Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ, Путин не удовлетворится Украиной, - глава МИД Франции Сежурне
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что необходимо поддерживать Украину любой ценой и не поддаваться унынию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Сежурне в своей статье в Le Monde.
"Цена победы России будет просто неприемлема для наших обществ. Россия не удовлетворится Украиной. Победа Москвы лишь поощрит Путина преследовать свою экспансионистскую химеру", - говорится в статье.
По его мнению, приложенные для поддержки Украины усилия - ничто, по сравнению с той бедой, которая ждет Францию и Европу в противном случае.
"Разрешить России победить в Украине означало бы поощрить ее продолжать одиозный шантаж. Европа, мир и французский народ испытали бы беспрецедентный экономический шок. Позволить России захватить украинские черноземы означало бы отказаться от своего продовольственного суверенитета, смириться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные средства давления и вымогательства", - пишет Сежурне.
Он добавляет, что в случае победы России, она завладеет украинскими черноземами, а значит и 30% мирового экспорта пшеницы. Кроме того, в случае постоянного контроля над ЗАЭС, Европа будет жить под постоянным ядерным шантажом. Сейчас Россия стремится разрушить европейский порядок безопасности.
"Если Россия продвинется в Украине, нас ждет постоянная угроза, ежедневная дестабилизация и возможность продолжения войны. Опасность не остановится на границах Европейского Союза и НАТО. Наши союзники и партнеры в Восточной Европе уже сталкиваются с ней", - подчеркнул Сежурное.
Гипотетическая победа Путина будет означать, что "на нашем континенте будут безнаказанно совершаться самые ужасные зверства, которые снова превратят наши страны в кровавые земли. Другие агрессивные государства без колебаний применят силу для достижения своих целей".
Министр настаивает, что продолжать поддержку Украины "любой ценой" является единственным разумным решением. Поэтому усилия, которые Франция и Европа прилагают сегодня вместе с Украиной, разумны.
Глава внешнеполитического ведомства Франции призывает соотечественников не поддаваться усталости и безразличию, поскольку на карту в Украине поставлено будущее Европы.
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всього то років 10 пройшло...
Потрібна зброя. Багато зброї. І тепер, і в майбутньому.
Про Китай не забуваємо.
є тема і захист від кацапської навали - на шашликі і морду в пісок, нос на поверхні.
старауси в темі, страуси не дурні....
"Він додає, що у випадку перемоги Росії, вона заволодіє українськими чорноземами, а отже і 30% світового експорту пшениці Джерело:
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Україна занадто маленька щоб обезголовити ядерного монстра