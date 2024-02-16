ЕС стремится наращивать производство оружия, за основу будут брать опыт борьбы с COVID-19, - фон дер Ляйен

В Евросоюзе разрабатывается стратегия развития оборонной промышленности. Будут учитываться опыт использования средств налогоплательщиков, как это было с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Президент подчеркнула, что Брюссель должен стимулировать оборонную промышленность Европы наращивать производство и способствовать консолидации.

По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности на основе опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и для совместных закупок газа.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также: Оборонная промышленность Украины будет интегрирована в оборонную промышленность ЕС, - фон дер Ляйен

"План усиления военно-промышленного комплекса Европы перед лицом растущих угроз со стороны России должен быть обнародован в этом месяце. Его нужно будет одобрить в столицах стран, некоторые из которых могут сопротивляться попыткам Еврокомиссии централизовать решения по инвестициям в оборону", - пишет издание.

В ЕС стремятся максимально использовать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы создать большую, более крепкую и эффективную европейскую оборонную промышленность.

"Мы имеем очень фрагментированный рынок обороны, и это нужно изменить. Какая компетенция комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес. Мы способствуем, а не покупаем", - добавила президент Еврокомиссии.

Читайте: В ЕС будет битва за украинцев, которых Киев хочет вернуть домой, - представитель Украины Ченцов