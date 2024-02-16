Путин очень хорошо знает, что администрация Байдена делает для противодействия губительному влиянию РФ во всем мире, - Белый дом

Белый дом прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Джо Байден лучше для России, чем Дональд Трамп в должности президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что Путин очень хорошо знает, что эта администрация (Байдена, - ред.) делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России по всему миру и, конечно, потому, что они делают в Украине", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что нынешняя администрация президента США демонстрирует "насколько мы готовы дать отпор тому, что делает Россия".

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Кроме того, представитель Белого дома предостерег Путина от вмешательства в США.

"Господин Путин не должен вмешиваться в наши выборы", - добавил Кирби.

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