Лавров боится, что Украина получит дальнобойное оружие, которое достанет до "сердца России"
Глава МИД РФ Сергей Лавров, что ЕС якобы составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, способного поражать цели далеко в тылу в России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заявил Лавров.
Он добавил, что европейцы якобы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.
Лавров также повторил обычные кремлевские тезисы о том, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.
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а ось до дупи дістанемо обов'язково
Злочинцям і грабіжникам завжди не подобається коли поліцейські стримують їхні атаки
Украины - нужно делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России", - заяв Источник:
Т.е ЕС рекомендуетУкраине требовать у ЕС оружие, которое ЕС отказывается поставлять?