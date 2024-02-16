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Кэмерон (247) лоббирование (101) Украина (44294)

Кэмерон будет отстаивать интересы Украины на Мюнхенской конференции, встрече министров G20 и заседании Совбеза ООН, − Politico

кемерон,девід

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет лоббировать интересы Украины в ходе конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати", заседании Совета безопасности ООН, а также во время телефонного разговора со своими коллегами по "Группе семи".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что на встрече министров G20, которая состоится 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро, будет присутствовать министр ВС РФ Сергей Лавров. Официальная двусторонняя встреча министров Великобритании и России не запланирована, однако не исключена возможность более короткого тет-а-тет, которое может стать "неудобным".

"Будет шумно", – цитирует Politico одного из британских чиновников.

Также издание напомнило, что Россию в этом году не допустили к участию в Мюнхенской конференции безопасности.

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Кроме того, ожидается, что на следующей неделе Кэмерон примет участие в заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке и телефонном разговоре между союзниками G7 по случаю годовщины вторжения РФ в Украину.
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Люди кричіть, бийте в набат !! Військові намагаються вийти з оточення ! ГИНУТЬ, ПОРАНЕНІ ЗАЛИШЕНІ . командування тягне, не дозволяє відхід., а Верховний в турне по європі, сирській сховався в бункері . Піднімайтесь на захист України ! Далі- БУЧА .......
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16.02.2024 12:17 Ответить
Це вам хто таке наказав писати? Люди,до яких ви звертається,повинні бути на фронті, а не тільки на сайті
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16.02.2024 12:18 Ответить
І де ці "сметуни" 73%?! Записалися в ухилянти та "бігунки" по світу як дритович та притуляк.
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16.02.2024 12:29 Ответить
"Оні іспарілісь" (с) Десь мабуть, по Європах шастають, жодного смєтуна щось не видно.
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16.02.2024 13:10 Ответить
Кто будет их спасать. Некому. Великий главнокомандующий уехал на бесполезную встречу, подальше от фронта. Вместо наступления очередной котел, уехал подальше, чтобы не слышать крики. Позор.
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16.02.2024 12:52 Ответить
Захищати та відстоювати Україну більше нема кому!
Порошенко не випускають з України,Заужного з командою зняли(обзголовили ЗСУ).
А от перелік цікавий!
*****,ХУсіти,******* та Хамас і Хезбола на додаток.
3 - на ХУ,і всі 5 - на Х!!!
СУпаденіє?! Що знов?!
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16.02.2024 12:26 Ответить
Невже, Зеленський, знову понесе якусь словесну галіматню від себе у мережах, перед відповідальними зустрічами із Західними Партнерами…
Прутіну, це дуже вигідно, щоб неслося таке лайно, тоді КНДР та Іран, ще більше пришлють *********** на фрон в Україну!!
Проглядається, ота дивна послідовність….
Оманські інвестори… тримають бейці…
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16.02.2024 12:28 Ответить
 
 