Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия после засекреченного брифинга с участием старших советников президента Джо Байдена по национальной безопасности. Ответ Штатов должен быть немедленным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По словам Джонсона, впервые о том, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему сообщили в январе. Однако эта угроза стала известна на этой неделе благодаря публичному предупреждению главы Палаты представителей по разведке Майку Тернеру.

"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в январе письменно", - отметил спикер Палаты представителей.

Письмо президенту было отправлено 31 января.

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По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии для них провели брифинг советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем это", – добавил Джонсон.

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