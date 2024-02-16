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Новости Война
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Лавров (2234) оружие (10028)

Лавров боится, что Украина получит дальнобойное оружие, которое достанет до "сердца России"

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, что ЕС якобы составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, способного поражать цели далеко в тылу в России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заявил Лавров.

Он добавил, что европейцы якобы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.

Читайте: Россия готова завершить войну "дипломатически". Захваченного не вернет, - Лавров

Лавров также повторил обычные кремлевские тезисы о том, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.
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Топ комментарии
+28
Дєжурноє ржаніє. З такими союзниками, як у України, коняка може спати спокійно.
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16.02.2024 11:39
+21
Не обов'язково дістати до серця, буде добре жахнуть вам по яйцям !
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16.02.2024 11:40
+9
Болваны из шапито не способны провести результативные переговоры по получению дальнобойки,шестерка суперменеджеров может только создавать отменную систему казнокрадства.
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16.02.2024 11:42
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Дєжурноє ржаніє. З такими союзниками, як у України, коняка може спати спокійно.
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16.02.2024 11:39 Ответить
Ваша правда, на жаль.
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16.02.2024 11:40 Ответить
Не обов'язково дістати до серця, буде добре жахнуть вам по яйцям !
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16.02.2024 11:40 Ответить
І чого кацапчик проти? Кацапи раби,і вони ******* коли їх луплять!
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16.02.2024 12:10 Ответить
Ну як буде - то чого ж не иобнуть
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16.02.2024 11:40 Ответить
Він звик до дині.
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16.02.2024 12:04 Ответить
Все будет, лошадь. И "бункерного рюрика" рано или поздно тоже достанут.
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16.02.2024 11:41 Ответить
В першому абзаці здається забули написати "... заявив про те ...", бо інакше якесь марення получається.
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16.02.2024 11:41 Ответить
до серця ні бо ви його не маєте
а ось до дупи дістанемо обов'язково
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16.02.2024 11:41 Ответить
Болваны из шапито не способны провести результативные переговоры по получению дальнобойки,шестерка суперменеджеров может только создавать отменную систему казнокрадства.
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16.02.2024 11:42 Ответить
До якого серця?!!!В Росії давно немає серця (і голови, і мозку, і....) залишилась лише жопа. Якою вони думають, керуються, роблять усе.... Недаремно усі розмови там зводяться в результаті до розмов про неї. Ну і статистика на сайтах для дорослих це підтверджує.
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16.02.2024 11:42 Ответить
"Рєзіновая попа" як сказав "сам государь"
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16.02.2024 11:48 Ответить
Здохни пережравши сіна,коняка.
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16.02.2024 11:42 Ответить
"Лавров також повторив звичайні кремлівські тези про те, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію..."

Злочинцям і грабіжникам завжди не подобається коли поліцейські стримують їхні атаки
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16.02.2024 11:44 Ответить
Хоча, чого це коняка верещати почала? Невже німці таки готові "народити" нам Taurus?
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16.02.2024 11:45 Ответить
Обов'язково дістане.
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16.02.2024 11:46 Ответить
Кінь сильно заржав,але даремно, це тільки балачки.
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16.02.2024 11:48 Ответить
Це вже українська спецоперація, "нравица ни нравица"...
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16.02.2024 11:48 Ответить
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16.02.2024 11:51 Ответить
Перший, хто де-факто заперечує та блокує отримання відповідної необхідної Україні (і далекобійної, всілякої) є жОПа ЄрЗе.
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16.02.2024 11:51 Ответить
Наличие оружия у Украины это единственное, чего боится московия. Единственное, что может уничтожить московитских оккупантов. Политиканов можно купить, тупое стадо заболтать бредом и пропагандой. А вот людей, решительно настроенных выгнать оккупантов такими способами не одолеешь, поэтому и пытаются разоружить украинскую армию. Единственную силу на пути московитов живодеров.
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16.02.2024 11:58 Ответить
Оскільки у них є лишня хромосома, то вони, мабуть, і самі не знають де у них серце. Тому треба лупити всюди, куди дістанемо - може й у серце влучимо
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16.02.2024 11:59 Ответить
Все правильно, будь-які рефлексії лише шкодять ...
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16.02.2024 14:29 Ответить
У рашки нет сердца
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16.02.2024 12:05 Ответить
Так, а як ти хотіла кобила **********? Ви ж до Львова дістаєте то чого ми до болот мокшанських не маємо діставати?
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16.02.2024 12:08 Ответить
Нет, покойного, Кернеса, тексты дибильные никто не правит.
Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заяв Источник:
Т.е ЕС рекомендуетУкраине требовать у ЕС оружие, которое ЕС отказывается поставлять?
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16.02.2024 12:10 Ответить
Сердце России это бункер недофюрера?
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16.02.2024 12:30 Ответить
лавров то дебіл класичний - ЗСУ вже знищує портові нафтосховище в Пітенбурзі і авіазавод в Казані, військове підприємство в Іжевську, а він муйню якусь меле.
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16.02.2024 14:36 Ответить
у тебя ж когда то мозги были, сережа...
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16.02.2024 21:28 Ответить
 
 