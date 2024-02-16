В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности
Спикер правительства Германии сообщил, что в пятницу, 16 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Берлине подпишут двустороннее соглашение о безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на N-TV.
По словам представителя правительства Германии, в ходе переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".
После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.
Визит Зеленского во Францию и Германию
Ранее в Офисе президента подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля.
Также Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Францией во время встречи в Париже.
Пожалуйста, подождите...
Значить,кінець війні,путін з України уходить?
а. Не того штибу людина
б. Не для того прийшов він та ота вся зелена пліснява
в. Не так він президентствував щоб просто взяти й піти
Українці знов зробили велику помилку. Це нормального президента можна погнати із посади як було із Порохом. Зелень взявшись за важілі влади просто не піде. Або через гаплик Україні або доведеться гнати.
От і весь результат "дипломатії" Зеленського.
Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїде в Мюнхен і привезе купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання".
Головне зроблено - з країни не випустили Порошенка, який міг би реально привезти снаряди.
Зеленському виїжджати за кордон можна - ніякої небезпеки для нього Буданов не бачить.
І які ж можна зробити висновки?
Зеленський не становить небезпеки для Рашки, на відміну від Порошенка?
В Україні безпечніше ніж в Європі? Але чому тоді мамаРіма та папаСаша разом з восьмигривневою скумбрією сидять там, а не в Україні?
Не лише Порошенком єдиним. Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського.
А такими діями Зеленський лише прискорив свою "політичну смерть".
Чи то В.Зеленський підписує чергові меморандуми?
групою технічних спеціалістів, що готують договір з КНДР
на продаж боєкомплекту і комплектуючих вказано 88 позицій з 112 запитуваних
Це "боневтік" так намагається відпетляти від НАТО!
Обіцянка цяцянка, а дурнику радість. Це про Зеленського...