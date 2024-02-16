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США (24808) Украина (44294) Кирби (447)

Украине необходимы надежные гарантии безопасности после войны из-за ее длинной границы с РФ, - Кирби

кірбі

Украине необходимы надежные гарантии безопасности, поскольку ее народ будет опасаться агрессии России и после окончания нынешней войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому изданию Interia сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что пока идет война, Украине нельзя думать о членстве в НАТО.

"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое нужно сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", - сказал Кирби.

Он отметил, что, независимо от сроков и итогов сегодняшней войны, у Украины будет длинная граница с Россией.

"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще существующей угрозы со стороны России", – заявил представитель администрации США.

Также читайте: Кирби о заявлениях Трампа по НАТО: США будут защищать каждый дюйм территории Альянса

Чиновник подчеркнул, что одновременно Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО, и в Киеве об этом знают.

Напомним, нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.
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Топ комментарии
+10
"гарантії безпеки" - в последнее время это словосочетание ничего кроме раздражения не вызывает. Единственными рабочими "гарантиями" является сильная, современная армия и наличие собственного ЯО в качестве оружия сдерживания.
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16.02.2024 11:22
+7
Ми вже бачимо які від вас гарантії .
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16.02.2024 11:25
+5
Війна вже закічилась, я щось пропустив ?
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16.02.2024 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Після такої війни ви хіба що росії односторонні гарантії безпеки надаватимете.
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16.02.2024 11:22 Ответить
Війна вже закічилась, я щось пропустив ?
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16.02.2024 11:22 Ответить
"гарантії безпеки" - в последнее время это словосочетание ничего кроме раздражения не вызывает. Единственными рабочими "гарантиями" является сильная, современная армия и наличие собственного ЯО в качестве оружия сдерживания.
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16.02.2024 11:22 Ответить
Найліпша гарантія - відсутність роϟϟії на мапі світу.
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16.02.2024 12:03 Ответить
Ми вже бачимо які від вас гарантії .
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16.02.2024 11:25 Ответить
Після війни...якщо конгрес у відпустку не піде, якщо кордон з Мексикою, ящо не зачешеться у лівому вусі, або правому, але потужно і незламно
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16.02.2024 11:29 Ответить
Потрібен іжак з ракет - націлених на москву - поможіть зараз зброєю
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16.02.2024 11:29 Ответить
Він також наголосив, що поки триває війна, Україні не можна думати про ЧЛЕНСТВО В НАТО - іди накуй прорашистське американське чмо і холуй.Не думай краще,брехлива собака, як Тобі брехати Україні і українському народові.
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16.02.2024 11:32 Ответить
Раніше я би написала про найкращі гарантії це військові бази США на території України, але тепер вже не впевнена у цьому. Тільки ядерна зброя націлена на Москву, і одразу запущена у випадку нападу, можливо якось врятує ситуацію.
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16.02.2024 11:32 Ответить
як ви собі уявляєте, ядерну зброю в руках зе!янєтряпкаякась?
великого стратега, який просрав чаес та заес?
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16.02.2024 11:37 Ответить
звісно, ніхто не надасть ядерки. І ніхто не дозволить Україні мати ядерку навіть власного виробництва.
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16.02.2024 11:40 Ответить
Пакистан і КНДР ні в кого дозволу не питали. В нашій ситуації при бажанні можна щось знайти в "закинутих шахтах". А ще є дуже багато видів летальної зброї масового знищення крім ядерки...
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16.02.2024 11:48 Ответить
Індія теж нів кого не питала, як і Франція з Ізраілем та Китаєм. Хто постійно в когось щось питає як правило нічого немає крім війни на власній території.
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16.02.2024 12:30 Ответить
Треба піднімати і питання повернення ядерної зброї навіть якщо майже нереально здійснити такий сценарій, але в якості тиску на росію та Китай прокатить
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16.02.2024 11:35 Ответить
ой, я вас умаляю. у нас тих гарантій, як у дурника фантиків. яких хочеш.
он, сьогодні, зе!потужний з шольцем, щось підпише.
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16.02.2024 11:35 Ответить
Короче, давайте переподпишем Будапешт. Посмотрите, англичане как ловко это снова провернули
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16.02.2024 11:36 Ответить
"Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще існуючої загрози з боку Росії."

США послідовно виступають проти членства України в НАТО стимулюючи майбутні військові агресії рахи. Все, досить цих обіцянок за понад 30 років, Україна законно відновлює свій ядерний статус, якщо безпекові гарантії включно з членством в НАТО вже нічого не варті.
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16.02.2024 11:41 Ответить
брехня, ******* адміністрація США не проти членства України в НАТО. Вони проти членства в НАТО автократичної та корупційної (влади) України
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16.02.2024 11:43 Ответить
США і Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО, - https://www.unian.ua/politics/vstup-ukrajini-do-nato-stalo-vidomo-hto-golovni-protivniki-vstupu-ukrajini-do-alyansu-12529431.html Foreign Policy
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16.02.2024 11:52 Ответить
Для початку потрібно забезпечити перемогу України з кордонами 1991року
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16.02.2024 11:41 Ответить
Украине нужно оружие и не мешать. Больше ничего.
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16.02.2024 11:47 Ответить
Найкращя гарантія це власна ядерна бімба
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16.02.2024 12:01 Ответить
Ніяких "паперових гарантій" не має і бути не може. Це ж кацапи! За порєбрик + ізоляція. В будь якому випадку отримаємо десятиліття в'яло протікаючої війни до розвалу **********.
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16.02.2024 12:01 Ответить
надійні гарантіі безпеки:
ми вам Беню+Зе з пят'ю "ефективними мінєджерами"
а ви нам ракети
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16.02.2024 12:33 Ответить
вся мерзота каже, шо потрібно, а в НАТО не кличать, а все інше це отказ Україне, - діпламатичною мовою.
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16.02.2024 13:23 Ответить
скоты
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17.02.2024 01:23 Ответить
 
 