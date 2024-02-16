Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии: Задержаны еще три подростка, их подозревают в соучастии
В Германии задержаны три подростка, подозреваемые в соучастии в убийстве 17-летнего игрока молодежной сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена, сообщили 16 февраля в германской полиции и прокуратуре. Их подозревают в соучастии в убийстве 17-летнего Ермакова", - говорится в сообщении.
Главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.
Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг Артем Козаченко попал в реанимацию.
Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.
По данным Федерации баскетбола Киева, на месте преступления были свидетели, местная полиция уже ведет дело.
В соцсетях обнародовали подробности трагедии: "В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой - в реанимации".
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Ідея поселити цих южних людей до білих північних людей, котрі по своїй природі мають в середньому вищий рівень соціальної і трудової дисципліни. Це ліберальний лівацький нонсенс.
Тому ліберали так ненавидять Трампа, бо у Трампа альфа енергія.
Падлітків...
Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день іде за них на бій.
(І.В.Гете)
Зараз в США скандал, відсторонили начальника внутрішньої безпеки Майоркаса, котрий виявився євреєм, заявивши, що його предки пережили холокост, тому він такий толерантий до незаконної міграції.
Майоркас спонукав, фінансував нелегальну міграцію до США, забороняв укріпляти кордони США, роздавав мігрантам в Мексиці GPS трекери ПО, щоб вони поскоріше і безпечніше дійшли до США, забороняв перевірку.
А Байден стара дурілка, тоже в ділі, бо йому треба латіноси для виборів.
Але звідки там стільки турків та сирійців? У них немає проблем із візою?