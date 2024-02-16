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Харьковщина (5576) эвакуация (1998) Синегубов (554)

В Купянском районе ускорена эвакуация гражданского населения из-за усиления вражеских обстрелов, - ОВА

сектор,евакуація,гази

В связи с усилением российских обстрелов в течение последнего месяца и хаотическими атаками оккупантов, растет количество желающих эвакуироваться из Купянского района Харьковской области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим гражданским населенным пунктам. Удары наносят и по Купянску, и по населенным пунктам в Купянском районе. Враг бьет, не разбираясь: не привязывает удары ни к логистическим маршрутам, ни к предприятиям, ни к критической инфраструктуре – абсолютно хаотические удары со всех видов вооружения", - отметил он.

По словам Синегубова, эвакуация, которая была объявлена из 27 населенных пунктов, происходит активнее, поскольку гражданские понимают, что речь идет уже фактически об их жизни.

Глава ОВА добавил, что с этого направления за месяц вывезли более 1000 человек, из них 60 - дети.

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Ну что можно сказать партнёрам из США ? Дякуемо ,что не без вашей помощи изнасилована территория. а улаживал в постель насиловать территорию все те,кто был при владе последние 10 рокiв
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16.02.2024 13:15 Ответить
Після Авдіївки і Купянск здають, заважав Залужний зеленій плісняві це робити. Мабуть і снаряди і патрони від нього приховували.
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16.02.2024 13:46 Ответить
 
 