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суд (24810) ГБР (2812) Червинский (134)

Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ

богачук,червінський

Шевченковский районный суд г. Киева по жалобе адвокатов обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Романа Червинского, когда к нему не пускали защитников во время вручения ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.

Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Червинского Константин Глоба, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Червинского:

Шевченковский районный суд г. Киева по моей жалобе обязал внести сведения о преступлении, совершенном по делу Р. Червинского.

Такой результат получен впервые за 11 месяцев, поскольку до сих пор все многочисленные жалобы защиты относительно преступных действий по делу судом не удовлетворялись.

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Наше Заявление о преступлении касалось событий, когда адвокатов не допускали к Роману для предоставления правовой помощи при вручении ему второго фиктивного Уведомления о подозрении.

Данное сообщение о подозрении не имеет ничего общего с понятием "уголовное производство", а направлено только на дискредитацию Романа, как личности", - рассказал адвокат.

Рішення суду у справі Червінського

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

Заява адвоката Червінського Константина Глоби
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Топ комментарии
+18
з одного боку це дріб'язок в порівнянні з купою зеленого лайна яке ллється на Героя, а з іншого - неабияке досягнення!
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16.02.2024 18:46
+12
Путін - Навального.
Клован - Червінського...
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16.02.2024 19:30
+11
Мусора це лиш тупі виконавці замовлень влади.
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16.02.2024 19:14
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з одного боку це дріб'язок в порівнянні з купою зеленого лайна яке ллється на Героя, а з іншого - неабияке досягнення!
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16.02.2024 18:46 Ответить
Крига рушила !
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16.02.2024 18:53 Ответить
А какого буя он до сих пор под стражей при таких то нарушениях???
Мусора, вы там ухи обожрались???
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16.02.2024 18:47 Ответить
Мусора це лиш тупі виконавці замовлень влади.
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16.02.2024 19:14 Ответить
А до чого тут "мусора"? Тобі завдання поставили стрілки із Зеленьського як замовника справи перевести на "мусорів"?
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16.02.2024 19:55 Ответить
Єрмак, особисто топить за слова правди про нього. А суддівська мафія виконує наказ Єрмака
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16.02.2024 23:21 Ответить
Всім старшинам тут без розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пеклі добру хльору,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякії були цехмістри,
І ратмани, і бургомістри,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді не судили,
Та тілько грошики лупили
І одбирали хабарі.

(І. Котляревський, "Енеїда")
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16.02.2024 18:47 Ответить
світові лідери поки що на це не реагують. Зайняті навальним.
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16.02.2024 19:01 Ответить
Купа правоохорнних органів замість займатись реальними злочинами, як крадіжки, корупція і т.п., займається підслуховуванням і підгляданням за журналістами, переслідуанням героїв-воїнів...
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16.02.2024 19:01 Ответить
Ключове слово "купа".
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16.02.2024 19:31 Ответить
Путін - Навального.
Клован - Червінського...
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16.02.2024 19:30 Ответить
Вже було рішення Верховного суду, яким визнано незаконним наказ аро переведення полковника Червінського на схід (на підставі цього наказу Червінского звинувачували у СЗЧ).
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16.02.2024 19:35 Ответить
у судьев подгорает. уже знают, что зеклоуну транда приближается и им тоже если не начнут разруливать блюди продажные
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16.02.2024 20:34 Ответить
В ОПУ татаров, дивно заховав, справи калаМойскага та шуфрича-небитого… Геть затихарили, Хотьби, отой генПрокурор, про щось проглаголив, а то,як і немає його в Україні!
Мабуть, ці двоє, стали, як в романі «Граф Монте-Крісто», рит нору для втечі…до фірташа!
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16.02.2024 21:45 Ответить
Так хочеться вірити, що колись, в кінці кінців, буде про-українська влада в Україні,
яка знесе під корінь всю цю гидотну владу суцільних ворюг, зелених зрадників і суддівську мафію.
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16.02.2024 23:29 Ответить
Свободу Червінському!
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17.02.2024 00:15 Ответить
Ну ще прийде час, коли будуть притягнені до відповідальності ті хто здав операцію із затримання вагнерівців, за чиїм наказом було розмінування на кримському напрямку, та ще багато іншого, через що загинули сотні тисяч громадян України, та зруйновані міста, хто годував нас травневими шашликами.
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19.02.2024 15:33 Ответить
 
 