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Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель знает об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия после засекреченного брифинга с участием старших советников президента Джо Байдена по национальной безопасности. Ответ Штатов должен быть немедленным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

По словам Джонсона, впервые о том, что Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему сообщили в январе. Однако эта угроза стала известна на этой неделе благодаря публичному предупреждению главы Палаты представителей по разведке Майку Тернеру.

"Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в январе письменно", - отметил спикер Палаты представителей.

Письмо президенту было отправлено 31 января.

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По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии для них провели брифинг советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы сделаем это", – добавил Джонсон.

Читайте: Байден поручил провести переговоры с Россией относительно запуска ядерного оружия в космос, - Кирби
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Топ комментарии
+20
Мудак.
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16.02.2024 11:14
+15
Тому саме час на канікули!
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16.02.2024 11:18
+9
треба продовжувати речення "і я як і всі трампісти помагаєм РФ стати знову великою". Господи - планета населена рожевими поні
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16.02.2024 11:16
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Мудак.
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16.02.2024 11:14 Ответить
І що, даже санкції не ''допомагають''?
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16.02.2024 11:15 Ответить
і що далі? будете вдавати дурників? тупорилі піндоси
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16.02.2024 11:15 Ответить
трамп прійдьот, всьо парєшаєт.
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16.02.2024 11:17 Ответить
треба продовжувати речення "і я як і всі трампісти помагаєм РФ стати знову великою". Господи - планета населена рожевими поні
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16.02.2024 11:16 Ответить
А про загрозу шо в нас нестача зброі - Конгрес не знає?
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16.02.2024 11:16 Ответить
тобто, воно, падло, знає не тільки про проблеми у нас, воно знає про загрозу уже безпосередньо США і розпускає парламент на канікули? Воно кончене?
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16.02.2024 11:41 Ответить
Тому саме час на канікули!
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16.02.2024 11:18 Ответить
"Ми повинні зробити це самі, і ми зробимо це" - ни на что другое, кроме продвижения хотелок своего рыжего шефа, эта штунда неспособна.
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16.02.2024 11:18 Ответить
Штати і "негайно" поняття несумісні.
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16.02.2024 11:19 Ответить
Вирішити це питання потрібно в дипломатичний спосіб, тобто розбомбити к чортам центри розробки і пускові майданчики, а потім висловити дипломатичну стурбованість діями "невідомих бомбістів". Повторяти по мірі необхідності.
Все інше - це лише загравання з шизонутим диктаторським режимом, до чого це приводить можна побачити на прикладі КНДР.
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16.02.2024 11:21 Ответить
Свого часу американці провели інформаційну спецоперацію відому як "зоряні війни". Кацапи повірили і обісрались. Тепер підтерлись і вирішили провернути те ж саме проти штатів. Їм вже вдавалось зашугати американців. Наприклад на момент карибської кризи коли Хрущов загрожував випалити Америку ядеркою він блефував, бо в розпорядженні совєтів була лише одна ядерна боєголовка...
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16.02.2024 11:22 Ответить
Одна атомна бімба? А може в совку одиниці не бімб були на той час ? А одиниці були ракети шо з території совка могли дістати США - бо совок мав обирати , або Терешкову в космос запускать або США лякать ( ці дві функції виконувала одна й та сама модель ракети - яка теперка називається "Союз").
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16.02.2024 12:51 Ответить
Передвиборчу кампанію покидька Джонсона на 85% профінансувала American Ethane, яка фінансувала низку кампаній республіканців у іншому штаті, Луїзіані, на 88% належала трьом росіянам - Костянтину Ніколаєву, Михайлу Юр'єву та Андрію Кунатбаєву. Демократам треба під час канікул затравити продажню кацапську с#ку у ЗМІ, розкрутити тему його передвиборчої кампанії. Трамп під тиском вже дав задню і тепер навітть не заікається про повне припинення допомоги Україні, а лише про кредит, треба дотиснути і це трампістьськ л@йно щоб воно винесо на голосування законопроект, за який проголосують і респи. Вона знає що за нього проголосують саме тому з х#йлом блокує голосування.
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16.02.2024 11:22 Ответить
Ця політична шалава варнякає лише те, що дозволяє йому рука рудого фріка у його дупі. А рудий фрік варнякає лише те, що дозволяє йому рука кремлівського шизо-параноїка в його дупі.
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16.02.2024 11:27 Ответить
Лайно республіканське !
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16.02.2024 11:37 Ответить
Озабочен, заметно. Пора становиться великой региональной державой, забаррикадироваться в своей песочнице, расставить пэтриоты по побережьям и на Аляске. Короче, трепещите, мексиканцы
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16.02.2024 11:39 Ответить
ми все знаємо. але в нас стала демократія, тому ми нічого не боїмося й йдемо на канікули... всім привіт...
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16.02.2024 11:42 Ответить
Добре ж вам українські ЗМІ промили мізки: если в кране нет воды, винен Трамп та республіканці. Так і помрете дурнями. Ще раз даю посилання на статтю у Forbes:

Адміністрація Байдена законним способом може відправити в Україну мільёни артилерійських снарядів хоч завтра, - Forbes
https://censor.net/ua/n3473607
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16.02.2024 11:51 Ответить
...смешно,сбивать все, что мокшанское...
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16.02.2024 11:55 Ответить
які ж все таки різні Джонсони бувають.
нажаль
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16.02.2024 12:10 Ответить
Джонсон, ти ж на канікулах, чого ти знову виліз ?
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16.02.2024 12:47 Ответить
Дрібний чиновник випадково став спікером парламенту! А шапка -то явно не для нього. От і йде на канікули. Стомився...
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16.02.2024 12:48 Ответить
Мелірований чубчик та ортодоксальний віруючий - це багато про що говорить. У Трампа є чим тримати його за фаберже..
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16.02.2024 16:20 Ответить
то он элегантно поседел)))
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17.02.2024 01:26 Ответить
 
 