Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи. Это 1,1 млрд евро. Это – 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. амуниции, 2 системы Skynes (зенитный артиллерийский комплекс. – Ред.) и также ракеты для IRIS-T ", – отметил канцлер.

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