Рашисты бьют по Сумщине из Курской области: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Российские оккупационные войска обстреливают Сумщину с территории Курской области РФ.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Ранее командование Воздушных сил заявило о баллистике на Сумщине.

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