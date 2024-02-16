Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ
Шевченковский районный суд г. Киева по жалобе адвокатов обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Романа Червинского, когда к нему не пускали защитников во время вручения ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.
Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Червинского Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.
"Дело Червинского:
Шевченковский районный суд г. Киева по моей жалобе обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Р. Червинского.
Такой результат получен впервые за 11 месяцев, поскольку до сих пор все многочисленные жалобы защиты относительно преступных действий по делу судом не удовлетворялись.
Наше Заявление о преступлении касалось событий, когда адвокатов не допускали к Роману для предоставления правовой помощи при вручении ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.
Данное сообщение о подозрении не имеет ничего общего с понятием "уголовное производство", а направлено только на дискредитацию Романа, как личности", - рассказал адвокат.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковник Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.
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Мусора, вы там ухи обожрались???
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякії були цехмістри,
І ратмани, і бургомістри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили,
Та тілько грошики лупили
І одбирали хабарі.
(І. Котляревський, "Енеїда")
Клован - Червінського...
Мабуть, ці двоє, стали, як в романі «Граф Монте-Крісто», рит нору для втечі…до фірташа!
яка знесе під корінь всю цю гидотну владу суцільних ворюг, зелених зрадників і суддівську мафію.