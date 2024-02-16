Верховный суд подтвердил правдивость расследования связей Parimatch с Россией после начала войны
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск группы компаний Parimatch к информационному агентству РБК-Украина из-за расследования 2022 года о связях подсанкционного букмекера с Россией после заявлений о якобы выходе с российского рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.
Решение вынесено 6 февраля 2024 года. Оно окончательно и дальнейшему обжалованию не подлежит.
Тем самым Верховный Суд подтвердил правдивость журналистского расследования, в котором были обнаружены доказательства связи подсанкционного букмекера со страной-агрессором после 24.02.2022.
Санкции против Parimatch
В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.
В список санкций попало несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".
Как оказалось, к структуре компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.
Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.
Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАЫЛ) обратилась в аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительных органов из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.
Напомним, судебный процесс между аффилированными с Parimatch компаниями Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings и РБК-Украина продолжался с августа 2022 года после того, как было обнародовано расследование.
В апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.
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Але добре пам'ятаю ,як ОПа піарила великих волонтерів Parimatch
Але лохи схавають
Схавали усування Залужного і Авдіївський котел і це схавають