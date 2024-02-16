В Украине на стороне РФ воюют десятки тысяч наемников из Африки и Азии - Центр нацсопротивления
На стороне российской армии воюют десятки тысяч граждан Азии и Африки.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"На территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины. россияне обещают им зарплату от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что российские спецслужбы активно привлекают граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны средней Азии.
Используют их в основном для штурма украинских позиций.
"Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов с РФ об этом свидетельствуют, но не лично", - добавили в центре нацсопротивления.
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"холодно зімою
малєнькой макаке
прімєрзаєт хвостік
к волосатой сракє" (С)
ПС. Я в Україні, у ВБ, на жаль, ніколи не був.
А шо з цією ситуацією можна зробити? рашка сидить в Африці дуже міцно. Звʼязки, бізнеси, воєнна присутність. Вони мають всі умови шоб вербувати тони бібізян за півтора банана. І нічого з тим Україна не зробить.
яких ніхто і ніде не помітив
Втім "нічого страшного", колись ця війна скінчиться, в умовах нестачі робочої сили для відновлення, сюди завезуть на все готове, якихось сомалійців, і дивись років через 10-30, уже вони будуть вказувати "онукам які доживуть", як їм жити.
З посольствами мають справи лише уряди, з консульствами - українці. Туземці в ці установи не заходять, немає їм чого там робити.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Бо, як бачимо, ***** воно не працює, русні на своїх начхати, а на якихось нігерів тим паче.
на руZZні НЕмає людей...-там раби та біоматеріал...їм "хоть камні с нєба..."
а всі остальні найманці...борці за $$$,
коли сім´ю жмуріка 200-го кинуть на рублікі...то про це "вдарить" дуже швидко по "репутації" раZZії... дивіться на "братушек" сербів...та інших чурок...все стає меньше та меньше...
- био-комары
- новая мобилизация
- 15 000 непальцев
ждуны хавают