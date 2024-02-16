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В Украине на стороне РФ воюют десятки тысяч наемников из Африки и Азии - Центр нацсопротивления

найманець

На стороне российской армии воюют десятки тысяч граждан Азии и Африки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины. россияне обещают им зарплату от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что российские спецслужбы активно привлекают граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и страны средней Азии.

Используют их в основном для штурма украинских позиций.

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"Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов с РФ об этом свидетельствуют, но не лично", - добавили в центре нацсопротивления.
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Топ комментарии
+9
І як там африканцям зимою в заваленому снігом окопі?

"холодно зімою
малєнькой макаке
прімєрзаєт хвостік
к волосатой сракє" (С)
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16.02.2024 10:07
+6
Круто. Сміялись вже над "чмобіками", "мангалами" і "мопедами". Давай ще і з африканських найманців посміємось.
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16.02.2024 10:12
+5
лисиці розбалуються на заморських делікатесах.
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16.02.2024 10:07
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І як там африканцям зимою в заваленому снігом окопі?

"холодно зімою
малєнькой макаке
прімєрзаєт хвостік
к волосатой сракє" (С)
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16.02.2024 10:07 Ответить
Круто. Сміялись вже над "чмобіками", "мангалами" і "мопедами". Давай ще і з африканських найманців посміємось.
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16.02.2024 10:12 Ответить
Можете поплакати якщо хочете. ВБ - вільна країна. Можете робити що завгодно, поки це не порушує закон
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16.02.2024 10:14 Ответить
Треба не плакати, і не сміятись, тим більше, а реально щось із цією ситуацією робити.
ПС. Я в Україні, у ВБ, на жаль, ніколи не був.
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16.02.2024 10:19 Ответить
То мене ввів в оману ваш прапорець.
А шо з цією ситуацією можна зробити? рашка сидить в Африці дуже міцно. Звʼязки, бізнеси, воєнна присутність. Вони мають всі умови шоб вербувати тони бібізян за півтора банана. І нічого з тим Україна не зробить.
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16.02.2024 10:26 Ответить
Не знаю, якщо чесно. І, схоже, цього ніхто не знає, навіть, в США і Європі. А ще ж, крім Африки, в кацапів є величезний ресурс в КНДР. Причому, вже повністю озброєний і забезпечений ************.
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16.02.2024 10:53 Ответить
З КНДР я би вже не сміявся. Якшо їх покормити - то серьозні пацани. Був якось випадок - півн. корейський підводний човен розбився десь біля узбережжя півд Кореї. На борту був екіпаж і декілька спецназівців. То ті спецназівці вбили весь екіпаж, а потім через всю південну корею змогли пробратися назад. Хоча їх звичайно ловили всі, хто тільки міг - від поліції до військових.
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16.02.2024 11:13 Ответить
Але багато КНДР не дасть - їм самім треба, весь світ проти них.
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16.02.2024 11:16 Ответить
Багато, може, і ні, але, думаю, з пів мільйона живої сили та пару мільйонів снарядів ще назбирають.
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16.02.2024 11:29 Ответить
Півмільона голодних і хворих чуваків може і назбирають. Свою відгодовану і треновану армію вони нікому віддавати не будуть.
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16.02.2024 11:34 Ответить
лисиці розбалуються на заморських делікатесах.
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16.02.2024 10:07 Ответить
чергова байка про 15 000 непальців
яких ніхто і ніде не помітив
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16.02.2024 12:42 Ответить
Шо ж це все проти нас - в рашки мільярди нафтадоларів
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16.02.2024 10:08 Ответить
Якщо не ******* гроші, за 300 долярів на місяць за одну чорносраку бойову одиницю, навіть Україна могла б легко наймати кількість, порівняну з тою, яку наразі вдається мобілізувати.
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16.02.2024 10:37 Ответить
Зате ми горді. Нехай "краще" загинуть, або отримають поранення українці, аніж завеземо найманців з Африки та Азії, щоб потім, дати тим з них хто виживе, громадянство.
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16.02.2024 10:11 Ответить
Та не настільки ми горді. Просто в пана отамана нема золотого запасу...
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16.02.2024 10:13 Ответить
В нас є унікальний ресурс - паспорт майбутнього члена Європейського союзу. Рашисти он наймають таджиків і їм подібних, дуже часто лише за паспорт, без ніяких грошей. І нічого є бажаючі. Не бачу нереального, в тому, що частина тих, хто пливе зараз на катері через Середземне море, не обере і наш варіант.
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16.02.2024 10:18 Ответить
Справа в тому, що кацапи пропонують таджикам паспорт реальної країни, хай яка вона не є. Таджиків, мабуть, влаштовує. А наше членство в ЄС... Дай Бог, щоб хоч наші онуки дожили до цього щасливого моменту...
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16.02.2024 10:24 Ответить
Звісно черг не буде. Але навіть тисяча таких, це могла б бути додаткова тисяча в ту ж Авдіївку. Але....
Втім "нічого страшного", колись ця війна скінчиться, в умовах нестачі робочої сили для відновлення, сюди завезуть на все готове, якихось сомалійців, і дивись років через 10-30, уже вони будуть вказувати "онукам які доживуть", як їм жити.
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16.02.2024 10:34 Ответить
На жаль, до того все йде. Складаєтся не дуже хороше враження, що хтось хоче просто знищити українців, щоб звільнити землю. І це, мабуть, не тільки куйло...
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16.02.2024 10:57 Ответить
"В нас є унікальний ресурс - паспорт майбутнього члена Європейського союзу" --- де цей паспорт є? Для того щоб получити цей паспорт треба ще у цій війні вижити, і не думаю,що туземці грубо говорячи будуть задумуватися про якийсь ефімерний паспорт Євросоюзу коли їм обіцяють уже тут і зараз гроші
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16.02.2024 10:25 Ответить
Україна має потужні агентурні мережі та численні "культурні центри" в країнах Африки?
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16.02.2024 10:37 Ответить
Нахіба воно треба, можна заїзджати та ловити сітками як диких бабуїнів. Або у вождя за буси купляти цілими батальонами.
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16.02.2024 10:49 Ответить
Фізично не можуть наловити і близько стільки, скільки може наловити русня.
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16.02.2024 10:52 Ответить
То шутка йумора був.
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16.02.2024 11:12 Ответить
В якій є тільки частка шуткі.
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16.02.2024 11:19 Ответить
Так. А численні посольства, консульства це що? Чи вони всі працюють на кацапа?
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16.02.2024 12:11 Ответить
Це у русні там сидять виключно дипломовані та підготовлені ГРУшники, не у нас.
З посольствами мають справи лише уряди, з консульствами - українці. Туземці в ці установи не заходять, немає їм чого там робити.
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16.02.2024 12:12 Ответить
Помиляєтесь. Там і українців немає )
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16.02.2024 14:07 Ответить
Чогось пригадалося... https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GhxqIITtTtU
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16.02.2024 10:18 Ответить
А вы кормите и дальше этих обезьян. Зерновой коридор, азаза!
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16.02.2024 10:25 Ответить
Кацапи наймають мавп навіть за їжу, а в нас що - їсти нема чого?
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16.02.2024 10:26 Ответить
"Цензору" верю. Вот если бы это на "телемарахвоне" - ни за что не поверил бы.
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16.02.2024 10:40 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.02.2024 10:40 Ответить
Це була цитата "шмарофону"?

Бо, як бачимо, ***** воно не працює, русні на своїх начхати, а на якихось нігерів тим паче.
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16.02.2024 10:46 Ответить
все "працює"...

на руZZні НЕмає людей...-там раби та біоматеріал...їм "хоть камні с нєба..."

а всі остальні найманці...борці за $$$,

коли сім´ю жмуріка 200-го кинуть на рублікі...то про це "вдарить" дуже швидко по "репутації" раZZії... дивіться на "братушек" сербів...та інших чурок...все стає меньше та меньше...
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16.02.2024 11:26 Ответить
Хто вам забороняе набирати в Африці наймаців ?? головне обіцяти $$$ побільше )))
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16.02.2024 10:41 Ответить
А зеленські все переживають, щоб ті не дохли з голоду, поставляючи зерно!
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16.02.2024 10:41 Ответить
Дивно. А де сотні чорних та косооких трупів... Чи вони безсмертні? Русаки є, тувинці, якути та інші "руськіє" є, а чорношкірих та сірійців-афганців не видно...засвітилося пару тушок з Непалу...
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16.02.2024 11:17 Ответить
Мертвый негр услышал там-там и пошел. (c)запрєщенніє барабанщєкі
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16.02.2024 11:41 Ответить
ниче не меняеться - пропаганда по кругу:
- био-комары
- новая мобилизация
- 15 000 непальцев
ждуны хавают
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16.02.2024 12:44 Ответить
 
 