських військових, яких ніхто не забирає.
по-друге красіво
і по третє - красіво
Жовтень 23-го - 22 920 чумардосів
Листопад - 28 550
Грудень - 29 970
Січень 24-го - 26 220
Лютий на разі - 14 070, гадаю десь 13 тисяч козаки до кінця місяця ще доплюсують, але перевершити грудень чи листопад навряд чи вийде