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Франция (3348) Сежурне (24)

Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ, Путин не удовлетворится Украиной, - глава МИД Франции Сежурне

стефан,сежурне

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что необходимо поддерживать Украину любой ценой и не поддаваться унынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Сежурне в своей статье в Le Monde.

"Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ. Россия не удовлетворится Украиной. Победа Москвы лишь поощрит Путина преследовать свою экспансионистскую химеру", - говорится в статье.

По его мнению, приложенные для поддержки Украины усилия - ничто, по сравнению с той бедой, которая ждет Францию и Европу в противном случае.

"Разрешить России победить в Украине означало бы поощрить ее продолжать одиозный шантаж. Европа, мир и французский народ испытали бы беспрецедентный экономический шок. Позволить России захватить украинские черноземы означало бы отказаться от своего продовольственного суверенитета, смириться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные средства давления и вымогательства", - пишет Сежурне.

Также читайте: Важно помогать Украине, поскольку Россия играет на слабости и усталости наших союзников, - глава МИД Франции Сежурне

Он добавляет, что в случае победы России, она завладеет украинскими черноземами, а значит и 30% мирового экспорта пшеницы. Кроме того, в случае постоянного контроля над ЗАЭС, Европа будет жить под постоянным ядерным шантажом. Сейчас Россия стремится разрушить европейский порядок безопасности.

"Если Россия продвинется в Украине, нас ждет постоянная угроза, ежедневная дестабилизация и возможность продолжения войны. Опасность не остановится на границах Европейского Союза и НАТО. Наши союзники и партнеры в Восточной Европе уже сталкиваются с ней", - подчеркнул Сежурное.

Гипотетическая победа Путина будет означать, что "на нашем континенте будут безнаказанно совершаться самые ужасные зверства, которые снова превратят наши страны в кровавые земли. Другие агрессивные государства без колебаний применят силу для достижения своих целей".

Министр настаивает, что продолжать поддержку Украины "любой ценой" является единственным разумным решением. Поэтому усилия, которые Франция и Европа прилагают сегодня вместе с Украиной, разумны.

Читайте также: Франция, Греция и Кипр заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС, - Politico

Глава внешнеполитического ведомства Франции призывает соотечественников не поддаваться усталости и безразличию, поскольку на карту в Украине поставлено будущее Европы.
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Топ комментарии
+9
До них ніяк не дійде що "*****" це не штучний, а серійний продукт *****стану.
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16.02.2024 14:13
+6
Давайте зброю,літаки,ракети!!!Де зброя вашу за ногу ?!
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16.02.2024 14:13
+6
Ви вже заіпали -- Сежурне -- чогож тоді Франція не хоче закупити 1млн 155мл снарядів у Туреччині
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16.02.2024 14:13
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так так, прокидаємося
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16.02.2024 14:12 Ответить
Вже всі євролідери повторили оцю мантру???Чи ще ні?
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16.02.2024 14:13 Ответить
Давайте зброю,літаки,ракети!!!Де зброя вашу за ногу ?!
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16.02.2024 14:13 Ответить
Ви вже заіпали -- Сежурне -- чогож тоді Франція не хоче закупити 1млн 155мл снарядів у Туреччині
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16.02.2024 14:13 Ответить
Тому що лицемірні гандони.
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16.02.2024 14:22 Ответить
До них ніяк не дійде що "*****" це не штучний, а серійний продукт *****стану.
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16.02.2024 14:13 Ответить
от шустрі ж пацани на мозок.
всього то років 10 пройшло...
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16.02.2024 14:13 Ответить
Хватить пздти - давайте озброєння в нормальних обсягах. Оголошуйте повне ембарго мразії...
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16.02.2024 14:14 Ответить
Розумними, але, на жаль, недостатніми.
Потрібна зброя. Багато зброї. І тепер, і в майбутньому.
Про Китай не забуваємо.
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16.02.2024 14:14 Ответить
А якби задовольнилася б, то було б усе ОК?
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16.02.2024 14:15 Ответить
Я привіз вам мир для наступних поколінь (с)...
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16.02.2024 14:21 Ответить
А тим часом ФРАНЦІЯ, Греція та Кіпр заблокували закупку снарядів для України поза межами ЄС. А самі не здатні. Оце вам ціна балаканини єврогеїв.
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16.02.2024 14:21 Ответить
хлопці,
є тема і захист від кацапської навали - на шашликі і морду в пісок, нос на поверхні.
старауси в темі, страуси не дурні....
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16.02.2024 14:22 Ответить
Куди ми йдемо, на який такий ЄС, та ще й у Конституцію від великого ума його внесли, якщо вони думають не про перемогу України, як незалежно держави, а про свій шкурний інтерес
"Він додає, що у випадку перемоги Росії, вона заволодіє українськими чорноземами, а отже і 30% світового експорту пшениці Джерело:
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16.02.2024 14:27 Ответить
Таки так! Потім він візьме паузу, і за ваші гроші, накопичить знову зброї і попре на вас!
«Головний урок історії полягає в тому, що людство не навчається». © Сер Вінстон Черчилль.
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16.02.2024 14:33 Ответить
Є винятки -- Ізраіль - на вихідні віиськові там ходять з автоматами
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16.02.2024 14:38 Ответить
Ціна буде неприйнятною, тому замість всебічної підтримки України ми висловлюємо занепокоєння 🤦
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16.02.2024 14:42 Ответить
Американці вже злякались, вже їх це не стосується, вони як китайці будуть чекати, хто кого. А зараз в Україні рішається доля Європи, чи буде в загалі Європа чи ні, чи будете рабами, чи вільними людьми. Тому всіма силами допомагайте Україні. Вводьте війська в Україну
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16.02.2024 14:45 Ответить
Військова коаліція ! 3-4 фронти тільки так.

Україна занадто маленька щоб обезголовити ядерного монстра
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16.02.2024 14:52 Ответить
 
 