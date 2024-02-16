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Франция, Греция и Кипр заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС, - Politico

боєприпаси

Три страны Евросоюза заблокировали решение о закупке снарядов для Украины за пределами ЕС. Блок может попытаться снизить их дефицит в Украине, используя деньги ЕС для совместной закупки боеприпасов на мировом рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По словам трех дипломатов ЕС, небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки боеприпасов вне блока.

Отказ объясняют необходимостью заказов для европейских производителей оружия для наращивания их производства.

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По словам дипломатов, на прошедшем на этой неделе заседании Комитета по вопросам политики и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы разрешить использовать деньги ЕС для закупки снарядов, произведенных за пределами ЕС, как чрезвычайной мерой для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр выступили против.

Ранее во Франции заявляли, что разрешат закупки за пределами ЕС, если блок не выполнит обещание по поставкам 1 млн снарядов до марта, что и произойдет, отметили дипломаты.

Кроме того, Франция также не хочет раскрывать общую сумму своих поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии.

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Топ комментарии
+27
краще мати двох союзників надійних ,ніж 50 не зрозумілих .
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16.02.2024 10:47
+22
Зрозуміло, що без допомоги Заходу Україна не протрималася б, але з іншого боку виглядає так, що корейський пупс та іранські бородачі є більш надійними союзниками, бо постачають ***** все необхідне без зайвого галасу та штучних перешкод.
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16.02.2024 10:47
+16
Без власної ядерної зброї далеко не заїдеш. Нікого в світі не хвилює життя українців.
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16.02.2024 10:52
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ТАК ПРОДАЙТЕ З ЄС !!!
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17.02.2024 02:49 Ответить
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