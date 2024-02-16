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G7 (799) Бельгия (374) Евросоюз (16683) замороженные активы (232)

Глава Euroclear Мостри выступила против предложения G7 использовать замороженные активы РФ

мострі

Директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против использования замороженных российских активов в качестве залога для помощи Украине в восстановлении. По ее мнению, это может негативно отразиться на финансовой стабильности в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мостризаявила в интервью Financial Times.

Euroclear – депозитарий, где хранится львиная доля замороженных активов российского Центробанка.

По ее словам, план с залогом "очень близок к непрямой конфискации" и вызвал бы юридические претензии.

Мостри заметила, что предложенный G7 план почти не отличается от взимания активов. Этот шаг может обернуться для Euroclear судебными исками.

"Использование активов, которые вам не принадлежат,в качестве залога очень близко к косвенной конфискации. Это могло бы иметь такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", - отметила она.

"Мы не видим, как Центральный российский банк просто осознАет тот факт, что активы были взысканы и обязательства Euroclear по ним прекратили существование", - добавила Мостри.

В то же время директор Euroclear более благосклонно оценила план ЕС использовать доходы, полученные от российских активов.

Этот шаг в Euroclear считают "менее рискованным", поскольку процентные доходы "юридически принадлежат Euroclear".

На счетах Euroclear находится около 191 млрд евро российского Центробанка. Это почти три четверти всей суммы суверенных активов РФ, замороженных за рубежом после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Читайте: Какие-либо решения относительно конфискации замороженных активов РФ должны быть подкреплены "достаточной юридической поддержкой", - МВФ
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Топ комментарии
+10
Тобто, їй не муляє СОВІСТЬ, за гроші воєнного злочинця з країни- убивць, московії! Хай собі убивають в Україні впродовж 10 років! Це ж не її ґвалтують та убивають, московіти прутіна, а когось, аж в Україні!!
Невже, сеструха трампа ???
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16.02.2024 12:03
+4
Правильно відповіла, це ж не громадян її країни убивають кацапи, а на українських папуасів їм наплювати...
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16.02.2024 12:14
+2
Має бути законне рішення про конфіскацію і тоді її питати ніхто не буде. Як з Іраком після окупації Кувейту - прецендент є, а судочинство саме на прецендентах і побудоване
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16.02.2024 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, їй не муляє СОВІСТЬ, за гроші воєнного злочинця з країни- убивць, московії! Хай собі убивають в Україні впродовж 10 років! Це ж не її ґвалтують та убивають, московіти прутіна, а когось, аж в Україні!!
Невже, сеструха трампа ???
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16.02.2024 12:03 Ответить
"В скверике, на лавочке, сидит бабушка, и ест холодный пирожок"
Вы финансистам про мировую скорбь рассказываете. Она о своем, ЕС, кармане думает.
Лидеры ЕС собрались, приняли решение и конфисковали рос средства?
Нет. Както знаете ссыкотно.
Она против идеи:
Украина печатает облигации (долговые расписки) и выставляет залогом рос активы страны ЕС эти расписки закладывают в центральный банк ЕС, центробанк под них печатает деньги и выдает странам ЕС. Потом Украина, никто не знает как, Изымает кацапские активы и расплачивается с Европой.
Банкир - против.
Она не верит что потом, когда Гетманцев будет контролировать Минфин РФ она что то получит
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16.02.2024 12:35 Ответить
Ну так, якщо не буде Європи цивілізованої, навіщо їй фінансова стабільність.
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16.02.2024 12:47 Ответить
Потому что она знает, за деньгами все равно прийдут, и не хочет быть крайней
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16.02.2024 14:37 Ответить
Вона не може бути крайньою, бо вона рішення не приймає.
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16.02.2024 15:08 Ответить
Не приймае.
1. Это её личное мнение.
2. Боится что потеряет репутацию среди "конкретных пацанов" с Ближнего Востока и Ю. Америки. Ей общак на сохранение доверили. С неё и спрос.
На счетах Euroclear находится около 191 млрд евро российского Центробанка. Источник:
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16.02.2024 16:12 Ответить
....віддайте її, дуже освічену-розумну-передбачливу..., на кілька тижнів бойовим дебілам, бурятам-кадирівцям - їй може сподобатися
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16.02.2024 12:13 Ответить
Правильно відповіла, це ж не громадян її країни убивають кацапи, а на українських папуасів їм наплювати...
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16.02.2024 12:14 Ответить
100%, якщо б російські бомби падали на голови бельгійців жодного сумніву щодо конфіскації активів РФ не виникало б.
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16.02.2024 12:18 Ответить
Має бути законне рішення про конфіскацію і тоді її питати ніхто не буде. Як з Іраком після окупації Кувейту - прецендент є, а судочинство саме на прецендентах і побудоване
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16.02.2024 12:15 Ответить
Згадалось... Колись давно на роботі був такий діалог з моїм, на той час, наставником. Розмова була про робочий момент, що одна завідувачка відділом почала мені по телефону задавати питання, які були в її компетенції і до мене не мали ніякого відношення. Я тоді спитав у свого наставника, а яка у неї освіта, що вона мені задає такі питання? Наставник каже - Ти її цицьки бачив? Кажу - так. Наставник - ото і вся її освіта, каже...
Так от і я про цю мадаму хочу сказати. Ви її іпало бачили? Отож...
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16.02.2024 12:16 Ответить
а все це тому що американці не визнали терориста терористом !
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16.02.2024 12:32 Ответить
бачите, які вумні тьоті, досиджують свій вік до пенсії на тепленьких посадах.
тут зовсім мало залишилось, а ви зі своїми конфіскаціями.
хай лежить собі, тихенько.
а то рускіє не нарахують їй пенсію. бо на європейську багато не нагуляєш.
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16.02.2024 12:51 Ответить
Та можна так розмірковувати: в теплі, в тиші, з електрикою і повним холодильником, без інфляції, без повітряних тривог, розбитих підприємств, лікарень, шкіл, житла, церков, а, головне - без щоденних жертв як військових, так мирних.
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16.02.2024 12:54 Ответить
Для тупоголових поясню що це є результатом повного провалу діяльності МЗС України яке створив особисто Єрмак!
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16.02.2024 14:16 Ответить
Мразота.
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16.02.2024 15:18 Ответить
 
 