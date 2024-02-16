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обстрел (25742) Сумская область (2692) Воздушные силы (1994) Курск (829)

Рашисты бьют по Сумщине из Курской области: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

ракета

Российские оккупационные войска обстреливают Сумщину с территории Курской области РФ.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Ранее командование Воздушных сил заявило о баллистике на Сумщине.

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Тварюки-безродні....
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16.02.2024 14:09 Ответить
З кацапами не можна бавитись в гуманізм. Вони це сприймають як слабкість. Потрібно відповідати і не зважати на загибель населення яке в черговий раз обере ***** для знищення України. Тому винний кожен кацап. Саме так діяли союзники у Другій Світовій.
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16.02.2024 14:21 Ответить
 
 