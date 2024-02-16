Россия уже использовала 24 баллистические ракеты северокорейского производства для обстрелов Украины, - Костин
Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время обстрелов Украины
Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет. Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областей. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", - рассказал Костин.
По словам генпрокурора, наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года. "Атакованы были три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Во всех этих случаях попадание по возможным целям не зафиксировано", - подчеркнул Костин.
Он добавил, что удар, причинивший больше всего жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года, по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.
Информация о происхождении ракет подтверждается заключениями Центрального исследовательского института вооружения Министерства обороны Украины и Межведомственной рабочей группы при Офисе генерального прокурора, подробно проанализировавшей места попадания ракет и их обломки.
"Эти ракеты имеют различные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, поражающее действие), особенность траектории полета были разными. То есть, у этих ракет больший диаметр, чем у аналогичных моделей российского и советского происхождения", - отметил генпрокурор.
Костин сообщил, что согласно предварительному анализу, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Возможно также использование комбинированной боевой части. Установленная максимальная дальность пуска ракет – до 650 км.
"По предварительным данным, удары были нанесены с территории Воронежской области в России", - уточнил генпрокурор.
Также он обратил внимание, что точность этих ракет вызывает вопросы. "Из 24 выпущенных ракет известно о двух относительно точных попаданиях: НПЗ Кременчуг и техническая территория аэродрома Канатово. Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга - до нескольких километров и более - или взорвались в воздухе или поразили жилые кварталы в Харькове", - сказал Костин.
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Тому адміністрація домовляється, наприклад, з Грецією, що вона продає їм, а Греція передає застаріле Україні. Аналогічно було недавно з Гаїті чи щось таке...
З Японією і Півд.Кореєю щось аналогічне - амери допомагають як можуть навіть при зв'язаних руках...
Схоже що вони "кращі союзники" ніж США.......
Головна проблема - союзники не одобрять таку закупівлю зброї. А як би було чесно щоб на удари балістики по Україні у відповідь летіла балістика на Засрашку!!!
І ракети все одно ***** перекупить, тому що завжди може дати більше, ніж ми.
нічого!
бо кулєба переймається кримським бутербродом.
@kolia_49_
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Корея підсипала ракет і снарядів русні, не влаштовуючи Рамштайни брифінги і голосування нижніх верхніх і середніх палат.
Вам де жити де більше хочеться, в КНДР або США?
Тільки цього робити ніхто не буде бо гроші зі штатів капають і якась зброя є.3 рік скоро війни !Дикарі по Ізраїлю лупили з пластикових труб !А наші спеці з офігеними даними і можливостями з подачі влади не зробили ніфіга !За скоро 3 рік війни з 10 тис ракет совка які в маслі лежать радіус дії до 40 км нуль по ним праці.Де є можливість багато чого з них зробити.А русня своє гівно т55 дістало навіть т34 підняло.тобто там розуму задіяти гівно є а в нс розуму задіяти те що вже створено ні?Не кажучи про Гром -2 і інші цікаві речі.Які ми можемо робити штучно але дуже перпективно і влучно.Але ніііі дуля з маком.В нас скоро до 50 типів дронів РОЗРОБЛЕНО.А в маштабі вони де?Не проблема їх маштабувати проблема в бажанні.Все що зараз по бпла є 90% викупляють люди і волонтери для ЗСУ !90% Не МОУ !А люди !Рівень п"здеця прикидуєш?Люди на 3 рік війни авто гонять не моу а люди !От тобі відповідь як реалізувати і чи хочуть вони це робити !Відповідь очевимдна !НІ !Бо гроші капають і якась зброя йде.А щоб тут організувати це треба напрягатися треба гроші тратити .Навіщо?В нас Данілов що сказав недавно скоро 3 рік війни а він ляпнув що офіційно створено воєнний ВПК !ЦЕ П"ЗДЕЦЬ КЛІНІУВ !Ми втратили час і втрачаємо який ми вже не можемо ліквідувати і догнати.А в нас зараз снарядний голод і нестача багатьох речей на фронті.Із за тупості і тормозухи влади.