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Нидерланды (1531) оборона (5145)

Если США выйдут из НАТО, Нидерландам придется удвоить военные расходы, - министр обороны Оллонгрен

кайса,оллонґрен

Нидерландам придется увеличить военные расходы до 4%, если Дональд Трамп станет следующим президентом США и решит выйти из НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.

"Если Трамп станет президентом и решит покинуть НАТО, как он угрожал сделать несколько раз, Нидерландам придется удвоить расходы на оборону. Об этом сегодня вечером заявила министр обороны Кайса Оллонгрен", - говорится в материале.

Министер отметила, что это альтернативный сценарий, и она не ожидает, что это произойдет. В то же время последние заявления Трампа, сделанные им в минувшие выходные на предвыборном митинге, она называет тревожным звонком.

"За некоторое время мы осознали, что мы в Европе должны сделать больше для нашей собственной безопасности, включая НАТО, конечно. Мы не можем воспринимать это как должное", - сказала Оллонгрен.

Сейчас расходы Нидерландов на оборону даже ниже стандарта НАТО в 2% ВВП. Но, по словам Оллонгрена, цели уже почти достигнуты. Эти 2% являются нижним пределом, который необходимо установить на несколько лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам современных дронов Украине

"Но США – большой и важный союзник, – добавила она. – Без их поддержки мы должны думать о вдвое большей сумме".
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Мда,а сьогодні День військового журналіста України. Так написав тільки що Пан Наєв.
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16.02.2024 08:35 Ответить
5% - хто більше ? -- рашка кидає на віину 40% -- вас це не напружує?
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16.02.2024 08:38 Ответить
Навіщо всім цим товстим і багатим країнам перейматися за те, що їм можливо(?) доведеться воювати з кацапстаном?
З кацапстаном воює Україна - тому їм просто потрібно забезпечити Україну всім необхідним , і ЗСУ придушать цього двоголового мутанта👈
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16.02.2024 08:40 Ответить
Все правильно вони думають.2 % собі,2 нам,і все,мордора не буде
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16.02.2024 08:56 Ответить
Європа цілком здатна забезпечити власну військову безпеку.
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16.02.2024 09:06 Ответить
Тоді США будуть в жопі
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16.02.2024 09:34 Ответить
Щоб не витрачати по 4% на військові потреби, не слід викохувати тоталітарні непередбачувано-агресивні режими, на кшталт кацапії та комуняцького китаю.
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16.02.2024 09:46 Ответить
Якщо Трамп стане президентом і вирішить покинути НАТО....Джерело:

То як бути нам, продовжувати туди рухатися та платити теж більше чи переписувати Конституцію?
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16.02.2024 09:52 Ответить
Донни тянет штаты к статусу великой региональной державы; планирует забаррикадироваться в своей песочнице, расставить пэтриоты по побережьям и на Аляске. Короче, трепещите мексиканцы и озаботьтесь европейцы
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16.02.2024 11:47 Ответить
 
 