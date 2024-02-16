РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10205 посетителей онлайн
Новости
2 451 43
безопасность (1057) Германия (6725) Зеленский (19011) гарантия (141) Шольц Олаф (849)

В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности

шольц,зеленьский

Спикер правительства Германии сообщил, что в пятницу, 16 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Берлине подпишут двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на N-TV.

По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шольц в Берлине могут подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Визит Зеленского во Францию и Германию

Ранее в Офисе президента подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.

Также Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
І що робити з цим папірцем " про всЬо хорошеє!"?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:15
+13
От цікаво, Порошенку виїжджати за кордон не можна - Буданов розказує про небезпеку для нього.
Зеленському виїжджати за кордон можна - ніякої небезпеки для нього Буданов не бачить.
І які ж можна зробити висновки?
Зеленський не становить небезпеки для Рашки, на відміну від Порошенка?
В Україні безпечніше ніж в Європі? Але чому тоді мамаРіма та папаСаша разом з восьмигривневою скумбрією сидять там, а не в Україні?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:21
+10
Дмитро Биков:
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
показать весь комментарий
16.02.2024 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава богу.
Значить,кінець війні,путін з України уходить?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:10 Ответить
Казали шо Зеля закинувся і ні кує ні меле а він бач за державу блюде
показать весь комментарий
16.02.2024 09:13 Ответить
І що робити з цим папірцем " про всЬо хорошеє!"?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:15 Ответить
Завернути в нього дозволену "траву" та скурити. Хоч задоволення отримаєте.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:17 Ответить
Шо, траву вже в продаж викинули? Нарід у чергах?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:12 Ответить
46 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
показать весь комментарий
16.02.2024 11:25 Ответить
Він не піде.
а. Не того штибу людина
б. Не для того прийшов він та ота вся зелена пліснява
в. Не так він президентствував щоб просто взяти й піти

Українці знов зробили велику помилку. Це нормального президента можна погнати із посади як було із Порохом. Зелень взявшись за важілі влади просто не піде. Або через гаплик Україні або доведеться гнати.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:34 Ответить
У чергах до лікарів, на отримання рецепту 😂
показать весь комментарий
16.02.2024 12:01 Ответить
Якщо чесно, я не розумію роль паперу з якимись там підписами та печатками. Папір це ніщо і на ньому будь-які символи нічого не значать. Так собі «домовленість» використання паперу.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:32 Ответить
Зеленський з речами в травні на вихід
показать весь комментарий
16.02.2024 09:18 Ответить
Краще б на винос!
показать весь комментарий
16.02.2024 10:38 Ответить
Якщо затримається то винесуть
показать весь комментарий
16.02.2024 10:47 Ответить
Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС.

От і весь результат "дипломатії" Зеленського.

Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїде в Мюнхен і привезе купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання".

Головне зроблено - з країни не випустили Порошенка, який міг би реально привезти снаряди.

показать весь комментарий
16.02.2024 11:23 Ответить
От цікаво, Порошенку виїжджати за кордон не можна - Буданов розказує про небезпеку для нього.
Зеленському виїжджати за кордон можна - ніякої небезпеки для нього Буданов не бачить.
І які ж можна зробити висновки?
Зеленський не становить небезпеки для Рашки, на відміну від Порошенка?
В Україні безпечніше ніж в Європі? Але чому тоді мамаРіма та папаСаша разом з восьмигривневою скумбрією сидять там, а не в Україні?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:21 Ответить
Яке відношення це має до підписання двосторонної безпекової угоди? Чи може сам Порошенко її хотів підписати?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:26 Ответить
Безпосереднє відношення - чим далі, тим більше європейські політики відчувають, що до них приїздить не Президент України, а "молодий" диктатор, що уже почав гнобити опозицію. І відповідно це гарантовано впливатиме на всі ці безпекові угоди та написане в них. Адже одна справа підписувати їх з лідером країни, який він не був, а інша справа гарантувати щось мінідиктатору.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:31 Ответить
Дмитро Биков:
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
показать весь комментарий
16.02.2024 09:55 Ответить
Про угоду: як на вашу думку, чи потрібна ратифікація міжнародного договору (угоди), яка відповідає вимогам https://ips.ligazakon.net/document/view/t041906?ed=2014_06_05&an=66 пункту "а" частини другої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" ?

Чи то В.Зеленський підписує чергові меморандуми?
показать весь комментарий
16.02.2024 11:13 Ответить
В доповідній записці представленій секретарю РБ Патрушеву

групою технічних спеціалістів, що готують договір з КНДР

на продаж боєкомплекту і комплектуючих вказано 88 позицій з 112 запитуваних
показать весь комментарий
16.02.2024 11:29 Ответить
Нужно уже создавать в Европе альтернативу НАТО без США. А то как видим все ети гарантии и международные организации можно в жопу засунуть. Пока еще китайцы с моджахедами не начали шагать стройными рядами.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:24 Ответить
Зефілітік - сама ганебна сторінка в історії України.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:25 Ответить
Буде про що прохрипіти Віслюку по "тілівізару" для мудрого наріду.
показать весь комментарий
16.02.2024 09:27 Ответить
Точніше буде прогундосить !
показать весь комментарий
16.02.2024 10:39 Ответить
тепер українці будуть змушені захищати ще й німецькі єрманії
показать весь комментарий
16.02.2024 09:40 Ответить
Є текст цієї угоди і чи буде вона ратифіковуватися парлементами двох країн?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:41 Ответить
У ВаЗелинових все просто. Якщо підписана "найвеличнішим", то парафування не потребує.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:31 Ответить
Угода про угоду, угода про наміри, просто якась угода - чого варті оці всі писульки?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:41 Ответить
видимость кипучей деятельности
показать весь комментарий
16.02.2024 09:44 Ответить
60 % народу думає що він робить добру справу з цими гарантіями.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:52 Ответить
замість одного туалетного папірчика - Будапештського меморандуму зе-лідОр напідписує декілька папірців, які хіба що в клозеті можна використовувати, а тупоголовому піплу це преподнесуть, як афігєнну "перемогу"...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:44 Ответить
Чого він носиться по світу з цими угодами про гарантії безпеки, як кудла балкою?! Це такі собі односторонні "будапештські меморандуми". До дупи їх потім прикладати і всі разом і по одній окремо.
Це "боневтік" так намагається відпетляти від НАТО!
показать весь комментарий
16.02.2024 10:27 Ответить
О, прочитав попередні повідомлення. Ну хоть щось приємне на утро: думки співпадають. Тобто мої мізки ще працюють.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:29 Ответить
А ці підписані зеленським гарантії хоч якось перекривають його оманські гарантії?
показать весь комментарий
16.02.2024 10:37 Ответить
На хіба цей цирк?
показать весь комментарий
16.02.2024 10:42 Ответить
На фронті не вистачає снарядів, воювати нічим, а цей клоун бігає - папірці пидписує.

Обіцянка цяцянка, а дурнику радість. Це про Зеленського...
показать весь комментарий
16.02.2024 10:46 Ответить
Яке марення ! Після цього Зеля вже підпише гарантії з Путлером.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:47 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2024 11:06 Ответить
Б...ь. Яка гарантія безпеки від дойчленд? Само головного в них нема-це зброї стримання, тобто ЯДЕРНОЙ ЗБРОЇ. ЯКІ курво гарантії зелений поц???????
показать весь комментарий
16.02.2024 11:35 Ответить
Гаранти- Це АМЕРИКА та ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. Даже не Франція !!!
показать весь комментарий
16.02.2024 11:38 Ответить
Снова новый Будапешсткий меморандум? Пока вдоль всей Украино-рашкинской границы не будет стоять хотя-бы 5 военныъ баз США,пока Украина не построит мощную бетонную линию обороны вдоль всего этого кордона,такую какую в Авдеевке парашка 2 года не может перейти,пока Украина не наладит выпуск собственного оружия пусть и в совместных с Западными предприятиями но на своей территории чтобы не справшивать Запад можно-ли стрелять им по парашке-до тех пор никакой безопасности в Украине не будет и никакие бумажки не помогут.
показать весь комментарий
16.02.2024 11:46 Ответить
Повна брехня!! Немає ніякого договору про безпеку!! Є договір про співпрацю в якому взагалі відсутнє слово БЕЗПЕКА!! І це відноситься до всіх таких і подібних угод- договорів і т.д з УСІМА іншими країнами!! Тож Я не тряпка і Єрмак банально БРЕШУТЬ!!
показать весь комментарий
16.02.2024 11:54 Ответить
 
 