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путин (30474) россия (92990) Навальный (855) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о смерти Навального: Путину всегда сходило с рук убийство своих критиков

путін

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что убийство оппонентов всегда сходило Путину с рук, что побудило его продолжать убивать людей.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный – это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков (режима РФ. - Ред.), убитых Путиным. После каждого убийства была волна возмущения, но в конце концов Путину это сходило с рук и мировые лидеры снова пожимали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей", - отметил он.

Кулеба обратил внимание, что сегодня некоторые говорят о том, что Путина нужно "услышать" и "договориться" с ним.

"Время покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец получить урок", - добавил министр.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен тоже считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Читайте также: Навальный был жестоко убит Кремлем, - президент Латвии Ринкевичс
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Топ комментарии
+10
А як ЗЕлене чмо вчиняє зі своіми критіками?
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16.02.2024 17:00
+10
якось *****. Хіба що одним імперцем менше.
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16.02.2024 17:12
+7
ТА ВИ ШОООО!!!!!!!
Ви часом не пісменик - фантаст?
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16.02.2024 17:09
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16.02.2024 17:01 Ответить
Цей навпаки, фанат Пуйла. Все більш відкрито висловлює обожнювання лідеру кацапні.
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16.02.2024 17:01 Ответить
Він навчався на розвідника . І тому сидить в Україні вже багато років.

вважаю, що йому россійська розвідка все роки платила зарплату, мабудь е рахунки в захвдних банках .

ПРОСТО НИХТО серйозно за Арестовича не взявся
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16.02.2024 17:19 Ответить
Цей в Монако, він вже мабуть Люсьєн-Алекс
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16.02.2024 17:16 Ответить
А як ЗЕлене чмо вчиняє зі своіми критіками?
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16.02.2024 17:00 Ответить
Зе робить сою справу - звiльняе Донбасс вiд окупантiв!
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16.02.2024 17:06 Ответить
ТА ВИ ШОООО!!!!!!!
Ви часом не пісменик - фантаст?
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16.02.2024 17:09 Ответить
Хех зольдат тiльки зараз тебе згадав ! Тут в 14 му з тобою сперечався довго ! ПРИВIТ !
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16.02.2024 17:18 Ответить
І шо, ти вважаєшь шо з того часу поразумнівшав?
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16.02.2024 17:25 Ответить
Ти досi вважаешь шо ти патрiот ? )
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16.02.2024 17:27 Ответить
Накурився дозволеної наркоти!
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16.02.2024 17:12 Ответить
Це той ісаЕнко, що кричав тут кілька днів тому "я гражданін США, і це велика країна!"
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16.02.2024 17:16 Ответить
George Highbaud ТАК США найвеличнiша краiна й менi дуже пощастило ! А що щось маешь проти хасапське чудо ?
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16.02.2024 17:23 Ответить
Вивчи українську спочатку, гражданіна... Чи англійську хоча б, на шкільному рівні.
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16.02.2024 17:27 Ответить
Менi трех розмовних хватае ! По темі як завжди нема ? ))
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16.02.2024 17:34 Ответить
Саме він.
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16.02.2024 17:23 Ответить
зольдат ! Жору оленье - памьятаешь ? Був на цензорi у 14 му ! Майдановець!
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16.02.2024 17:36 Ответить
Я шо, повинен пам'ятати всіх олігофренів на кшталт тебя які тут пасуться та шось пердять?
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16.02.2024 17:52 Ответить
Тупеньке ти зраз героя майдана т полеглого добробатовця . патрiота олегрофенон назвало , чудо хасапське брысь у ростов !
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16.02.2024 17:58 Ответить
Так ти полеглий?
З концерта Кобзону постішь?
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16.02.2024 18:03 Ответить
Придурюешся чи реально таке ? Зверху комент Жора Аленье у 14 му був тут часто на Цензорi ! Но здаеться ти звичайна строчилка платна тут ! Гудбай доларбой я такими не цікавлюсь !
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16.02.2024 18:11 Ответить
Як шо тут був Жора Аленье, то таке можливо. Я не пам'ятаю такого. Інше стосується особисто . Ше питання?
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16.02.2024 18:23 Ответить
Зьясував що ти не той з яким я сперечався у 14 му а платна строчилка в нас таких звуть - доларбойями ! Хлопчики як виконують рiзноманiтнi послуги - умовно за доллар ! )) Продовжуй .....
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16.02.2024 18:32 Ответить
Фантазуй далі.
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16.02.2024 18:48 Ответить
О ти не тiльки платна строчилка та й ще блондинка
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16.02.2024 19:04 Ответить
Нуу, як шо не подобаеться слово "фантазуй" то зменім його для тебе на слово "онаніруй". Тем більш тобі блонди без з'являються. Тікі не виснажуй себе.
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16.02.2024 19:21 Ответить
Так ти і є той "Жора оленья" що майдановець, освобождав Донбасс і героїчно погиб?
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16.02.2024 20:43 Ответить
Хлопi казали йому потилицю вирвало , так вiн в агонii ще метрiв з 10 бiжав та мiзки назад запихував ! Дуже вумний був , Але тобi й це не допоможе чудо переллгу ))
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16.02.2024 20:52 Ответить
Мабуть ти не той зольдат с ким я сперечався у 14 ! Якесь чудо хасапське геть на хиляку глиста продажна!
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16.02.2024 18:01 Ответить
Мабуть не той, бо я з дурнями не сперечаюсь, як заповів Марк той шо Твен.
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16.02.2024 18:04 Ответить
Загинув ще в 15 му на Донбасi ((
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16.02.2024 17:41 Ответить
Саакашвили вспомни.
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17.02.2024 04:27 Ответить
А нафуя мені згадувати цю гниду?
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17.02.2024 05:21 Ответить
Шось у тебе, фаната гниди, запалювання піздне. Тиждень доходило та міркував шо шо відповісти? За ЗЕ та СН голосував мабуть.
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23.02.2024 06:54 Ответить
Типова відповідь не дуже розумной, рюзькешелепній дитини - сам дурак. Дитина, заспокойся та не нервуй а краще українську опануй.
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24.02.2024 07:26 Ответить
Не істері чмо та тупий недавно тут народжениц прихильник горной гниди.
Ти мабуть і по навальному у траурі та скурботі?
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24.02.2024 08:07 Ответить
Шо, кацапсько - подолчцькп гнида, скуштувпв х..я?
Смачного, нашадок Іуди.
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24.02.2024 16:17 Ответить
Ще одно виповзло... Українським посадовцям крім обговорення дохлого кацапа більше зайнятися нічим? Це головна новина дня, а все решта то "дрібниці"?
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16.02.2024 17:08 Ответить
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16.02.2024 20:03 Ответить
Нашій владі теж все з рук сходить! Зрада, корупція, Залужний,Авдіївка.!
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16.02.2024 17:10 Ответить
Був навальний Life став навальний Dead.
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16.02.2024 17:11 Ответить
якось *****. Хіба що одним імперцем менше.
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16.02.2024 17:12 Ответить
ЗЄшобло також втратило страх і не боїться відповідальності
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16.02.2024 17:13 Ответить
собакопокусаний, якби путіну вдалося порішити твого начальника, а краще двох одразу, я б йому подякував...
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16.02.2024 17:13 Ответить
а кремлівському ницому скомороху, ЗЕ-лідОру, ПОКИ ЩО сходять з рук фейкові карні справи та кидання за грати українських офіцерів - полковника розвідки Червінського, комбата 518 батальйону "Дике Поле" майора Андрія Малахова, незакриті карні справи щодо військовослужбовиуці ЗСУ Тетяни Чорновол, генерала Марченка, генерала Кривоноса, Антоненка "Ріф Мастера", слідкування за журналістами та виведення з-під карної відповідальності свого друга дєцтва Вані Баканова, з яким ЗЕ-лідОр призначав на керівні посади агентів фсб рф....
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16.02.2024 17:29 Ответить
по мені навальний це росіянин, а "хороших" росіян немає. вони всі злодії і вбивці. Слава ЗСУ!
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16.02.2024 17:52 Ответить
Вот как это работает: Злодействовать, а перед очередным преступлением подготовить ложную версию: обвинить непричастных или саму жертву... Помните кто сбил пассажирский авиалайнер Boeing 777 рейс MH17 с несвежими трупами ?

«Убивать его не было никакого смысла». Российские пропагандисты обвинили в смерти Навального Запад и Украину

Они объясняют это тем, что «врагам России» якобы выгодно переключить внимание журналистов на смерть оппозиционера после оставления Авдеевки украинскими военными.

Кроме этого, пропагандисты уверяют, что Путину было бессмысленно убивать Навального перед выборами, потому что об оппозиционере якобы никто в России уже не вспоминал, и он не представлял угрозы для действующего президента."
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16.02.2024 18:52 Ответить
українцям - нас-рати на всіх ваших АппАзиціонерів з їхніми бутербродами..... ви вже знаєте - який віе має буьт хАрошИй рускій...
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16.02.2024 18:58 Ответить
Не "в Украине" а "от Украины".
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16.02.2024 19:19 Ответить
А Азовсталь ,Бахмут, Авдеевка с рук уже сошла?
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16.02.2024 20:08 Ответить
Саакашвілі сказав, що він наступний. А за Саакашвілі хто мав бути? - Порошенко! Тільки ми не дали зеленим *****! Так вони у приблизно в один проміжок часу прийшли б до потрібної кондиції і отримали смерть у тюрмі!
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16.02.2024 22:05 Ответить
верно сказал.
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17.02.2024 04:28 Ответить
 
 