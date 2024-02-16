Франция, Греция и Кипр заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС, - Politico
Три страны Евросоюза заблокировали решение о закупке снарядов для Украины за пределами ЕС. Блок может попытаться снизить их дефицит в Украине, используя деньги ЕС для совместной закупки боеприпасов на мировом рынке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки боеприпасов вне блока.
Отказ объясняют необходимостью заказов для европейских производителей оружия для наращивания их производства.
По словам дипломатов, на прошедшем на этой неделе заседании Комитета по вопросам политики и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для закупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, как чрезвычайной мерой для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.
Ранее во Франции заявляли, что разрешат закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит обещание по поставкам 1 млн снарядов до марта, что и произойдет, отметили дипломаты.
Кроме того, Франция также не хочет раскрывать общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.
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