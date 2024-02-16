Разоблачена экс-начальник "Роспочты", которая во время оккупации Изюма работала на рашистов, - СБУ
Задержана предательница, которая во время оккупации Изюма возглавила "филиал российской почты".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
До полномасштабного вторжения РФ женщина была обычной работницей в одном из отделений ГП "Укрпошта". После захвата города женщина поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.
"За это агрессор назначил ее на руководящую должность. В рядах псевдоучреждения злоумышленница организовала адресную рассылку пропагандистских газет страны-агрессора по домам местных жителей. Также коллаборантка в сопровождении вооруженных оккупантов принудительно раздавала кремлевскую "макулатуру" всем посетителям захваченной почты.
В этих "изданиях" российские авторы оправдывали полномасштабное вторжение России, восхваляли местных гауляйтеров и призывали людей поддержать захватчиков. Кроме того, фигурантка пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с символикой страны-агрессора", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, после деоккупации Изюма женщина пыталась избежать правосудия, имитируя надуманный статус "вне политики".
Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме пособничества в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Ст 28 ККУ Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
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Правильно Українці роблять! Де сруськай мір кривавий, там і табори ГУЛАГУ з 1924 року!!
Хто забуває про історію Незалежної України, тому московіі табори забезпечує, як на території «ВО БІЛЬШОВИК» в Києві, у 2013-14роках!!,
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Цікаво, а як би поводили себе ті, хто зараз її судить, якби теж так само потрапили під супровід озброєних окупантів? Невже з гордо піднятою головою відмовилися б роздавати кремлівську макулатуру і пішли б на розстріл? Щось я дуже сумніваюсь в цьому...
Підтвердження того, що правильно усе Україна робить! Важко, з кров'ю, але рве від себе, оту трофічну язву, - мішєбратіяв…
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