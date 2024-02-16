Кулеба о смерти Навального: Путину всегда сходило с рук убийство своих критиков

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что убийство оппонентов всегда сходило Путину с рук, что побудило его продолжать убивать людей.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный – это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков (режима РФ. - Ред.), убитых Путиным. После каждого убийства была волна возмущения, но в конце концов Путину это сходило с рук и мировые лидеры снова пожимали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей", - отметил он.

Кулеба обратил внимание, что сегодня некоторые говорят о том, что Путина нужно "услышать" и "договориться" с ним.

"Время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец получить урок", - добавил министр.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен тоже считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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