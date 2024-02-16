Украине необходимы надежные гарантии безопасности после войны из-за ее длинной границы с РФ, - Кирби
Украине необходимы надежные гарантии безопасности, поскольку ее народ будет опасаться агрессии России и после окончания нынешней войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому изданию Interia сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он также подчеркнул, что пока идет война, Украине нельзя думать о членстве в НАТО.
"Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще многое нужно сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить Украине в рамках оборонного партнерства", - сказал Кирби.
Он отметил, что, независимо от сроков и итогов сегодняшней войны, у Украины будет длинная граница с Россией.
"Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще существующей угрозы со стороны России", – заявил представитель администрации США.
Чиновник подчеркнул, что одновременно Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО, и в Киеве об этом знают.
Напомним, нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.
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великого стратега, який просрав чаес та заес?
он, сьогодні, зе!потужний з шольцем, щось підпише.
США послідовно виступають проти членства України в НАТО стимулюючи майбутні військові агресії рахи. Все, досить цих обіцянок за понад 30 років, Україна законно відновлює свій ядерний статус, якщо безпекові гарантії включно з членством в НАТО вже нічого не варті.
ми вам Беню+Зе з пят'ю "ефективними мінєджерами"
а ви нам ракети