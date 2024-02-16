Семьи из прифронтовых городов Донбасса, постоянно находящихся под вражескими обстрелами, ищут жилье
Многие семьи из Покровска, Новогродовки, с территории Селидово, Мирнограда и других городов Донецкой области ищут убежища. Города страдают от регулярных обстрелов.
Об этом сообщила журналистка Ирина Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, ситуация на востоке напряженная. С вашей помощью нам удается помочь расселить людей. Но есть еще люди, которым нужна помощь. Отзовитесь, кто еще имеет дома для сдачи в аренду", - отметила она.
Семья – 5 человек (3 детей) из Новогродовки. Муж на защите Родины. Нужно жилье в аренду для жены и детей. Оплата гарантирована.
Телефон: 0500126280 - Андрей
Или 0664353572 – Ирина, редакция.
Также другая семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.
Телефон: 095-107-19-11 - Антон
Семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.
Телефон: 095-107-19-11 - Антон
Или 0664353572 – Ирина редакция.
Кроме того, нужно найти жилье для семей с детьми.
"Добрый вечер! Очень прошу о помощи! Очень нужно жилье для двух семей, есть котик. Мы из прифронтового города Новогродовка Донецкая область. В городе регулярные прилеты... Ребенок 9 лет очень боится, рассматриваем как дом, квартиру так и общежитие. Ищем по местным группам и ОЛХ, но пока тишина… Большое спасибо за помощь!", - пишет одна из жительниц Донетчины.
Контакты для помощи
066-98-78-710 – Инна
066-43-53-572 – Ирина, редакция.
Пожалуйста, подождите...
Е богато профільних міністерств, тисячі госслкжбовців- чиновників!
Е «видатна лідерка» Ірина Верещук.
Як Держава Україна допомогае біженцям? Ніяк!
Журналісти просять людей! Це сором! Та ганьба!
І після цего « влада» мае нахабство « запрошувати/заганяти» біженців з ЕС до України???
Працюйте, курви!
Вони тимчасово наняти менеджери.
Не требо путати « Державу», та « Батьківщину» з дупою окремої людини.
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Все в стилі Лідора, скривити скорботну фізіономію, пробубоніти про турботу, переживання за громадян і забути про них після вимкнення відеокамери.
Уряди ІНШИХ країн шукають можливості допомогти біженцям , zeлена влада аби забрати навіть ті крихти -2 тис грн.(
Питання: ***** цим всім людям уряд, депутати, керівництво? Тобто то ВСЕ що паразитує на них !
Люди схаменіться!