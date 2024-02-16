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Германия (6725) жилье (868) переселенцы (528)

Германия профинансирует строительство 2 тыс. квартир для переселенцев в 5 областях Украины

будівництво

За счет средств Германии в 5 областях Украины будет построено до 2 тыс. квартир для переселенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международной организации по миграции.

Проект, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии через Немецкий банк развития, предусматривает строительство до 2 тыс. квартир для около 6 тыс. человек в городах:

  • Хотин и Черновцы Черновицкой области,
  • Коломыя Ивано-Франковской области,
  • Ирпень и с. Горенко Киевской области,
  • Агрономическое, Ладыжин и Хмельник Винницкой области,
  • Старый Самбор, Дрогобыч и Каменка-Бугская Львовской области.

Последние две громады принимают переселенцев из Северодонецка Луганской области.

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Топ комментарии
+8
Фінансувати не треба,******** гроші.Побудуйте або хоч проконтролюйте наших(які вони наші?)клептоманів.
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16.02.2024 19:33
+6
Україні потрібна зброя! Квартири почекають.
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16.02.2024 19:27
+5
вертайся та скажи це в Україні поц
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16.02.2024 19:55
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Коломия, зустрічай Рюзкє Мір!
Коломия, він тобі зробить пістуц...
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16.02.2024 19:19 Ответить
Чуєшь. Не звезди. Ти сам куди побіжиш,як шо путін приведе ло тебе руський мир ? А я тобі відповім : нікуди. Ти прилаштується під інший прапор.
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17.02.2024 06:00 Ответить

- А вот я не уверена, что это русские мой дом разбомбили.
- Так стріляли же зі східного боку!
- Американцы дали вам такие снаряды, которые могут разворачиваться в воздухе на 180° и все думают, что это стреляли наши, русские.
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17.02.2024 06:18 Ответить
Повіриш коли ***** приведе до тебе освободітелів. Але ти нікуди не побіжиш. Ти свій унітаз та поліровану німецьку стінку в залі ні на що не проміняєш.
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17.02.2024 06:34 Ответить
Краще самі збудуйте , іпроконтролюйте , щоб Татаров і Ермак , як це вже було з Татаровим , коли вони обдурили гвардійців !нДеньги давать в рукі МАРОДЕРІВ , все одно , що лити воду в решето! ЦІ КВАРИРИ БУДУТЬ ЗОЛОТІ І
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17.02.2024 08:10 Ответить
Такі самі золоті як і гуртожитки по селах , які ремонтували при попередній владі. Доречі , де говнюк Тука ?
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17.02.2024 10:57 Ответить
Шевцова ...
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17.02.2024 14:35 Ответить
Ну мою хату разбило ВСУ 100%. Ну так шо с этого. Это война, и она не должна закончиться шо кацапский танк к моей хате подъехал.
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17.02.2024 07:53 Ответить
Німеччина виділить, а влада викупить квартири у своїх друзів будівельників, бо вже не одноразово виділялись кошти, а людям які постраждали від забудовників влада так і не допомогла.

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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16.02.2024 19:22 Ответить
Україні потрібна зброя! Квартири почекають.
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16.02.2024 19:27 Ответить
вертайся та скажи це в Україні поц
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16.02.2024 19:55 Ответить
Та хто ж повернеться якщо зброі нема? Скажи це жителям Бучі які туди переіхали з Донецька від війни.

Поц.
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16.02.2024 21:43 Ответить
Фінансувати не треба,******** гроші.Побудуйте або хоч проконтролюйте наших(які вони наші?)клептоманів.
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16.02.2024 19:33 Ответить
ой, боязко за німецьке бабло
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16.02.2024 19:44 Ответить
заселять в привіди войцеховського
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16.02.2024 19:56 Ответить
Сором..
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16.02.2024 20:19 Ответить
2000×500 за метр и 50 квадратов. 50 миллионов получается. Молодые семьи надо вывозить
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16.02.2024 20:25 Ответить
Пам'ятаю як американці відкупились від факту коли Україна здала (зазмовою) свою ядерну зброю кацпам - побудували військовим ракетникам містечко. Вся ядерна зброя була оцінена у 800 млн. $,
що 30 срібняків Їуді.
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16.02.2024 21:26 Ответить
Я з маріуполЯ. Знищено дві квартири і олин дом. Скіки мені ще бомжувати? Зєбіли не планують вирішувати питанн
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16.02.2024 21:48 Ответить
Ми 8 років бомжували з 14 року. От тількі житло нам пропрнуваои у кредит з драконівськими відсотками. Тоді Тука грав грошима на допомогу ВПО як циган сонцем.
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16.02.2024 22:59 Ответить
Ой , та в вас все попереду ще. Ми чекаємо 10 років. Ні попередники , ні ці … ніхто ніколи не вирішував проблеми впо. З 14 року вде знущались як могли. Крали гроші як могли. Наприклад за мільйони робили ремонти в гуртожитках по селах та смт. А то там жити буде. ? Там роботи нема. Для кого це ? Просто окозамилювання. Ц
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17.02.2024 06:04 Ответить
квартиры может и построят, но отдадут таким как стефанчук ведь у тещи жил и получал компенсацию, кнур вонючий
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16.02.2024 21:49 Ответить
-- Остап Ибрагимович, когда мы уже будем делить наши деньги??

М.С. Паниковский, человек без паспорта.
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27.02.2024 10:51 Ответить
 
 