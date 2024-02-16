Если США прекратят поддержку Украины, Европе придется удвоить свою, - Кильский институт. ИНФОГРАФИКА

Если военная помощь Украине со стороны США остановится, единственным вариантом для Киева остается поддержка со стороны Европейского Союза. Но ее нужно, по меньшей мере, удвоить.

Об этом говорится в отчете Кильского института мировой экономики, эксперты которого ведут базу данных Ukraine Support Tracker, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это вызов, но, в конце концов, - вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и пока они не потратили даже 1 процент своего ВВП в 2021 году на поддержку Украины", - сказал Кристоф Требеш, директор по исследованиям Кильского института.

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По его словам, с окончательным одобрением кредита ЕС на Украину стоимостью 50 млрд евро финансовая помощь Украине предоставляется гарантированной. "Намного менее очевидно - по военной помощи, динамика которой замедлилась", - сказал Требеш.

Согласно последним данным института, обязательства США по оказанию помощи и поставок Украине, по сути, остановились, учитывая, что Конгресс США не принял ни одного нового пакета поддержки.

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Военная помощь США Украине

Европейская помощь, напротив, продолжает расти как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения "распределения" помощи - то есть помощи, которая была "выделена" или зарезервирована для конкретной цели и должна быть отправлена Украине в ближайшем будущем.

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Помощь Евросоюза Украине

Новые данные показывают огромный разрыв между обещанными и фактическими потоками помощи. По состоянию на 15 января 2024 года ЕС и его государства-члены анонсировали в общей сложности 144 млрд евро помощи, но выделили из этой суммы лишь 77 млрд евро на конкретные цели. Общий объем выделенной финансовой помощи ЕС (34 млрд евро) аналогичен общему объему выделенной военной помощи (35,2 млрд евро).

Помощь Украине постепенно замедляется

По данным института, в период с 1 ноября 2023 года по 15 января 2024 года недавно объявленная военная помощь (обязательства) составляла 9,8 млрд евро. Приблизительно за тот же период прошлого года обязательства составляли 27 млрд евро, из которых 21 млрд евро - от США.

Текущая помощь по-прежнему предоставляется несколькими крупными донорами, включая страны Северной Европы, Германию и Великобританию, в то время как большинство прошлых спонсоров не обещали ничего или почти ничего нового.

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В военной сфере данные также показывают большую разницу между обещанной и фактически выделенной помощью. Германия остается крупнейшим европейским военным донором: с февраля 2022 года общая сумма военных обязательств составила 17,7 млрд евро, из которых 9,4 евро выделено на конкретные военные пакеты, отправленные в Украину.

Великобритания недавно объявила о новой военной помощи в размере 2,9 млрд евро, в результате чего ее общие военные обязательства достигли 9,1 млрд евро. Из этой суммы, по данным, к середине января 2024 года выделено 4,8 млрд евро.

С ноября Дания увеличила свои военные обязательства перед Данско-Украинским фондом на 3,5 млрд евро, что сделало ее одним из самых больших военных доноров по проценту от ВВП стран-доноров. В настоящее время Дания пообещала военную помощь 8,4 млрд евро, из которых 4,5 млрд евро было выделено. Многолетняя программа Нансена в Норвегии стоимостью 6,6 млрд евро продолжает направлять средства на военные цели, такие как противовоздушная оборона и боеприпасы, при этом общий объем военных ассигнований сейчас составляет около 1 млрд евро.

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Ukraine Support Tracker отслеживает и количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине 24 января 2022 года. Включена 41 страна, в том числе государства-члены ЕС, другие члены "Большой семерки", Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Турция, Китай, Тайвань, Индия и Исландия. Она включает в себя обязательства, данные правительствами этих стран правительству Украины.