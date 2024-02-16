В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Спикер правительства Германии сообщил, что в пятницу, 16 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Берлине подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на N-TV.

По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шольц в Берлине могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Визит Зеленского во Францию и Германию

Ранее в Офисе президента подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.

Также Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже.