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Нацполиция (16188) Харьковщина (5576) военные преступления (1371)

На Харьковщине идентифицировано 875 из 1008 тел погибших во время оккупации, - Нацполиция

ізюм

На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранителям удалось идентифицировать 875 из 1008 тел погибших. 29 из них – это дети.

Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оставил после себя 1008 тел убитых и погибших, из которых 29 - дети. Полицейскими на сегодня идентифицировано 875 человек, и эта работа не останавливается ни на день", - говорится в сообщении.

Полицейские области зарегистрировали в Харьковской области почти 17 тыс. военных преступлений оккупантов.

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Только в Купянске российские оккупанты убили 200 гражданских и ранили более 750 человек.

Также захватчики повредили более 2,5 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры.

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русня має палати. відповісти за це мають усі, включно з ще ненародженими.
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16.02.2024 12:54 Ответить
Эти жертвы и на руках ТЕХ ,кто не ввёл страну в состоянии войны и дозволил воровать в такое время. Ну а по Авдеевке ВИНА НА ТЕХ, кто продлил и нажал на кнопку за ВП. Ну что же с предателями и пособниками у власти ........ да уж ,не думал что такой безсславный конец.
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16.02.2024 12:56 Ответить
касапы - не люди.
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17.02.2024 04:13 Ответить
 
 