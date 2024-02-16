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Верховный Суд (1087) Parimatch (5)

Верховный суд подтвердил правдивость расследования связей Parimatch с Россией после начала войны

parimatch,паріматч

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отклонил иск группы компаний Parimatch к информационному агентству РБК-Украина из-за расследования 2022 года о связях подсанкционного букмекера с Россией после заявлений о якобы выходе с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.

Решение вынесено 6 февраля 2024 года. Оно окончательно и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Тем самым Верховный Суд подтвердил правдивость журналистского расследования, в котором были обнаружены доказательства связи подсанкционного букмекера со страной-агрессором после 24.02.2022.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попало несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, к структуре компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

Ранее по запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с фирмами, попавшими под украинские санкции.

Также мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАЫЛ) обратилась в аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительных органов из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

Напомним, судебный процесс между аффилированными с Parimatch компаниями Rillius Holding Limited, BTB Betlab Holdings и РБК-Украина продолжался с августа 2022 года после того, как было обнародовано расследование.

В апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.
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Топ комментарии
+2
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16.02.2024 15:03
+2
Я до сих пор помню как ОПа тогда пиарила одного самого "великого волонтера", который оказался просто пшиком, связанным с рашенскими букмекерами. Ой, как неудобно тогда получилось
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16.02.2024 15:08
+2
Такого не пам'ятаю.

Але добре пам'ятаю ,як ОПа піарила великих волонтерів Parimatch

Але лохи схавають

Схавали усування Залужного і Авдіївський котел і це схавають
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16.02.2024 15:20
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16.02.2024 15:03 Ответить
Я до сих пор помню как ОПа тогда пиарила одного самого "великого волонтера", который оказался просто пшиком, связанным с рашенскими букмекерами. Ой, как неудобно тогда получилось
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16.02.2024 15:08 Ответить
Нічого собі новина, круто у нашому королівстві. Це ж скільки кацапських грошей заробив 5-й канал за майже цілодобову рекламу цього Parimatch? І кому там ще в кишеню капали кацапські гроші і не палили кишеню, адже вони не пахнуть? Все вірно, любителі святого....
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16.02.2024 15:10 Ответить
Такого не пам'ятаю.

Але добре пам'ятаю ,як ОПа піарила великих волонтерів Parimatch

Але лохи схавають

Схавали усування Залужного і Авдіївський котел і це схавають
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16.02.2024 15:20 Ответить
Вважаю , що треба писати Верховний суд України
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16.02.2024 15:24 Ответить
+++
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16.02.2024 16:15 Ответить
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16.02.2024 17:22 Ответить
 
 