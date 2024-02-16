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жилье (868) помощь (7419) Донецкая область (8728)

Семьи из прифронтовых городов Донбасса, постоянно находящихся под вражескими обстрелами, ищут жилье

житло

Многие семьи из Покровска, Новогродовки, с территории Селидово, Мирнограда и других городов Донецкой области ищут убежища. Города страдают от регулярных обстрелов.

Об этом сообщила журналистка Ирина Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, ситуация на востоке напряженная. С вашей помощью нам удается помочь расселить людей. Но есть еще люди, которым нужна помощь. Отзовитесь, кто еще имеет дома для сдачи в аренду", - отметила она.

Семья – 5 человек (3 детей) из Новогродовки. Муж на защите Родины. Нужно жилье в аренду для жены и детей. Оплата гарантирована.

Телефон: 0500126280 - Андрей

Или 0664353572 – Ирина, редакция.

Также другая семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.

Телефон: 095-107-19-11 - Антон

Семья ищет квартиру или дом для сдачи внаем с условиями. Аренда до 5 тыс. грн. Порядочная семья.

Телефон: 095-107-19-11 - Антон

Или 0664353572 – Ирина редакция.

Кроме того, нужно найти жилье для семей с детьми.

"Добрый вечер! Очень прошу о помощи! Очень нужно жилье для двух семей, есть котик. Мы из прифронтового города Новогродовка Донецкая область. В городе регулярные прилеты... Ребенок 9 лет очень боится, рассматриваем как дом, квартиру так и общежитие. Ищем по местным группам и ОЛХ, но пока тишина… Большое спасибо за помощь!", - пишет одна из жительниц Донетчины.

Контакты для помощи

066-98-78-710 – Инна

066-43-53-572 – Ирина, редакция.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: Авдеевка под массированными обстрелами. В Заре россияне убили человека. Повреждены дома. ФОТО
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Топ комментарии
+12
А шо робить Держава?!!!

Е богато профільних міністерств, тисячі госслкжбовців- чиновників!

Е «видатна лідерка» Ірина Верещук.

Як Держава Україна допомогае біженцям? Ніяк!
Журналісти просять людей! Це сором! Та ганьба!

І після цего « влада» мае нахабство « запрошувати/заганяти» біженців з ЕС до України???

Працюйте, курви!
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16.02.2024 16:32
+8
Верещучка окрім балаканини на Марафоні нічого не робить для евакуйованих?
Все в стилі Лідора, скривити скорботну фізіономію, пробубоніти про турботу, переживання за громадян і забути про них після вимкнення відеокамери.
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16.02.2024 16:41
+8
В Одесі стільки санаторіїв відомчих, стоять зачинені - за два роки нічого не зроблено!
Уряди ІНШИХ країн шукають можливості допомогти біженцям , zeлена влада аби забрати навіть ті крихти -2 тис грн.(
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16.02.2024 16:45
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А шо робить Держава?!!!

Е богато профільних міністерств, тисячі госслкжбовців- чиновників!

Е «видатна лідерка» Ірина Верещук.

Як Держава Україна допомогае біженцям? Ніяк!
Журналісти просять людей! Це сором! Та ганьба!

І після цего « влада» мае нахабство « запрошувати/заганяти» біженців з ЕС до України???

Працюйте, курви!
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16.02.2024 16:32 Ответить
держава зараз це ЗЕ -влада - кто выбрал этих клоунов писюнов на рояле? как можна быть таким тупым - предупреждали же или Порошенко или ЗЕ-путлер - получили на свою голову
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16.02.2024 16:48 Ответить
«Влада Зе»- це не Держава Україна.

Вони тимчасово наняти менеджери.

Не требо путати « Державу», та « Батьківщину» з дупою окремої людини.
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16.02.2024 20:12 Ответить
что ты несешь чучело кацапское? кто принимает решение сейчас в Державе у кого все финансы?
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17.02.2024 06:26 Ответить
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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16.02.2024 16:03 Ответить
Читав кілька днів тому, цій проблемі вже десятки років.
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16.02.2024 16:31 Ответить
можна не выкупать а снять ВСЕ доступные квартиры для переселенцев особенно женщинам с детьми .. сколько народу пострадало(погибло ранено) из-за того что конченные ЗЕ-ублюдки не провели срочную эвакуацию и не обеспечили места для проживания
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16.02.2024 16:51 Ответить
все іде по-плану....по-оманському плану...
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16.02.2024 16:17 Ответить
Там не всі такі, багато людей ще в 2014 були змушені виїхати.
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16.02.2024 16:22 Ответить
Тебе надо каждый день вводить . Ума не наберёшься , но хоть гавкать меньше будешь , пасть будет занята .
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16.02.2024 16:25 Ответить
Верещучка окрім балаканини на Марафоні нічого не робить для евакуйованих?
Все в стилі Лідора, скривити скорботну фізіономію, пробубоніти про турботу, переживання за громадян і забути про них після вимкнення відеокамери.
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16.02.2024 16:41 Ответить
В Авдеевке пусть снимают.
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16.02.2024 16:43 Ответить
В Одесі стільки санаторіїв відомчих, стоять зачинені - за два роки нічого не зроблено!
Уряди ІНШИХ країн шукають можливості допомогти біженцям , zeлена влада аби забрати навіть ті крихти -2 тис грн.(
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16.02.2024 16:45 Ответить
бедные люди, за 5тыс гривень жилье. в городе не снять
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16.02.2024 16:54 Ответить
благодаря вашему Путину
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16.02.2024 18:10 Ответить
Волонтери забезпечують військо , Захід дає зброю, поранені і інваліди за власні кошти купують собі ліки та оплачують "безкоштовні операцій", люди що загубили житло платять самостійно за найм.
Питання: ***** цим всім людям уряд, депутати, керівництво? Тобто то ВСЕ що паразитує на них !
Люди схаменіться!
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16.02.2024 22:45 Ответить
 
 