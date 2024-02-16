РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости
1 359 10
оборона (5145) Евросоюз (16683) Урсула фон дер Ляйен (463) COVID-19 (18606)

ЕС стремится наращивать производство оружия, за основу будут брать опыт борьбы с COVID-19, - фон дер Ляйен

ляєн

В Евросоюзе разрабатывается стратегия развития оборонной промышленности. Будут учитываться опыт использования средств налогоплательщиков, как это было с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Президент подчеркнула, что Брюссель должен стимулировать оборонную промышленность Европы наращивать производство и способствовать консолидации.

По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и для совместных закупок газа.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также: Оборонная промышленность Украины будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС, - фон дер Ляйен

"План усиления военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны России должен быть обнародован в этом месяце. Его нужно будет одобрить в столицах стран, некоторые из которых могут сопротивляться попыткам Еврокомиссии централизовать решения по инвестициям в оборону", - пишет издание.

В ЕС стремятся максимально использовать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы создать большую, более крепкую и эффективную европейскую оборонную промышленность.

"Мы имеем очень фрагментированный рынок обороны, и это нужно изменить. Какая компетенция комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы способствуем, а не покупаем", - добавила президент Еврокомиссии.

Читайте: В ЕС будет битва за украинцев, которых Киев хочет вернуть домой, - представитель Украины Ченцов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
будуть пиляти снаряди в китайських масках, на відстані 1,5 м один від одного?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:51
+5
ЄС прагне нарощувати виробництво зброї---за два роки тікі роздуплились
показать весь комментарий
16.02.2024 09:48
+3
лютий звіздєц
показать весь комментарий
16.02.2024 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄС прагне нарощувати виробництво зброї---за два роки тікі роздуплились
показать весь комментарий
16.02.2024 09:48 Ответить
Роздуплились *********
показать весь комментарий
16.02.2024 09:55 Ответить
лютий звіздєц
показать весь комментарий
16.02.2024 09:50 Ответить
будуть пиляти снаряди в китайських масках, на відстані 1,5 м один від одного?
показать весь комментарий
16.02.2024 09:51 Ответить
А КОВІД тут до чого до виробництва зброї? Чомусь згадалося відоме з радянського мультфільму про дядю Стьопу - міліціонера. Коли у старий радянський світлофор, що працювава на ел. лампочках, які мінялися, відкриваючи дверцята - залетіла ворона. І світлофор почав хаотично мелькати а машини на перехресті збилися до купи.
Таке враження, що цій фон-дер-ляйнен залетіла ворона в черепну коробку і зробила там шурум-бурум...
показать весь комментарий
16.02.2024 09:53 Ответить
Євробюрократія . імітація бурхливої діяльності. За аферу з ковід 19 ще не кого не посадили ? А треба було б
показать весь комментарий
16.02.2024 10:01 Ответить
Напевно, мова йшла про використання досвіду з консолідації зусиль та коштів багатьох країн для оперативного виробництва зброї. Цілком слушна думка.
Втім у Соловйова сьогодні очі повилазять, коли він репетуватиме про надання нам біологічної зброї на основі коронавіруса.
показать весь комментарий
16.02.2024 10:02 Ответить
ЄС.ЯК І США -протягують як фінансову.так і війскову допомогу Україні.котра була потрібна ще два роки тому.видумуючи все нові і нові схеми.лишби не допустити вигнання рашистського вбивці з України .а зберегти за ним те.що він окупував,при тому для "надання українському народові фальшивої надії і патріотизму в котре втирають йому всякі брехливі мантри.подібні до цієї . Ці брехливі європейські шалави вже надали Україні млн снарядів...Готуються до виборів куйла в 3,14дерації
показать весь комментарий
16.02.2024 10:06 Ответить
Суттєво
показать весь комментарий
16.02.2024 11:14 Ответить
Прагне, планує, має намір 🤦🤦
Ви там що дибіли, ставайте на військові рейки інакше після України ви наступні 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
16.02.2024 11:18 Ответить
 
 