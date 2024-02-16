Ситуация на поле боя тяжелая, но не стоит недооценивать Украину. Наша задача: продолжать поддерживать Киев, - Столтенберг

Несмотря на тяжелую ситуацию на поле боя, не стоит переоценивать возможности России и недооценивать Украину.

Об этом сегодня во время подхода к прессе в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопросы журналистов, с какими посланиями из Мюнхена может вернуться президент Зеленский, учитывая стагнацию американской помощи и продолжающуюся дискуссию по военной помощи для Украины в Европе.

"Наша задача в том, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, потому что это в наших интересах безопасности. Ситуация тяжелая. Тот факт, что Соединенные Штаты не приняли соответствующего решения, уже отразился негативно на ситуации на поле боя. Но я продолжаю ожидать, что Соединенные Штаты примут решение продолжить поддержку Украины", – сказал Столтенберг.

"Важно также признать: несмотря на то, что ситуация на поле боя тяжелая, мы не должны переоценивать Россию и недооценивать Украину. На этой неделе украинцы продемонстрировали еще раз свои навыки и компетенцию, когда речь идет о нанесении ударов, когда потопили еще один российский корабль в Черном море", - добавил руководитель Альянса.

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Он также напомнил, что во время встречи министров обороны стран НАТО от союзников прозвучали новые обязательства по поддержке Украины. Это, в частности, касается боевых самолетов F-16 и поставок средств противовоздушной обороны. Союзники обязались также доставить в Украину один миллион дронов.

"Украина становится ближе к НАТО. Мы (с министрами обороны – ред.) согласовали создание нового центра по усовершенствованию и тренировке (Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию JATEC – ред.), чтобы изучать уроки, которые извлекла Украина. Сегодня также Франция и Германия подписывают обязательства по безопасности с Украиной. Мы приветствуем такие обязательства. Они не являются альтернативой членству в НАТО, но они помогут Украине продвинуться ближе к НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, чего он ожидает в отношении войны в Украине от стран Южной Америки, генсек НАТО отметил, что Украину должны поддерживать все в мире, кто верит в свободу и демократию.

"Победа Путина могла бы быть не только трагедией для Украины, она могла бы сделать весь мир более опасным. Это было бы посланием для авторитарных лидеров по всему миру - если они воспользуются силой, они получают все, что хотят. Тогда все мы будем более уязвимыми. Потому все, кто верит в свободу и демократию, должны стоять вместе и стоять рядом с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

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