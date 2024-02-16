Страны-члены НАТО должны соблюдать обязательства и тратить 2% ВВП на оборону, - министр обороны Великобритании Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс на фоне резонансных высказываний экспрезидента США Дональда Трампа об Альянсе заявил, что все страны НАТО должны придерживаться своего обещания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Все согласны с генеральным секретарем НАТО. Статья 5 священна. Но в то же время следует сказать, что правильно, чтобы все страны играли свою роль", - сказал Шеппс.

Он добавил, что страны НАТО увеличивают расходы на оборону не из-за Трампа, а из-за войны в Европе, которая "показывает, что это необходимо".

Министр добавил, что лидерство США в НАТО "в значительной степени отвечает интересам Америки".

"Это не выплескивается, потому что, знаете, Европа нуждается в вашей помощи, а вы каким-то образом морально обязаны", - сказал он.

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