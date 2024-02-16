Угрозы атаки на Запорожье нет. Войск РФ там много, но они "размазаны" по фронту, - ОСГВ "Таврия"

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, и угрозы для областного центра пока нет, несмотря на распространение соответствующей информации в ряде СМИ и в соцсетях.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он отметил, что во время утреннего включения 15 февраля на одном из телеканалов он не успел довести свое мнение до конца, из-за чего некоторые медиа неправильно интерпретировали его слова, а иногда информация даже обросла фейками.

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В частности, СМИ писали о том, что россияне собирают "ударный кулак" для "масштабного наступления" на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с авдеевским, но нужно учитывать, что Авдеевка - это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян и фактически лезут туда, как в бутылочное горло", - сказал Лиховой.

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С Запорожским направлением другая ситуация – оно начинается от границы с Донецкой областью и тянется до Днепропетровской. Также это другие природные условия, и российский контингент там "размазан" по всей линии фронта, подчеркнул Лыховий.

"Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не имеет такой угрозы, как некоторые могли себе представить. Нет никакого "двойного преимущества", нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная", - заверил спикер. ВСУ.

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