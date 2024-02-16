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Шабунин (523) Мазепа Игорь (25)

"Правками Лозового" власть "отмазала" Татарова, но те же нормы не применяет по делу Мазепы, - Шабунин

татаров

Суд не применяет "правки Лозового" по некоторым делам, поэтому они не могут "спасать" бизнес.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера суд на девять месяцев продолжил расследование в отношении Игоря Мазепы. Судья мог отказать в продолжении, что фактически похоронило бы это дело. Такое право судьи – одна из составляющих "правок Лозового", которой власть отмазывает своих коррупционеров. Например, в процессуально аналогичной ситуации суд отказался продолжить расследование против Татарова, чем финально добил дело НАБУ/САП.

Ой, неправда. Ситуации не аналогичны", – отметил он.

По словам Шабунина, подозрение Татарову касалось недавних событий, а не эпизода 12-летней давности как у Мазепы.

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"И доказательств по Татарову НАБУ собрало значительно больше, чем ГБР - по Мазепе. Вот вам конкретный пример того, как "правками Лозового" власть отмазывает "своих", но те же нормы не применяются, когда силовики разрушают бизнес.

Так что, когда кто-то (особенно от власти) рассказывает, что "правки Лозового" прямо очень "спасают бизнес" - тыкайте его лицом в, например, этот кейс", - подытожил глава ЦПК.

Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС. Установлено, что входили в нее почти 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

23 января апелляционный суд уменьшил Игорю Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн и бизнесмен вышел из-под стражи.

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Топ комментарии
+19
Ну звісно. У нас президент-урод від "народу", прийшов щоб красти і відмазувати своє кодло крадіїв.
То лохторат думав, що той як у серіальчіку на вело кататись буде, а по факту прокатали лохторат як схотіли.
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16.02.2024 15:09
+13
Ось де вона наша укрвїнська катастрофа :татароф, дерьмак ,зельмак..
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16.02.2024 15:14
+8
Шабуня, ти хч скажи, чи були в минулій владі, зокрема, а АП (зараз ОП) корупціонери такого овощно-ригівського гатунку і рівня злочиності, як Татаров, Єрмак, Шурма, Тимошенко еtс?
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16.02.2024 15:20
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16.02.2024 15:09 Ответить
Ну звісно. У нас президент-урод від "народу", прийшов щоб красти і відмазувати своє кодло крадіїв.
То лохторат думав, що той як у серіальчіку на вело кататись буде, а по факту прокатали лохторат як схотіли.
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16.02.2024 15:09 Ответить
Ось де вона наша укрвїнська катастрофа :татароф, дерьмак ,зельмак..
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16.02.2024 15:14 Ответить
і 3/4 "дорослого" населення
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16.02.2024 15:16 Ответить
Три кита , яки "тримають" всю Україну.
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16.02.2024 15:17 Ответить
ну прям кліщів зелених китами я б не називав
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16.02.2024 15:21 Ответить
Добре, виправлюсь, три хамси
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16.02.2024 15:23 Ответить
три крота
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16.02.2024 15:24 Ответить
Беда действительно в том что ЗЕ честно выиграл выборы. Кто то мог подумать в 2019 что шут способен на мелкие подлости как не выпускать за границу Порошенко который ехал разговаривать о оружии. то ли дело абдристович - для него зеленый свет.
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16.02.2024 15:27 Ответить
У нас не стільки голосували за Зе,як проти Порошенко,надивились лайна про голобородька.
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18.02.2024 12:22 Ответить
Як кажуть - друзям все, а ворогам дуля з маком.

Треба вже від народу Зеленському теж дулю з маком піднести.
Щоб перестав корчити з себе президента, бо виходить у нього хріново.

Інакше ніяк.
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16.02.2024 15:16 Ответить
народ то всьо радо наголосував
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16.02.2024 15:18 Ответить
Якщо цими правками відмазали Татарова, то попередній владі 5-ть балів за відмінне впарювання своїх "чесних" правок. А скільки вони для себе зробили добра цією правкою, Шабунін зараз скромно замовчує? Мабуть, у самого там інтерес був колись.
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16.02.2024 15:17 Ответить
бот ти подлячний свіжевитруханий, не бреши, падла. Правки внесла Верховна Рада на вимогу ляшківців, тут вже суільки раз про це говорилось, навіть заголовок інфи про це говорить.
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16.02.2024 15:23 Ответить
Пшол ти ***** бот подлячгний! А перед тим, як ти здохнеш - поцікався, що голосування за Умерова в Євросолідарності було вільним, все ж таки кримський татарин, тому не дійшли всі спільної позиції.
Таке саме було голосування за правку лозового, але там свої голоси, окрім підарасів ляшковців дали попередники чиної влади - риги та садовомазохісти, і додали юдьчині бо ці знали, що таким чином можуть відкупитися. А в блок БПП тоді входили навіть беніні кадри т.зв. укропівці, так, ці голосували. Голосували і представники Гройсмана, якому саме тоді потрібно було 226 за держбюджет

Але ж ти падлюка, аби тільки набрехати
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16.02.2024 17:11 Ответить
Ну і маячня. ...Та то всьо другоє.... Голосували ми, але то не ми.
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17.02.2024 07:16 Ответить
Шабуня, ти хч скажи, чи були в минулій владі, зокрема, а АП (зараз ОП) корупціонери такого овощно-ригівського гатунку і рівня злочиності, як Татаров, Єрмак, Шурма, Тимошенко еtс?
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16.02.2024 15:20 Ответить
нах мірять рівень корупції якщо будь який рівень шкодить Державі? Це як руку тобі відттяти по плече або по лікоть! Може краще зовсім не мати такої дилеми?
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16.02.2024 16:22 Ответить
Доведеться розтлумачити тобі прописні істини, що корупція є в кожній державі, це явище непереборне в будь-якому суспільстві; і, справді, цивілізованість країни заміряється багатьма параметрами; а по корупції - її рівнем, і не інакше.
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16.02.2024 17:15 Ответить
Хм... Поряд з Ложкіним, Райніним - це просто шавки.
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17.02.2024 07:20 Ответить
Або це приклад того як Шабунін намагається відмазати свого.
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16.02.2024 15:21 Ответить
та то все расіянське ІПСО проти найвеличнішого із його ригівським кодлом
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16.02.2024 15:22 Ответить
друзям все, іншим закон!
ні не так - беззаконня...
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16.02.2024 15:21 Ответить
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16.02.2024 15:49 Ответить
Реагувати на петицію про відміну поправок Лозового, Зеленський щось не квапиться,
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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16.02.2024 16:06 Ответить
Щоб та....в вже захворів і .... Амінь. Бо інакше від нього не позбутися!
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16.02.2024 16:09 Ответить
Щось забагато всюди Татарова і Єрмака!...
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16.02.2024 19:21 Ответить
Ти ба, який чесний став шабунін! Що ж ти на ППО гидив , ку.. а? Теж лапу свою брудну приклав, щоб ворога України зомбаки вибрали, а тепер невдоволений?
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17.02.2024 06:48 Ответить
Пора посадити Лозового за антидержавні правки.
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17.02.2024 12:10 Ответить
Вже нічого не хочеться чути про всю ту пиз..ту ,що ,як кліщі присосалися до влади.
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18.02.2024 12:18 Ответить
 
 