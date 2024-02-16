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Новости
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Великобритания (4716) Зурабишвили (97) Кэмерон (247) путин (30474) Навальный (855) Рютте Марк (266) Урсула фон дер Ляйен (463) Науседа Гитанас (234) Мая Санду (205) Пейчинович-Бурич (34) Харрис (122) Алар Карис (46) Сежурне (24)

Мировые лидеры отреагировали на новость о смерти Навального: "Это мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим" (обновлено)

Олексій Навальний

Мировые лидеры прокомментировали информацию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Навальный смело боролся против коррупции. Путинская Россия сфабриковала против него обвинения, отравила его, отправила в арктическую колонию, а теперь он трагически погиб", - отметил он.

Кэмерон подчеркнул, что Путин должен понести ответственность за произошедшее.

"Никто не должен сомневаться в ужасающей природе его режима", - добавил глава МИД Британии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. "Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто отважился выступить против автократии", – написала она.

Урсула фон дер Ляєн про смерть Навального

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем заявлении отметила, что глубоко шокирована и возмущена новостью о внезапной смерти Навального в тюрьме. "Российские власти должны провести немедленное и тщательное расследование и представить выводы общественности в соответствии со своими международными обязательствами", - заявила она, добавив, что это добавляется ко всем тем преступлениям, которые уже были совершены российским режимом.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос уверен, что российское государство, которое пыталось отравить Навального, незаконно заключило в тюрьму и систематически подвергало ужасному и бесчеловечному обращению, несет полную ответственность за его смерть.

Вице-президент США Камала Гаррис на Мюнхенской конференции по безопасности заявила: "Это ужасная новость… Если это подтвердится, это будет еще одним признаком жестокости Путина. Какую бы историю они (в Москве – ред.) не рассказывали, Россия несет всю ответственность".

"Я молюсь за его семью, за его жену Юлию, которая сегодня здесь с нами", – добавила вице-президент.

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что известие о смерти Навального – это строгое напоминание об ужасном подавлении инакомыслия режимом РФ.

Президентка Молдови Мая Санду про смерть Навального

Глава Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что смерть Навального - "трагедия для всех защитников демократии и прав человека". "Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию", – добавила она.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі про смерть Навального

"Алексей Навальный не умер в тюрьме, его убила жестокость Кремля, цель этого - во что бы то ни стало заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Его нужно привлечь к ответственности", - написал президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа про смерть Навального

Эстонский лидер Алар Карис также подчеркнул, что Кремль "десятилетиями заставлял молчать оппонентов режима". Он упомянул и других жертв режима в РФ – Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Бориса Немцова. Карис выразил соболезнования семье Навального и "всем, кто борется за свободу".

Президент Естонії Алар Каріс про смерть Олексія Навального

Также смотрите: Зеленский: Навального убил Путин. ВИДЕО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что это иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте про смерть Навального

"Очень шокирован новостью о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Это иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. Ему пришлось заплатить за свою борьбу, пока его содержали в самых жестоких и нечеловеческих условиях. Я желаю сил его семье, близким и всем, кто вместе с ним боролся за перемены в России", – написал он в соцсети Х.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что смерть Навального напоминает миру о реальности путинского режима. Об этом он написал в соцсети Х.

"Алексей Навальный пожертвовал своей жизнью, чтобы противостоять системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реальности режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования его семье и друзьям, а также российскому народу", - отметил Сежурне.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне про смерть Навального

Напомним, 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
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Топ комментарии
+34
за вбитих українських дітей ні , а за Льоху бутерброда повинен ? то це європейські цінності ?
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16.02.2024 16:54
+18
Це хіба потрібний рівень занепокоєння ??
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16.02.2024 16:54
+14
> "Ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", - додав глава МЗС Британії.

ОН REALLY???

"президенту" "режиму жахливої природи" вірчі грамоти не вручають, чи не так, пане Міністр? І, власне, слово president не використовують. Кажуть dictator.

Чи "етодругоє"?
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16.02.2024 17:14
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Правила форума Совет форумчан
за вбитих українських дітей ні , а за Льоху бутерброда повинен ? то це європейські цінності ?
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16.02.2024 16:54 Ответить
Але і це тільки було б сказано і пєрдьож в калюжу. Хто його притягне до відповідальності і як? На нього вже є ордер і що? Навіщо казати те, що ніхто навіть не збирається виконувати? Раніше це називалось просто - п...дабольство і до таких людей не було довіри. А зараз це нова норма життя.
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16.02.2024 17:44 Ответить
Взагалі-то ледь не після кожного масованого ракетного обстрілу хтось з лідерів каже щось подібне і про покарання за смерті цивільних. Тільки з самим покаранням не квапляться.
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16.02.2024 18:07 Ответить
щось останнім часом і слів вже не кажуть
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16.02.2024 18:11 Ответить
Людина до всього звикає. І до війни також.
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16.02.2024 18:15 Ответить
Це хіба потрібний рівень занепокоєння ??
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16.02.2024 16:54 Ответить
колективний Захід вважав небутерброда єдиною реальною альтернативою для заміни ***** - а тепер вони розгублені і чешуть ріпу що ж робити
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16.02.2024 17:07 Ответить
тьотя лошадь ксюша.
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16.02.2024 18:22 Ответить
А ви як хотіли? Щоб були занепокоєнні так що "кущять не могу"?
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16.02.2024 19:28 Ответить
у них вже все змішалось, мухи котлети
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16.02.2024 16:59 Ответить
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16.02.2024 17:02 Ответить
> "Ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", - додав глава МЗС Британії.

ОН REALLY???

"президенту" "режиму жахливої природи" вірчі грамоти не вручають, чи не так, пане Міністр? І, власне, слово president не використовують. Кажуть dictator.

Чи "етодругоє"?
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16.02.2024 17:14 Ответить
Чекісти вони такі. Я з жахом думаю, що наші воїни там переживають якщо з відноснопублічним Навальним вони таке зробили
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16.02.2024 18:11 Ответить
Колись новгородцям відразали носи і вуха, а потім всіх втопили в річці. Новгород заселили московитами. Кацапи - це садисти, терористи і просто потвори!!!
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16.02.2024 18:41 Ответить
как пахарашел!
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16.02.2024 19:41 Ответить
Так зайдіть флотом хоч до стамбула і відробіть ракетами пол їх прибирежним базам. ЦЕ МИ І ОЧІКУВАЛИ коли здавали ядерку
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16.02.2024 17:15 Ответить
Не можна, партньори турки не пропустять.

Це ж не "Цезарь куніков", що пливе до Тартуса, озброєний до зубів...
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16.02.2024 17:25 Ответить
"Ядерку" українці здали якраз кацапу. Розумні були тоді, як і в 2019 році. А потім шукають винних, то серез американців, то серед німців чи навіть турків.
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16.02.2024 18:52 Ответить
Не нужно киздеть, когда сдавали яо кацапстану, то рассчитывали совсем на обратное - дарагие рсукие братья будут защищать от коварных пидосов, которые спят и видят как бы уничтожить всех славян. У тебя может память и куриная, но остальные прекрасно помнят нежную дружбу с русней, поездки туда на шабашки, контракты в русннявую армию и совместные с кацапом учения. Боевое брацтво ***.. Дэбилы епаные
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16.02.2024 21:11 Ответить
Це вже соромно і огидно слухати! Кастрати!
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16.02.2024 17:22 Ответить
Фуйня...
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16.02.2024 17:41 Ответить
вони ще так і не усвідомили що хутіну похер їхні стурбованості
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16.02.2024 17:46 Ответить
Найпечальніше, що вони це знають дуже добре. Просто цинічні блазні
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16.02.2024 18:25 Ответить
Хай краще це скаже той Кемерон що Титанік зняв - користі буде більше
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16.02.2024 17:46 Ответить
Не робіть бурю в стакані, та не робіть вітер губами. Узбогойтеся...
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16.02.2024 17:50 Ответить
ніфіга не розуміію!
а як же карлсон і рюрік?
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16.02.2024 18:06 Ответить
Нагадали маньякущо він маньяк….
супер стурбованість 40-вого рівня….
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16.02.2024 18:07 Ответить
Та зброю Україні давайте,****** ви покидьки. ***,це реально якийсь загальносвітовий мазохізм. Куколди срані.
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16.02.2024 18:07 Ответить
Це не мазохізм. Це наявність певних домовленостей ***** зі штатами щодо України, на жаль. Недаремно ж Бернс до ***** приїжджав восени 2021 року...
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16.02.2024 23:11 Ответить
Льоха так і нє вєрнул бутерброд ...
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16.02.2024 18:07 Ответить
А скільки світу потрібно ще нагадувати хто такий *****, млять?!
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16.02.2024 18:08 Ответить
Та це якийсь зввзденць!

а може ккім чен ир таки правий і світ толерантів повинен здохнути ?
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16.02.2024 18:09 Ответить
Один нацик рашист знищив іншого нацика рашиста. Чому саме це так турбує світових лідерів?
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16.02.2024 18:10 Ответить
Останній символ демократії вбили. Це ж в потужних планах реформаторів, повинен був бути білий Мандела, та Ганді в одній особі. В прекрасній росії майбутнього.
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16.02.2024 18:19 Ответить
Мандела та Ганді в одній особі - Гандонелла?
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16.02.2024 18:23 Ответить
Скажіть це Трампу, він пуйла любить.
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16.02.2024 18:11 Ответить
А Макрону, Меркель, Шольцу шо сказать? Они его не только ******* а еще и бизнес делают.
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16.02.2024 19:43 Ответить
Да бесполезно, российская пропаганда уже придумала, что хутину невыгодно, это все западная разведка убила, чтобы великого ********* опорочить. А хутин ваще святой чел, одно добро творит.
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16.02.2024 18:11 Ответить
Ще один доказ , якщо в тебе є ЯЗ усі звірства які б ти не робив світ спускає скрізь пальці... путін рже від чергового вашого глибокого занепокоєння, дебіли...
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16.02.2024 18:13 Ответить
А ми з ними по сусідству 30 років своєї незалежності і всі ці 30 років вони нам гадили, вбивали, руйнували і брехали. До того ми були в їх тюрмі (російська імперія і радянський союз), де вони в 30-ті роки голодоморами і червоними терорами знищили більше 15 мільйонів громадян і знову світовій спільноті брехали, видумували якісь страхітні про нас історії і прицепилися до нашого коріння, знищивши і переписавши всі наші рукописи. Без нашого коріння в них немає свого дерева. Але цього світу ніколи не зрозуміти, бо кацап - це терорист, брехун і вбивця!
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16.02.2024 18:16 Ответить
Підсумовуючи, виразили дуже велике занепокоєння європейці. Та будуть очікувати на чесне, та справедливе розслідування. Пха-ха-ха. Може ще й суд над вбивцей їм провести на кацапії?
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16.02.2024 18:17 Ответить
хто нам "саюзнікі"? мо' поляки, що їх ембарґо спричинило до збитків на порядок більших аніж вся їх допомога.. чи мо' намириканці, що пішли в черговий раз на канікули, а нам тлумачать шо в тексті міморандума слово "гарантії" по агліцькі - то якась дурничка для розвода дурачків
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16.02.2024 18:29 Ответить
питання не в рівні інтелекту, а в уподобаннях та інтересах. Ось ти, наприклад, дуже схильний до "хароших урусскіх". Переконаний, шо ти дослухаєшся до всяких фєйгіних, отих рудих латиніних, що недавно заявила про "справедливий" референдум в Криму, нєвзорова, абрістовіча.. карочє, тобі засрали міски кремлівською пропагандою. Ти тільки не переживай, таких придурків як ти у нас більше половини, вони буцім "про-українські", але насправді відстоюють інтереси маскви. От таке лихо маємо..
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16.02.2024 18:44 Ответить
так той диктатор посадив гіркіна (стрєлкова) і ще кучу всякого мотлоху.. льоха нахальний для України нічим не кращий за гіркіна, але тобі не втохмачиш, бо там всьо занято.. як в гальюні
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16.02.2024 19:29 Ответить
йа краще світових підерів знаю хто такий нахальний для України. Мо' для них він інакше виглядає, але з позицій українських інтересів нахальний - ворог, причому небезпечніший для нас, бо для світових підерів воно "хароше", а значить ніяких санкцій проти рассії нахального
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16.02.2024 19:33 Ответить
ти в полоні дутих авторитетів - оті всі політики пройшлися по трупах конкурентів шоп викарабкатися на вершину політичної кар'єри. Це вже потім ми дізнаємся про монік лєвінскіх. Політиками стають не від великого розуму чи інтелекту, а від пацючої наглості та такої ж підлості. Політика має смердіти лайном як та ковбаса "андуй" (с)
а ше ти навіть не уявляєш який я розумний.. аж страшно)
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16.02.2024 19:59 Ответить
йа все бачу і все пам'ятаю.
Танків нам дали десяток.. старих. Замінивши собі новими, а нам тра' зо три сотні. Нових, бажано.
Грошей нам не давали - всі вони залишилися ув штатах, а нам відправили свої "яйця по 17",
наше існування їх не дуже обходило, особливо два роки тому назад вони нам заявили "не рипайтеся, через пару днів ми прокинемося в новій реальності, і вам допомога вже не потрібна буде" - оттакі мімарандумні "гарантії"
про існування України то питання остаточно не вирішено, а, враховуючи як гамириканські конгресмени втомлюються та потребують щомісяця місячних канікул, то Україні залишилося рік-півтора
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16.02.2024 20:28 Ответить
вистояти два роки нам вдалося ціною крові найкращих українців, але вони фізично закінчуються, а всі інші не хочуть захищати Батьківщину. То воюватимуть за пуціна та інтєрєси імперії. Це вони зараз такі борзі, а прийде орда то швидко поставить під ружжо всіх: і маминкиних синочків, і немічних, і пацифістів, і "граждан всєлєнной", і "общєчєлавєков" та пожене їх в перших лавах на захід - на бєрлін та вашінгтон
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16.02.2024 20:47 Ответить
ніяк не можу спуститися до культурного рівня твоєї риторики.. от хочу, силюся, а не можу.. таки, сила звички, моральні окови та етичні рамки не дозволяють назвати тебе довбойобом чи дебілом. Ти навіть не годний як бовдур.. ти весь совковий, як та лопата. Тобі навантажили сміття і ти носишся з тими цінностями, як дурень з пісаною торбою.
Починай розбиратися в сенсах та будуй СВОЮ ієрархію цінностей, а то відстоюєш чуже аж пінишся.. воно тобі тра'???
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16.02.2024 20:53 Ответить
Деякі люди абсолютно дивовижною логікою керуються....

Коли ставлять знак рівності між путіним і Навальним - це шокує.

путін - вбивця, маніяк, психічно хворий уйобок, який вбив вже сотні тисяч людей заради маніакальної ідеї захоплення територій, і це його особиста відповідальність, його особисте рішення. Ще раз - війну проти України організував путін, ідеологом фізичного знищення всіх українців виступає путін. Ідеологом відродження імперії є путін. І в нього є безмежна влада, тоталітарний режим.

Навальний, попри його ряд висловлювань, контроверсійні погляди, ніколи не був злочинцем, убивцею і тираном. І Навальний був ворогом путіна, який його і вбив, як свого часу Політковську, Нємцова та інших незгодних.
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16.02.2024 20:25 Ответить
то поцілуй свого льоху в дупу. В тебе є шанс потрапити на паніхіду
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16.02.2024 20:31 Ответить
Ніколи не був прихильником Навального взагалі. Але путлєр - це найгірша істота на планеті.

А взагалі йди на йух, ухилянт, втік в Польщу, то не *****
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16.02.2024 20:48 Ответить
та "лайкають" один одного в позі 69
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16.02.2024 20:59 Ответить
для України шо пуцін, шо нахальний - одне й те ж саме імперське лайно
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16.02.2024 18:30 Ответить
Гідко спостерігати як "мудрий нарід(с)" змагається з кацапською ордою в обпльовуванні ім'я вбитого цією ордою. Це змагання мабуть тому, що ображений порівнянням Крима з бутербродом мудрий нарід обрав своїм президентом того, хто порівняв Україну з повією.
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16.02.2024 22:06 Ответить
в твоїй аргументації нема логіки. Тоніше, вона будується на аналогії, яка, як відомо, кульгає, а в даному випадку так на всі чотири копита, бо... нещодавно "ордою вбито" пригожина, то шо? не змагатися в обпльовувані цього "національного героя", бо його обпльовує орда??? Та і ніхто не зважав чи там плюють, а чи фіміам курять - у мене своє бачення, а як там і в кого та під яким кутом - це вже ситуативно. Якшо нахальний упоротий імперець, можливо упоротіший аніж )(уйло, та ворог України, то яке мені діло чим воно не вгодило ординцям? воно мій Крим своїм бутербродом закрисячило, і мені без різниці шо воно там ше хотіло "харошего" для своєї родіни за рахунок моєї Батьківщини.
теж саме про Зє!лупу. Обрали його урусскаєзичниє украінци та прокацаплені какли, що представляють собою антимайдан. Ну, і ще недоумки - залежні від зомбоящика - обмануті примітивними політтехнологічними серіалами. Як мона було кловуна та в гетьмани??? Лохтурат захотів протесту, попанкувати вирішили, приколотися.
І в цьому випадку мені шо? не чіпати подонка, бо воно прєЗє!дєнт і орки його ненавидять? То воно всім недобре, але якесь таке вже "фартове" шо меркель трусило та паводком в пустелі арабів в океян змивало в його присутності, а тут ше й війну третю світову почали.. явно воно якесь прокляте
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17.02.2024 01:07 Ответить
Да всем на самом деле наплевать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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16.02.2024 18:21 Ответить
А чи глибоко ви стурбовані, світова спільнота??
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16.02.2024 18:23 Ответить
Так, що "кушять не могу!".

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16.02.2024 19:35 Ответить
Усім в науку..
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16.02.2024 18:24 Ответить
"..навальний відважно боровся проти корупції.." та розкрадання військового буджету, бо це ослабило армію, і та не так ефективно вбиває українців як могла б
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16.02.2024 18:25 Ответить
Візьми зароблені 30 копійок, але рекомендую методиску мінять, бо вона хіба, що на геть тупих розрахована
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16.02.2024 20:01 Ответить
Короче, сам умер? Чи биндеровцы пробрались за полярный круг , что б путьку подставить? Ты не стесняйся, Иванов, развивай свою мыслю.
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16.02.2024 21:16 Ответить
Да нууу? А как же розийская куьтура,пушкин, лермонтов, достоевский?
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16.02.2024 18:34 Ответить
Будьте ви прокляті , кляті кацапи , разом зі своїм карликом - вбивцею,
бо яким би страшним опозиціонером не був Навальний для ху@ла ,
вбивати його ,
, це страшний злочин , але кацапи все проковтнуть і навіть
не ворохнуться 😠
Утруться москалі і цим вбивстаом 🙁
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16.02.2024 18:34 Ответить
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16.02.2024 18:37 Ответить
А еще одно дело в Гаагском трибунале открыть слабо?
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16.02.2024 18:42 Ответить
а вдруг путин нападет
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16.02.2024 18:51 Ответить
Я тоже озаботился что они озаботились
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16.02.2024 18:50 Ответить
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16.02.2024 18:52 Ответить
ПУТИНА ДЕТИ ЖИТЬ НЕ БУДУТ !!!
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16.02.2024 19:00 Ответить
А ЭТО ГЛАВНОЕ !!!
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16.02.2024 19:01 Ответить
Bring her some vodka!
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16.02.2024 19:03 Ответить
Всі, хто голосував за путіна і підтримує путіна співучасники вбивства Навального
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16.02.2024 19:06 Ответить
в Грузии собрались тысячи росиян и кричат - путин )(уйло !
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16.02.2024 19:27 Ответить
https://t.me/c/1198589840/84035 Видео
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16.02.2024 19:28 Ответить
Правильно роблять грузини , бо так воно і є 😠
Молодці 🙁
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16.02.2024 19:30 Ответить
Наступним буде нікому невідомий у світі шаман Саша Габишев. Його ***** теж дуже боіться, тому обов'язково вб'є.
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16.02.2024 19:28 Ответить
На раZZії окрім Габишева вистачає кандидатів на аудієнцію до Святого Петра: Кадиров, Гіркін...
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17.02.2024 02:09 Ответить
Кадирова та гіркіна ***** не боіться, для нього це пішаки та нікчеми, які від нього залежні, а от шамана він реально боіться, бо є забобонною істотою, з примітивним мисленням , неосвічений та психічнохворий.
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17.02.2024 09:33 Ответить
2021р
Президент США Джо Байден попередив кремлівського лідера про «руйнівні» наслідки для його режиму, якщо головний політичний опонент *****, Олексій Навальний, помре в ув'язненні...
CNN тільки що показала цей сюжет зі словами Байдена.
https://youtu.be/odGg5MwZThM?t=466
Цікаво цікаво...
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16.02.2024 19:33 Ответить
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16.02.2024 19:41 Ответить
Демократичному світу треба положити кінець розбіжностям та страху перед ядерною війною, яку рано чі пізно розпочне цей параноік. Путін говорить, що ему не потрібен світ в якому не буде росііі. Світ повинен відповісти, що і йому не потрібен світ, який повинен жити під його ярмом.
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16.02.2024 19:49 Ответить
забагато уваги якомусь кацапсячому ********. 6-ти місячній українській дитині, згорівшей від ракети його землячків-братушок, стільки уваги не приділяли ці стурбовані євросоимаки.
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16.02.2024 19:52 Ответить
На раSSее опьять БУНТ!!!! Более 100 человек задержали!!! 1\6 суши, 140 мильонов недочеловек... Беларусы бойцы против лишнехромосомных! Суки, забабло лучче под Авдеевку...
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17.02.2024 00:45 Ответить
Правильные заявы.
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17.02.2024 04:32 Ответить
 
 