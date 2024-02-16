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Германия (6725) задержание (6650) убийство (6357)

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии: Задержаны еще три подростка, их подозревают в соучастии

єрмаков

В Германии задержаны три подростка, подозреваемые в соучастии в убийстве 17-летнего игрока молодежной сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена, сообщили 16 февраля в германской полиции и прокуратуре. Их подозревают в соучастии в убийстве 17-летнего Ермакова", - говорится в сообщении.

Главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

Также читайте: В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова, продолжаются следственные действия, - МИД (обновлено)

Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг Артем Козаченко попал в реанимацию.

Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

По данным Федерации баскетбола Киева, на месте преступления были свидетели, местная полиция уже ведет дело.

В соцсетях обнародовали подробности трагедии: "В Германии арабы с ножами напали на двух игроков сборной Украины по баскетболу U-19. Один из игроков погиб, другой - в реанимации".

Также читайте: Сотни румын в Германии, которые заявили, что они беженцы из Украины, получили жилье и соцвыплаты
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Топ комментарии
+29
Німець сирійського походження, німець турецького походження... Ще пару десятків років і в Німеччині за німця німецького походження будуть видавати фольксдойча з кацапщини.
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16.02.2024 10:33
+24
євроідіоти зробили свої власні країни непридатними для життя. звірятка плодять нових звірят, а потім усе життя сидять на шиях Європейських платників податків. Україні приготоване те саме? Чи наша влада включить мізки та совість?
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16.02.2024 10:35
+18
Ці завезені, копчені тварюки активно розмножуються і скоро будуть повністю домінувати в Західній Європі. Подяка комсомолці Меркель та іншим лівацьким покидькам.
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16.02.2024 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Южні народи мають генетичні проблеми з контролем імпульсивності і агресії. Це їх природа.

Ідея поселити цих южних людей до білих північних людей, котрі по своїй природі мають в середньому вищий рівень соціальної і трудової дисципліни. Це ліберальний лівацький нонсенс.
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16.02.2024 10:48 Ответить
Німець сирійського походження, німець турецького походження... Ще пару десятків років і в Німеччині за німця німецького походження будуть видавати фольксдойча з кацапщини.
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16.02.2024 10:33 Ответить
позапускали в європу всяку шолупєнь,яка це демократія ?
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16.02.2024 12:45 Ответить
євроідіоти зробили свої власні країни непридатними для життя. звірятка плодять нових звірят, а потім усе життя сидять на шиях Європейських платників податків. Україні приготоване те саме? Чи наша влада включить мізки та совість?
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16.02.2024 10:35 Ответить
Звичайно ж що приготуватися. Після війни з України виїде ще більше людей. І тут на таку площу треба буде завозити гібонів з Азії,Близького Сходу і так далі,щоб хоч якось триматися на плаву.
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16.02.2024 10:56 Ответить
Лібералізм пропагує "бета" суспільство, котре ставить свої емоції і відчуття вище інстинкту виживання.
Тому ліберали так ненавидять Трампа, бо у Трампа альфа енергія.
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16.02.2024 10:59 Ответить
"Чи наша влада включить мізки та совість?" Що-що включить? Та й чи НАША та влада?
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16.02.2024 11:23 Ответить
з України тікали і тікають не те що мігранти, а навіть українці
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16.02.2024 12:20 Ответить
Затримано ще трьох підлітків

Падлітків...
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16.02.2024 10:35 Ответить
Європі хана у будь-якому разі. Євроідіоти не здатні зберегти свою ідентичність, приймаючи звірят із зовсім іншим менталітетом, чужим європейським цінностям та ідеалам, вони не залишили шансів ні на збереження Євросоюзу, ні своєї культури. Звірятка обираюсь свої органи влади, як це відбувається в багатьох містечках Німеччини, де мер - бородате звірятко; головний поліцейський - бородате звірятко; суддя - бородатезвірятко; бородаті вчителі вчать ненавидіти все німецьке.
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16.02.2024 10:38 Ответить
Для чого тоді було прагнути в Європу якщо їй хана? Ще починаючи з майдану і закінчуючи цією війною заради вступу в ЄС? Десятки тисяч жертв заради чого?
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16.02.2024 10:57 Ответить
За ради свободи, хлопчику...

Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день іде за них на бій.
(І.В.Гете)

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16.02.2024 11:33 Ответить
Якої свободи? Навіщо кудись пхатись і підпорядковуватись, щоб потім розказувати, що це - свобода?
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16.02.2024 11:47 Ответить
Рабам свобода не потрібна.
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16.02.2024 11:50 Ответить
Патріотам мозок не потрібен, тільки пусті лозунги кричати.
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16.02.2024 11:51 Ответить
ага, духовні скрепи просрали, дєдиваєвалі.... тебе хтось силоміць тягне в Європу?
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16.02.2024 12:22 Ответить
Мені здається, що ви - кончений рагуль. Приписуєш іншим т, чим живеш сам.
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16.02.2024 12:57 Ответить
Ці завезені, копчені тварюки активно розмножуються і скоро будуть повністю домінувати в Західній Європі. Подяка комсомолці Меркель та іншим лівацьким покидькам.
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16.02.2024 10:43 Ответить
Єврейські богаті ліберали-філантропи фінансують ідею відкритих кордонів, щоб змінити демографію, бо їм не подобається білий націоналізм.

Зараз в США скандал, відсторонили начальника внутрішньої безпеки Майоркаса, котрий виявився євреєм, заявивши, що його предки пережили холокост, тому він такий толерантий до незаконної міграції.

Майоркас спонукав, фінансував нелегальну міграцію до США, забороняв укріпляти кордони США, роздавав мігрантам в Мексиці GPS трекери ПО, щоб вони поскоріше і безпечніше дійшли до США, забороняв перевірку.

А Байден стара дурілка, тоже в ділі, бо йому треба латіноси для виборів.
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16.02.2024 11:24 Ответить
там ще лишилися німці німецького походження? чи стара **** меркель остання?
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16.02.2024 11:12 Ответить
Є і багато. В маленьких містах особливо. Всі іноземці, східні нації також, намагаються у великі міста попасти.
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16.02.2024 11:19 Ответить
Писали що там була сирійська дівчина, яка теж постраждала. Якщо це так, то думаю що це побутова сварка яка закінчилася трагічно. Вона могла сказати щось гарне про покійного спортсмена, а в "гарячого джигіта" перемкнуло, а оскільки він вже рецидивіст у 15 років і звик до насилля, то результат ми всі бачимо. Ще можна було зарадити ситуації не виходячи з автобусу на одній зупинці з цими турецькими гопніками, але сталося як сталося нажаль.
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16.02.2024 11:23 Ответить
Цікаво. Білим українським християнам Європа довго забороняла в'їзд без візи.

Але звідки там стільки турків та сирійців? У них немає проблем із візою?
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16.02.2024 12:41 Ответить
У немцев, особое отношение к туркам. После войны, турки восстанавливали Германию. Их тут много
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16.02.2024 15:55 Ответить
 
 