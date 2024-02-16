Глава Euroclear Мостри выступила против предложения G7 использовать замороженные активы РФ

Директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри выступила против использования замороженных российских активов в качестве залога для помощи Украине в восстановлении. По ее мнению, это может негативно отразиться на финансовой стабильности в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мостризаявила в интервью Financial Times.

Euroclear – депозитарий, где хранится львиная доля замороженных активов российского Центробанка.

По ее словам, план с залогом "очень близок к непрямой конфискации" и вызвал бы юридические претензии.

Мостри заметила, что предложенный G7 план почти не отличается от взимания активов. Этот шаг может обернуться для Euroclear судебными исками.

"Использование активов, которые вам не принадлежат,в качестве залога очень близко к косвенной конфискации. Это могло бы иметь такие же последствия для рынков, как и прямая конфискация", - отметила она.

"Мы не видим, как Центральный российский банк просто осознАет тот факт, что активы были взысканы и обязательства Euroclear по ним прекратили существование", - добавила Мостри.

В то же время директор Euroclear более благосклонно оценила план ЕС использовать доходы, полученные от российских активов.

Этот шаг в Euroclear считают "менее рискованным", поскольку процентные доходы "юридически принадлежат Euroclear".

На счетах Euroclear находится около 191 млрд евро российского Центробанка. Это почти три четверти всей суммы суверенных активов РФ, замороженных за рубежом после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Читайте: Какие-либо решения относительно конфискации замороженных активов РФ должны быть подкреплены "достаточной юридической поддержкой", - МВФ