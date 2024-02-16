Кэмерон будет отстаивать интересы Украины на Мюнхенской конференции, встрече министров G20 и заседании Совбеза ООН, − Politico

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет лоббировать интересы Украины в ходе конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати", заседании Совета безопасности ООН, а также во время телефонного разговора со своими коллегами по "Группе семи".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что на встрече министров G20, которая состоится 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро, будет присутствовать министр ВС РФ Сергей Лавров. Официальная двусторонняя встреча министров Великобритании и России не запланирована, однако не исключена возможность более короткого тет-а-тет, которое может стать "неудобным".

"Будет шумно", – цитирует Politico одного из британских чиновников.

Также издание напомнило, что Россию в этом году не допустили к участию в Мюнхенской конференции безопасности.

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Кроме того, ожидается, что на следующей неделе Кэмерон примет участие в заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке и телефонном разговоре между союзниками G7 по случаю годовщины вторжения РФ в Украину.