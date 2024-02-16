Рашисты бьют по Сумщине из Курской области: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Российские оккупационные войска обстреливают Сумщину с территории Курской области РФ.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Ранее командование Воздушных сил заявило о баллистике на Сумщине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владтмир Пометун
показать весь комментарий16.02.2024 14:09 Ответить Мне нравится 0
НБ
показать весь комментарий16.02.2024 14:21 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...