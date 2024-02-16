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Новости Война
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армия РФ (18001) Запорожье (2561) Лыховий Дмитрий (70)

Угрозы атаки на Запорожье нет. Войск РФ там много, но они "размазаны" по фронту, - ОСГВ "Таврия"

запоріжжя

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, и угрозы для областного центра пока нет, несмотря на распространение соответствующей информации в ряде СМИ и в соцсетях.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он отметил, что во время утреннего включения 15 февраля на одном из телеканалов он не успел довести свое мнение до конца, из-за чего некоторые медиа неправильно интерпретировали его слова, а иногда информация даже обросла фейками.

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В частности, СМИ писали о том, что россияне собирают "ударный кулак" для "масштабного наступления" на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с авдеевским, но нужно учитывать, что Авдеевка - это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян и фактически лезут туда, как в бутылочное горло", - сказал Лиховой.

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С Запорожским направлением другая ситуация – оно начинается от границы с Донецкой областью и тянется до Днепропетровской. Также это другие природные условия, и российский контингент там "размазан" по всей линии фронта, подчеркнул Лыховий.

"Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не имеет такой угрозы, как некоторые могли себе представить. Нет никакого "двойного преимущества", нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная", - заверил спикер. ВСУ.

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Топ комментарии
+9
Отак завжди.Нема,нема,а потім раз,і є.
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16.02.2024 09:07
+6
Ага. У нас всегда сначала сопли жуют и смеются над врагом, потом за голову хватаются. Еще два месяца назад рассказывали что рашисты выдохлись а ЗСУ будет наступать всю зиму. А вышло что рашисты восстанавливаются быстрее чем вы представляем. Дайте рашистам еще год перемирия и через год их уже никто не остановит. Куда вы думаете рашисты перенаправят войска после захвата Авдеевки? На Харьков или Запорожье?
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16.02.2024 09:31
+5
Завтра розкаже, що сьогоднішні його висловлювання "неправильно" зрозуміли!
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16.02.2024 09:06
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Завтра розкаже, що сьогоднішні його висловлювання "неправильно" зрозуміли!
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16.02.2024 09:06 Ответить
Отак завжди.Нема,нема,а потім раз,і є.
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16.02.2024 09:07 Ответить
То що, на шашликі?
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16.02.2024 09:09 Ответить
2 місяці тому загрози Авдіївки теж не було
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16.02.2024 09:12 Ответить
два місяці, навіть чотири місяці, тому вже було стовідсотково зрозуміло, що Авдіївку чекає бахмутська історія.
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16.02.2024 09:17 Ответить
Так це вже було на початку 2022 року."Росіяни тоже люди і не пойдуть війною",шашликі майскіє празднікі.
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16.02.2024 09:12 Ответить
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16.02.2024 09:30 Ответить
Ага. У нас всегда сначала сопли жуют и смеются над врагом, потом за голову хватаются. Еще два месяца назад рассказывали что рашисты выдохлись а ЗСУ будет наступать всю зиму. А вышло что рашисты восстанавливаются быстрее чем вы представляем. Дайте рашистам еще год перемирия и через год их уже никто не остановит. Куда вы думаете рашисты перенаправят войска после захвата Авдеевки? На Харьков или Запорожье?
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16.02.2024 09:31 Ответить
Як кажуть, не треба недооцінювати ворога
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16.02.2024 09:34 Ответить
Ну то можна остаточно повідміняти усі тендери на будівництво укріплень. Загрози немає. Розходимось.
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16.02.2024 09:35 Ответить
Что бы зеСМИ не говорили,а по городу уже разговоры ходят.Назначение федорова главой области только добавило побаиваний шо зеленыш сдаст Запорожье.Плюс к этому потеря Авдеевки и постоянные попытки отбить Работино.
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16.02.2024 09:42 Ответить
голімий чьос ..як можна таке казати коли половина Запорізької області втрачена
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16.02.2024 09:44 Ответить
Таке ж саме пару тижнів тому розповідали і про Куп"янський напрямок.
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16.02.2024 09:51 Ответить
Військ РФ там багато, але вони "розмазані" по фронту, -"розмазана брехня" ОСУВ "Таврія"
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16.02.2024 10:13 Ответить
Бреше за принципом "не треба створювати паніки серед населення".
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16.02.2024 11:13 Ответить
Що їм заважає "змазатись" до купи?
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16.02.2024 11:17 Ответить
 
 