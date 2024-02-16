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НАТО (8633) оборона (5145) Трамп (3972) Грант Шеппс (55)

Страны-члены НАТО должны соблюдать обязательства и тратить 2% ВВП на оборону, - министр обороны Великобритании Шеппс

шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс на фоне резонансных высказываний экспрезидента США Дональда Трампа об Альянсе заявил, что все страны НАТО должны придерживаться своего обещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Все согласны с генеральным секретарем НАТО. Статья 5 священна. Но в то же время следует сказать, что правильно, чтобы все страны играли свою роль", - сказал Шеппс.

Он добавил, что страны НАТО увеличивают расходы на оборону не из-за Трампа, а из-за войны в Европе, которая "показывает, что это необходимо".

Министр добавил, что лидерство США в НАТО "в значительной степени отвечает интересам Америки".

"Это не выплескивается, потому что, знаете, Европа нуждается в вашей помощи, а вы каким-то образом морально обязаны", - сказал он.

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2% - це тільки "комунальні платежі". Враховуючи, як то НАТО деградувало, потрібно в рази більше грошей, аби зробити йому капітальний ремонт.
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16.02.2024 11:44 Ответить
Удар на упередження по трампістам
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16.02.2024 11:46 Ответить
Там в НАТО далеко не одна причина просідання обороноздатності - оці 2% від ВВП.
Бо там ще свої колаборанти є; мад'яри, для прикладу...
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16.02.2024 12:02 Ответить
Хитроумные англичане недавно "переподписали" "Будапешт" и теперь изображают бурную деятельность в Европе. А когда Донни выскочит из НАТО, быстренько проведут следующий exit и первыми побегут договариваться с Вовкой
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16.02.2024 12:06 Ответить
лизнув трампу
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16.02.2024 13:20 Ответить
Обычно «Я - король» заявляют те, кто королем не являются.

Так и про вашу 5 статью уже все, всё поняли.
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16.02.2024 14:36 Ответить
 
 