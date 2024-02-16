ЕС стремится наращивать производство оружия, за основу будут брать опыт борьбы с COVID-19, - фон дер Ляйен
В Евросоюзе разрабатывается стратегия развития оборонной промышленности. Будут учитываться опыт использования средств налогоплательщиков, как это было с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Президент подчеркнула, что Брюссель должен стимулировать оборонную промышленность Европы наращивать производство и способствовать консолидации.
По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и для совместных закупок газа.
"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", - подчеркнула фон дер Ляйен.
"План усиления военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны России должен быть обнародован в этом месяце. Его нужно будет одобрить в столицах стран, некоторые из которых могут сопротивляться попыткам Еврокомиссии централизовать решения по инвестициям в оборону", - пишет издание.
В ЕС стремятся максимально использовать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы создать большую, более крепкую и эффективную европейскую оборонную промышленность.
"Мы имеем очень фрагментированный рынок обороны, и это нужно изменить. Какая компетенция комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы способствуем, а не покупаем", - добавила президент Еврокомиссии.
Пожалуйста, подождите...
Таке враження, що цій фон-дер-ляйнен залетіла ворона в черепну коробку і зробила там шурум-бурум...
Втім у Соловйова сьогодні очі повилазять, коли він репетуватиме про надання нам біологічної зброї на основі коронавіруса.
Ви там що дибіли, ставайте на військові рейки інакше після України ви наступні 🤬🤬🤬