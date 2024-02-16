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Новости Война
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КНДР (1091) Костин (180) баллистические ракеты (323)

Россия уже использовала 24 баллистические ракеты северокорейского производства для обстрелов Украины, - Костин

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Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время обстрелов Украины

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет. Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областей. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", - рассказал Костин.

По словам генпрокурора, наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля 2024 года. "Атакованы были три города: Киев (одной ракетой), Павлоград и Харьков (двумя ракетами по каждому городу). Во всех этих случаях попадание по возможным целям не зафиксировано", - подчеркнул Костин.

Он добавил, что удар, причинивший больше всего жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года, по Харькову: тогда в результате обстрела центральной части города погибли три человека и 64 получили ранения.

Информация о происхождении ракет подтверждается заключениями Центрального исследовательского института вооружения Министерства обороны Украины и Межведомственной рабочей группы при Офисе генерального прокурора, подробно проанализировавшей места попадания ракет и их обломки.

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"Эти ракеты имеют различные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений (размер воронки, поражающее действие), особенность траектории полета были разными. То есть, у этих ракет больший диаметр, чем у аналогичных моделей российского и советского происхождения", - отметил генпрокурор.

Костин сообщил, что согласно предварительному анализу, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Возможно также использование комбинированной боевой части. Установленная максимальная дальность пуска ракет – до 650 км.

"По предварительным данным, удары были нанесены с территории Воронежской области в России", - уточнил генпрокурор.

Также он обратил внимание, что точность этих ракет вызывает вопросы. "Из 24 выпущенных ракет известно о двух относительно точных попаданиях: НПЗ Кременчуг и техническая территория аэродрома Канатово. Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга - до нескольких километров и более - или взорвались в воздухе или поразили жилые кварталы в Харькове", - сказал Костин.

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Топ комментарии
+8
Нам від вашого рахування,"не приший собаці хвіст".Де,рої дронів рахувальники????
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16.02.2024 17:00
+7
Що може протиставити Україна? Відосікі! А також тротуарну плитку і відремонтовані стадіони.
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16.02.2024 17:04
+3
в тебе є 2.5 лярда?
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16.02.2024 17:05
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Чому США продає 400 ракет "Томагавк" Японії за $2,5 млрд, а нам - ні????
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16.02.2024 16:55 Ответить
в тебе є 2.5 лярда?
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16.02.2024 17:05 Ответить
Вони готуються бити кацапів зі сходу
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16.02.2024 17:18 Ответить
Тому що є статті, по яким вони можуть продавати іншим.

Тому адміністрація домовляється, наприклад, з Грецією, що вона продає їм, а Греція передає застаріле Україні. Аналогічно було недавно з Гаїті чи щось таке...

З Японією і Півд.Кореєю щось аналогічне - амери допомагають як можуть навіть при зв'язаних руках...
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16.02.2024 17:22 Ответить
Це моя особиста думка на ґрунті почутої в інеті інфи...
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16.02.2024 17:24 Ответить
Що може протиставити Україна? Відосікі! А також тротуарну плитку і відремонтовані стадіони.
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16.02.2024 17:04 Ответить
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16.02.2024 17:13 Ответить
Нам від вашого рахування,"не приший собаці хвіст".Де,рої дронів рахувальники????
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16.02.2024 17:00 Ответить
То може треба й Україні домовитись з Корейцями?
Схоже що вони "кращі союзники" ніж США.......
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16.02.2024 17:09 Ответить
Спочатку доведеться приєднатись до росії.
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16.02.2024 17:16 Ответить
С хера лі? Гадає їм (північній Кореї) не пох звідки гроші, їжа?
Головна проблема - союзники не одобрять таку закупівлю зброї. А як би було чесно щоб на удари балістики по Україні у відповідь летіла балістика на Засрашку!!!
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16.02.2024 19:16 Ответить
Засрашку це не зупинить. А допомогу нам від Європи зупинить.
І ракети все одно ***** перекупить, тому що завжди може дати більше, ніж ми.
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16.02.2024 19:20 Ответить
Деніс не відомо, треба перевіряти. Усе іньше лише фантазії. Але було б справедливо на балістику відповідати балістикою.
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16.02.2024 20:41 Ответить
а що каже кулєба, з цього приводу?
нічого!
бо кулєба переймається кримським бутербродом.
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16.02.2024 17:10 Ответить
Політика, ти повинен буде дещо підарасом інакше за прямоту і позицію карають
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16.02.2024 17:21 Ответить
Тому що в на всі КБ це собаки на сіні замість того щоб у три зміни працювати там працюють по кілька годин . Про менеджмент взагалі нічого казати, нуль літаків, нуль своїх ракет, тільки дрони з китайських комплектуючих. КБ Антонова, КБ Південне, КБ Івченко-прогрес, Мотор Січ імпотентні на сьогодні підприємства від яких тільки назва залишилась. Так що ще іранськими ракетами скоро будуть поливати всю Україну, такий собф величещний полігон влаштували. І неприємно але такі реалії . Всі ж прекрасно розуміють що за Авдіївкою наступним буде Купянськ де так само будуть все з землею рівняти. А зелене бздо все по європейських країнах бігає як обісраний, якісь "гарантії", які ніхто не буде виконувати підписує.
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16.02.2024 17:17 Ответить
Собаколюби наишли полігон - Украіну
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16.02.2024 17:22 Ответить
Колян

@kolia_49_

·

https://twitter.com/kolia_49_/status/1758480221085245884 2 год

Корея підсипала ракет і снарядів русні, не влаштовуючи Рамштайни брифінги і голосування нижніх верхніх і середніх палат.
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16.02.2024 17:50 Ответить
Диктатура. Верховний сказав - всі одразу зробили.
Вам де жити де більше хочеться, в КНДР або США?
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16.02.2024 19:21 Ответить
уже даже не знаю....
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17.02.2024 00:49 Ответить
Завезіть Шуфрича, Бойка, пашу-мерседеса.... надю савченко в Авдіївку "випадково" залишивши біля них телефон і ви побачите, що штурм і обстріли припиняться.
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16.02.2024 17:58 Ответить
ЕСЛИ КНДР ВООБЩЕ НЕ СТАНЕТ МИР НЕ ОПЕЧАЛИТСЯ !!!
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16.02.2024 19:15 Ответить
Вот для этого они и держат ядерный батон, чтобы не опечалить мир
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16.02.2024 20:27 Ответить
ОДНА РАКЕТА И ЕГО НЕТУ !)
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16.02.2024 21:02 Ответить
В АВСТРАЛИИ УЖЕ ДАВНО Б52 !)
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17.02.2024 03:35 Ответить
ТЫ Ж ПРО КИТАЙ ГОВОРИЛ !?)
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17.02.2024 03:59 Ответить
+++
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16.02.2024 21:11 Ответить
В нас вилечезний впк.Ми 3 рік не можемо з інженерами конструкторськими бюро з готовими ресурсами і технологіями налагодити виробництво ракет.Мова йде навіть про 5-10 ракет в місяць .Ми навіть на це не спромоглися.24,7 повинно все працювати.А ми з протянутою рукою по світу і пузо набиваємо ось на що працює країна.Ми хочемо закінчити цю війну чи ні?Потрібно лупити по містах ворога потрібно знищувати логістику.Щоб там народ завив і зрозумів наслідки війни !Досить гратися в примарність війни.Все промисловість хоч маленькою долею повинна працювати на армію.В нас міста і містечка живуть своїми справами.Що це за п"здець?
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16.02.2024 19:38 Ответить
Шо повинно бути знають багато хто, а от як це реалізувати не знає майже ніхто, і ти один з них.
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16.02.2024 20:38 Ответить
Як реалізувати?Роскидати цикли випуска як мурашник по всій країні.Зробити 2-3 точки збору щоб самі ми не розуміли де.І задіяти впк закритого типу.Вся документація є всяі люди є все необхідне обладнання є.
Тільки цього робити ніхто не буде бо гроші зі штатів капають і якась зброя є.3 рік скоро війни !Дикарі по Ізраїлю лупили з пластикових труб !А наші спеці з офігеними даними і можливостями з подачі влади не зробили ніфіга !За скоро 3 рік війни з 10 тис ракет совка які в маслі лежать радіус дії до 40 км нуль по ним праці.Де є можливість багато чого з них зробити.А русня своє гівно т55 дістало навіть т34 підняло.тобто там розуму задіяти гівно є а в нс розуму задіяти те що вже створено ні?Не кажучи про Гром -2 і інші цікаві речі.Які ми можемо робити штучно але дуже перпективно і влучно.Але ніііі дуля з маком.В нас скоро до 50 типів дронів РОЗРОБЛЕНО.А в маштабі вони де?Не проблема їх маштабувати проблема в бажанні.Все що зараз по бпла є 90% викупляють люди і волонтери для ЗСУ !90% Не МОУ !А люди !Рівень п"здеця прикидуєш?Люди на 3 рік війни авто гонять не моу а люди !От тобі відповідь як реалізувати і чи хочуть вони це робити !Відповідь очевимдна !НІ !Бо гроші капають і якась зброя йде.А щоб тут організувати це треба напрягатися треба гроші тратити .Навіщо?В нас Данілов що сказав недавно скоро 3 рік війни а він ляпнув що офіційно створено воєнний ВПК !ЦЕ П"ЗДЕЦЬ КЛІНІУВ !Ми втратили час і втрачаємо який ми вже не можемо ліквідувати і догнати.А в нас зараз снарядний голод і нестача багатьох речей на фронті.Із за тупості і тормозухи влади.
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17.02.2024 00:15 Ответить
а помню когда-то ловили СК шпионов у нас, в итоге они смогли построить ракеты на наших технологиях а мы нет
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16.02.2024 20:24 Ответить
 
 