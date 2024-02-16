РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости Война
1 836 12
СБУ (19456) Харьковщина (5576) Изюм (246) коллаборационизм (831)

Разоблачена экс-начальник "Роспочты", которая во время оккупации Изюма работала на рашистов, - СБУ

сбу

Задержана предательница, которая во время оккупации Изюма возглавила "филиал российской почты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

До полномасштабного вторжения РФ женщина была обычной работницей в одном из отделений ГП "Укрпошта". После захвата города женщина поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

"За это агрессор назначил ее на руководящую должность. В рядах псевдоучреждения злоумышленница организовала адресную рассылку пропагандистских газет страны-агрессора по домам местных жителей. Также коллаборантка в сопровождении вооруженных оккупантов принудительно раздавала кремлевскую "макулатуру" всем посетителям захваченной почты.

В этих "изданиях" российские авторы оправдывали полномасштабное вторжение России, восхваляли местных гауляйтеров и призывали людей поддержать захватчиков. Кроме того, фигурантка пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Также читайте: 40 погибших из массового захоронения в Изюме так и не удалось идентифицировать, - Нацполиция

По данным СБУ, после деоккупации Изюма женщина пыталась избежать правосудия, имитируя надуманный статус "вне политики".

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме пособничества в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Чиновницу-коллаборантку из Луганщины заочно приговорили к 10 годам за решеткой. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А выступление квартала в ДЫНЫРЫ ,это как расценивать?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:05
+1
Це усе по дрібноті, але і за це, Українці вдячні службовцям СБУ !!
Пильнуйте привладних та їх оточення, бо вони, гадять Україні ще з 2019 року, МАСШТАБНО та з кривавими наслідками!!
Ст 28 ККУ Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Слава Україні! Пам'ятаймо про українців, які загинул у таборах ГУЛАГУ!!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:33
+1
Очередная совковая мразь. Обратите внимание, в какой уверенной позе она стоит. Знает, что ничего серьезного ей не будет.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це усе по дрібноті, але і за це, Українці вдячні службовцям СБУ !!
Пильнуйте привладних та їх оточення, бо вони, гадять Україні ще з 2019 року, МАСШТАБНО та з кривавими наслідками!!
Ст 28 ККУ Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Слава Україні! Пам'ятаймо про українців, які загинул у таборах ГУЛАГУ!!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:33 Ответить
Вы уверены что с 2019 года ,а не с 2015 року ,когда остановили наступление АТОвцев?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:08 Ответить
Очередная совковая мразь. Обратите внимание, в какой уверенной позе она стоит. Знает, что ничего серьезного ей не будет.
показать весь комментарий
16.02.2024 12:43 Ответить
Она виновата ,которая выполняла свою ежедневную работу? Не те кто сдал города, я правильно вас понял? Не сужу человека она была на работе .
показать весь комментарий
16.02.2024 13:07 Ответить
А выступление квартала в ДЫНЫРЫ ,это как расценивать?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:05 Ответить
Підар безправний ще не забанений?
показать весь комментарий
16.02.2024 17:16 Ответить
Он,як засмикалося у мережі, лайно зкацаплене від прутіна!
Правильно Українці роблять! Де сруськай мір кривавий, там і табори ГУЛАГУ з 1924 року!!
Хто забуває про історію Незалежної України, тому московіі табори забезпечує, як на території «ВО БІЛЬШОВИК» в Києві, у 2013-14роках!!,
Памятаймо Українці !
показать весь комментарий
16.02.2024 13:19 Ответить
Сам де? Невже в Авдіївці геройствуєш?
показать весь комментарий
16.02.2024 13:26 Ответить
Також колаборантка у супроводі озброєних окупантів примусово роздавала кремлівську "макулатуру" всім відвідувачам захопленої пошти.

Цікаво, а як би поводили себе ті, хто зараз її судить, якби теж так само потрапили під супровід озброєних окупантів? Невже з гордо піднятою головою відмовилися б роздавати кремлівську макулатуру і пішли б на розстріл? Щось я дуже сумніваюсь в цьому...
показать весь комментарий
16.02.2024 13:25 Ответить
Шось кацапні на цензор набігло... Мабуть на дощ.
показать весь комментарий
16.02.2024 13:29 Ответить
Легко осудити ляпаючи язиком. Якщо вона не була активісткою, не агітувала, не стучала- можна обійтись адміністративкою. Головне, щоб вона зробила висновки правильні. Багато залишалося біля своїх домівок і майна , яке дісталось важкою працею. Але який важкий і слизький шлях в оккупації! Великі шанси , що цей шлях може призвести до зради. Це стосується жінок. Справжні чоловіки повинні однозначно уходити на наш бік!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:30 Ответить
Таки понабігали в мережу, оті,з узьким изиком сруськага міра!!
Підтвердження того, що правильно усе Україна робить! Важко, з кров'ю, але рве від себе, оту трофічну язву, - мішєбратіяв…
Весь цивілізований Світ, підтримує Українців!
показать весь комментарий
16.02.2024 13:37 Ответить
 
 