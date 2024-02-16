Финансирование Украины отвечает суверенным интересам США, пакет помощи выдержит политическую борьбу в Конгрессе, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что финансирование Украины Соединенными Штатами отвечает их собственным "суверенным интересам". Она уверена, что пакет помощи Киеву выдержит политическую борьбу в Конгрессе.
Об этом она сказала в комментарии Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Наша надежда основывается на понимании того, что политика является политикой, но суверенный интерес Соединенных Штатов в сохранении демократии по всему миру будет преобладать с обеих сторон", - подчеркнула она.
По словам вице-премьера, отсутствие финансирования за последние несколько месяцев повлияло на ликвидность бюджета Украины и ее способность разрабатывать военные планы.
Украинское правительство работает над "планами Б и В" на случай, если дефицит финансирования сохранится.
"Мы со своей стороны занимаемся планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств", – добавила Стефанишина.
Пожалуйста, подождите...
Ск...
В них на складах є 4.5 мільйони списаних снарядів, які цілком якісні, лише формально вийшов термін зберігання, тому підлягають утилізації. Утилізації підлягають справні ракети Атакамс, тисячі одиниць техніки стоять в пустелі і потроху псуються. Все це байден міг би передати без згоди республіканців, якби дійсно хотів. Є правові механізми, що дають президенту такі права, лише треба правильно все оформити, як необхідну дію для захисту США, або союзників.
А ми гинемо.
адіністрація вже офіційно заявила, що ця допомога в кращом разі вистачить для оборони
Що робити через рік?
В цих 60млрд, на PDA 13.4млрд, та на USAI 13.5млрд
Тобто фактично на 2024-2025 роки, тільки 13.4млрд, тобто по 550млн в місяць
Що це вирішує?
Ціну нового 155мм снаряда, вже заявляли по 8тис за штуку
тобто ці "4,6 мільйона "не потрібних" армії США 155-міліметрових снарядів" в поточних цінах це майже 37млрд, а на все просять тільки 13.4млрд майже в три рази менше
Або після загибелі громадянина США в Україні оголосити негайний транш помсти. Американці в Україні гинули. Теж можна без додаткових голосувань, президент має всі повноваження. Зрештою, Пентагон може продати надлишки зі складів. Наприклад, по 5 доларів за снаряд, 100 доларів за гаубицю. Так колись постачали зброю в Латинську Америку, коли була політична воля.
Проблема не в цьому, а в тому, що прийнято рішення не допомагати, а триндіти.
Тобто Трамп тут ні до чого, винен тільки Джонсон
Залишилось тільки зрозуміти, як він потрапив на цю посаду.
Хтось же повинен був звільнити місце для Джонсона.
Треба подивитись, хто голосував щоб зняти попередника Маккарті.
І тут виходить, що до цього причетні демократи всім складом, та тільки 8 республіканців.
Цікаво навіщо демократи звільнили місце для Джонсона?
тобто демократи знали, та підготували місце - звільнивши Маккарті
Якщо серйозно
То нічого тут такого не має, там всі отримують пожертви на компанію
навряд чи всіх прискіпливо перевіряють,
а якщо нічого не знайдуть, а знайдуть пізніше
що потім робити?
В оригіналі сказано "Колишній керівник кампанії Джонсона, Джейсон Хеберт, раніше розповів The Advocate , що кампанія повернула гроші, надані їм компанією American Ethane у 2018 році, як тільки їй «повідомили про ситуацію».
і цеж не особисто Джонсону, а на компанію, він міг взагалі не знати
от якби новина була, що він особисто отримав кошти - тоді так
про Байдена, https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 ще гірше
підозрюють особисто президента в корупції
просять відкрити документи, а ФБР відмовляє
не заперечуючи що такі документи існують
ви ВСЕ про*али для Української нації!
слугозєлі роблять свої КРИВАВІ статки на УКРАЇНЦЯХ. усесь всіт це бачить.
НІКОМУ ЗІ слуг, комунія, соціалістів та пр(опзж) НІКОЛИ НЕ НІДИМИТИСЯ.
УСЕ ЗАРОБЛЕНЕ НА КРОВІ УКРАЇНЦІВ БУДЕ ПОВЕРНУТО ДЕРЖАВІ
З 1991 РОКУ УСІ ваші ходи записані, переписані кошти на ваших онуків, дітей чи батьків будуть повернуті туди де були вкрадені.
БУДЬТЕ ви ПРОКЛЯТІ!
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1758432339686723992 4 ч
До речи, хочу нагадати, що ракети для ППО більшість надають теж США. Тому коли зараз швидко падає кількість збитих саме ракет ворога, не звинувачуйте ЗСУ. Відкривайте над собою парасольку "я вірю у дипломатію Єрмака та Зеленського"