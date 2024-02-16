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Финансирование Украины отвечает суверенным интересам США, пакет помощи выдержит политическую борьбу в Конгрессе, - Стефанишина

ольга,стефанішина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что финансирование Украины Соединенными Штатами отвечает их собственным "суверенным интересам". Она уверена, что пакет помощи Киеву выдержит политическую борьбу в Конгрессе.

Об этом она сказала в комментарии Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Наша надежда основывается на понимании того, что политика является политикой, но суверенный интерес Соединенных Штатов в сохранении демократии по всему миру будет преобладать с обеих сторон", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, отсутствие финансирования за последние несколько месяцев повлияло на ликвидность бюджета Украины и ее способность разрабатывать военные планы.

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Украинское правительство работает над "планами Б и В" на случай, если дефицит финансирования сохранится.

"Мы со своей стороны занимаемся планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств", – добавила Стефанишина.
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Топ комментарии
+5
Цікавіше почути думку самих штатів
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16.02.2024 14:46
+4
Наразі фінансування України відповідає колективним інтемесам зелених мародерів. Тому не може відповідати суверенним інтересам американців, які не хочуть фінансувати зокрема єдиний тєлємарафон.
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16.02.2024 14:48
+3
Ми не крадемо ваші гроші,тільки свої....
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16.02.2024 14:50
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Цікавіше почути думку самих штатів
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16.02.2024 14:46 Ответить
Я й думаю,це вона сама так вирішила,чи їй в Держдепі сказали???
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16.02.2024 14:49 Ответить
Наразі фінансування України відповідає колективним інтемесам зелених мародерів. Тому не може відповідати суверенним інтересам американців, які не хочуть фінансувати зокрема єдиний тєлємарафон.
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16.02.2024 14:48 Ответить
Ми не крадемо ваші гроші,тільки свої....
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16.02.2024 14:50 Ответить
Тобто правильно роблять що гроші не виділяють?
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16.02.2024 14:52 Ответить
Давайте я переіразую:правильно, що мародерять? Мародерам можна давати гроші? Як українцеві, мені потрібно, щоб гроші виділяли навіть якщо частину розікрадуть. Але якби я був американцем, я б грошей не дав. Можливо дав би озброєнням, товарами, але не живими грішми.
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16.02.2024 14:57 Ответить
Хто мародерить ракети до хаймерсів, снаряди танкові, самі танки? Ракети до ППО?
Ск...
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16.02.2024 15:04 Ответить
Ну звичайно ж. Не пройде й року як все вирішиться
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16.02.2024 14:53 Ответить
Моя краiна буде *********** Украiну як мінімум до 2025 ! Питання тiльки в обсягу та майбутньoму президентовi !
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16.02.2024 14:57 Ответить
Трампу плевать сколько людей из за него погибнет на его пути к президентству
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16.02.2024 14:58 Ответить
Брехня. У байдена перед останнім робочим днем зробили все, щоб республіканці не голосували. Навіть якась байденська баба публічно принизила та висміяла Джонсона, від якого залежало голосування. Щоб точно не було навіть шансу. Та й взагалі, цей політичний цирк не має значення. В США рішення приймають не окремі люди, а структури та інституції. Давно і очевидно прийняте спільне рішення поступово зменшувати підтримку України, незалежно від політичного блаблабла. Ще влітку 2023 року, коли не дали достатньо засобів для контрнаступу, зато почали якісь закулісні торги з китайцями та руснею.

В них на складах є 4.5 мільйони списаних снарядів, які цілком якісні, лише формально вийшов термін зберігання, тому підлягають утилізації. Утилізації підлягають справні ракети Атакамс, тисячі одиниць техніки стоять в пустелі і потроху псуються. Все це байден міг би передати без згоди республіканців, якби дійсно хотів. Є правові механізми, що дають президенту такі права, лише треба правильно все оформити, як необхідну дію для захисту США, або союзників.
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16.02.2024 15:00 Ответить
Покидьок Джонсон продався х#йлу - 88% його передвиборчої кампані профінансували компанії, які належать 3 росіянинам, тому по-людськи вже не можна домовитись з іудою, який отримає вказівки з кремля. Лише травля під#уйловника, тиск з боку політиків і чиновників змусять його винести законпроетк на голосування.
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16.02.2024 15:05 Ответить
Дати снаряди і атакамси Білий дім може і так, без Джонсона. Якщо не напряму ,то через третю країну, варіантів повно. Але не хоче.
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16.02.2024 16:01 Ответить
Тільки снаряди, а не Атакамс. Наразі на складах лежать 4,6 мільйона "не потрібних" армії США 155-міліметрових снарядів, які президент своїм рішенням міг би віддати Україні, не витрачаючи грошей з американського бюджету. Байден не йде цим шляхом, щоб таки дочекатися ухвалення законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, в якому на потреби Києва передбачено 60 мільярдів. Це надасть можливості для закупівлі, виробництва та розробки ширшого спектру озброєнь, які Україна зможе застосовувати на полі бою.
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16.02.2024 16:10 Ответить
Бацден хоче дочекатися...
А ми гинемо.
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16.02.2024 17:32 Ответить
Закінчуйте читати методички

адіністрація вже офіційно заявила, що ця допомога в кращом разі вистачить для оборони
Що робити через рік?

В цих 60млрд, на PDA 13.4млрд, та на USAI 13.5млрд
Тобто фактично на 2024-2025 роки, тільки 13.4млрд, тобто по 550млн в місяць
Що це вирішує?

Ціну нового 155мм снаряда, вже заявляли по 8тис за штуку
тобто ці "4,6 мільйона "не потрібних" армії США 155-міліметрових снарядів" в поточних цінах це майже 37млрд, а на все просять тільки 13.4млрд майже в три рази менше
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16.02.2024 18:19 Ответить
Наприклад ,після падіння шахеду на територію Румунії та ракети в Польщі, оголосити стурбованість атакою на союзника по НАТО і виділити Румунії 500 000 снарядів. Для цього голосування Джонсона не потрібне, всі повноваження вже є у президента. А Румунія їх вирішить передати Україні.

Або після загибелі громадянина США в Україні оголосити негайний транш помсти. Американці в Україні гинули. Теж можна без додаткових голосувань, президент має всі повноваження. Зрештою, Пентагон може продати надлишки зі складів. Наприклад, по 5 доларів за снаряд, 100 доларів за гаубицю. Так колись постачали зброю в Латинську Америку, коли була політична воля.

Проблема не в цьому, а в тому, що прийнято рішення не допомагати, а триндіти.
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16.02.2024 16:09 Ответить
Можна посилання, де про 88%, що це росіяни, і що тепер керують.

Тобто Трамп тут ні до чого, винен тільки Джонсон

Залишилось тільки зрозуміти, як він потрапив на цю посаду.
Хтось же повинен був звільнити місце для Джонсона.
Треба подивитись, хто голосував щоб зняти попередника Маккарті.

І тут виходить, що до цього причетні демократи всім складом, та тільки 8 республіканців.

Цікаво навіщо демократи звільнили місце для Джонсона?
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16.02.2024 18:12 Ответить
https://flot2017.com/otakoi-peredvyborchu-kampaniiu-spikera-palaty-predstavnykiv-ssha-majka-dzhonsona-finansuvaly-rosiiany/
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16.02.2024 19:19 Ответить
Тепер зрозуміло про що мова
тобто демократи знали, та підготували місце - звільнивши Маккарті

Якщо серйозно
То нічого тут такого не має, там всі отримують пожертви на компанію
навряд чи всіх прискіпливо перевіряють,
а якщо нічого не знайдуть, а знайдуть пізніше

що потім робити?

В оригіналі сказано "Колишній керівник кампанії Джонсона, Джейсон Хеберт, раніше розповів The Advocate , що кампанія повернула гроші, надані їм компанією American Ethane у 2018 році, як тільки їй «повідомили про ситуацію».

і цеж не особисто Джонсону, а на компанію, він міг взагалі не знати
от якби новина була, що він особисто отримав кошти - тоді так

про Байдена, https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 ще гірше
підозрюють особисто президента в корупції
просять відкрити документи, а ФБР відмовляє
не заперечуючи що такі документи існують
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16.02.2024 19:39 Ответить
А для чого вискочила ця декоративна курка?
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16.02.2024 15:01 Ответить
Це знає тільки Стефанішина. Усі їнші ні белмеса не знають !
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16.02.2024 15:02 Ответить
дунька!, треба було рєпку зєльоную чухоти раніше.

ви ВСЕ про*али для Української нації!

слугозєлі роблять свої КРИВАВІ статки на УКРАЇНЦЯХ. усесь всіт це бачить.

НІКОМУ ЗІ слуг, комунія, соціалістів та пр(опзж) НІКОЛИ НЕ НІДИМИТИСЯ.

УСЕ ЗАРОБЛЕНЕ НА КРОВІ УКРАЇНЦІВ БУДЕ ПОВЕРНУТО ДЕРЖАВІ

З 1991 РОКУ УСІ ваші ходи записані, переписані кошти на ваших онуків, дітей чи батьків будуть повернуті туди де були вкрадені.

БУДЬТЕ ви ПРОКЛЯТІ!
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16.02.2024 15:05 Ответить
что ты млять несешь- они на каникулы пошли и им плевать, сколько погибнет народа , пока они будут гулять
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16.02.2024 16:09 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1758432339686723992 4 ч

До речи, хочу нагадати, що ракети для ППО більшість надають теж США. Тому коли зараз швидко падає кількість збитих саме ракет ворога, не звинувачуйте ЗСУ. Відкривайте над собою парасольку "я вірю у дипломатію Єрмака та Зеленського"
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16.02.2024 16:43 Ответить
Ну, після її заяви Джонсон збере позачергову сесію...
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16.02.2024 17:29 Ответить
 
 