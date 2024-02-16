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Байден (2759) путин (30474) Кирби (447)

Путин очень хорошо знает, что администрация Байдена делает для противодействия губительному влиянию РФ во всем мире, - Белый дом

кірбі

Белый дом прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Джо Байден лучше для России, чем Дональд Трамп в должности президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что Путин очень хорошо знает, что эта администрация (Байдена, - ред.) делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России по всему миру и, конечно, потому, что они делают в Украине", - отметил он.

Кирби подчеркнул, что нынешняя администрация президента США демонстрирует "насколько мы готовы дать отпор тому, что делает Россия".

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Кроме того, представитель Белого дома предостерег Путина от вмешательства в США.

"Господин Путин не должен вмешиваться в наши выборы", - добавил Кирби.

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Топ комментарии
+10
Звісно знає, тому і продовжує агресію та надихає своїх колег-людожерів, бо ніякої протидії нема, особливо останні півроку.
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16.02.2024 09:43
+8
Ага. Сильно противостоит. Так сильно противостоит что 2 года боялись чтобы Украина не победила, а оружие Украине выдавливают по чайной ложке чтобы быстро не проиграли.
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16.02.2024 09:46
+6
С трусливой слишком осторожной позиции Байдена уже глумятся и в кремле.
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16.02.2024 09:48
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Хваліть себе, хваліть.
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16.02.2024 09:39 Ответить
пуйло спалив Байдена?
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16.02.2024 09:40 Ответить
Та - путя як тои кіт Васька - слухає і гадить
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16.02.2024 09:40 Ответить
Звісно знає, тому і продовжує агресію та надихає своїх колег-людожерів, бо ніякої протидії нема, особливо останні півроку.
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16.02.2024 09:43 Ответить
Ага. Сильно противостоит. Так сильно противостоит что 2 года боялись чтобы Украина не победила, а оружие Украине выдавливают по чайной ложке чтобы быстро не проиграли.
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16.02.2024 09:46 Ответить
плєшивий срюрікович, сцарь всіх ємєль, живе у своєму світі червоних кегебевських ведмедиків.
а цивілізований світ живе у світі рожевих поні, за все хороше, проти всього поганого.

так от, як що україна капітулює, європа захлинеться у вбивствах, мародерстві та гвалтуванні.
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16.02.2024 09:47 Ответить
С трусливой слишком осторожной позиции Байдена уже глумятся и в кремле.
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16.02.2024 09:48 Ответить
Да, именно так. И поэтому не особо беспокоится по этому поводу.
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16.02.2024 09:50 Ответить
Усе, що каже пітун, треба перевертати догори дриґом, бо він завжди бреше: по факту він сказав, що Байден їм НЕ вигідний, на протилежність Трампу.
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16.02.2024 09:52 Ответить
Ну в основному ******* ротом 👍
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16.02.2024 10:01 Ответить
Путін добре вивчив і ПЕРЕКОНАВСЯ,ЩО АМЕРИКАНЦІ ЛИЦЕМІРНІ І ФАЛЬШИВІ АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ.Якщо б він в цьому мав.хоч краплину сумніву.то ніколи б не наважився нападати на Україну.Два роки практичної американської брехні- кращий тому приклад .Всі на канікули
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16.02.2024 10:11 Ответить
Занепокоєння?
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16.02.2024 10:28 Ответить
Ми бачимо реальний вплив ваших "пекельних санкцій" на економіку РФ ...
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16.02.2024 11:02 Ответить
В Байдена було достатньо часу щоб озброїти Україну. Був і закон про Ленд-Ліз, і респи не пручались півтора року. Але він обісрався, а зараз вдає що нічого не може зробити. Півтора року вичавлював із тюбіка по пів-смужки. Мразі фальшиві.
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16.02.2024 11:17 Ответить
Поверніть Україні ядерну зброю. Договір порушений, захисту не має. Де наша зброя і захист. Повинен стояти в Чорному морі два авіаносці з підтримкою, мать вашу.
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16.02.2024 11:23 Ответить
 
 