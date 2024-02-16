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Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, - Шольц

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи. Это 1,1 млрд евро. Это – 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. амуниции, 2 системы Skynes (зенитный артиллерийский комплекс. – Ред.) и также ракеты для IRIS-T ", – отметил канцлер.

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Німці тащать Приємно дивують,дякуємо
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16.02.2024 14:19 Ответить
тільки будьласка на техниці не замальовуйте хрести
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16.02.2024 14:21 Ответить
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16.02.2024 14:42 Ответить
Неправильно міряти обсяг зброї грошима.
На ті ж кошти росія зробить в п'ять разів більше. Тому що праця там або дуже дешева, або навіть зовсім безкоштовна.
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16.02.2024 14:23 Ответить
Схоже, крім Німеччини, всі вже на шашликах...
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16.02.2024 14:23 Ответить
Vot eto xoroso .Skynes eto novyje sistemi dlia Sachedov
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16.02.2024 14:42 Ответить
Гаубіци поставлятимуться з 2025 по 27 роки. Скайнекс 2025 рік. Уже є новина.
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16.02.2024 14:44 Ответить
Таурусов .... 100 шт
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16.02.2024 14:46 Ответить
 
 