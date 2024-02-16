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Новости Война
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Столтенберг (1619)

Ситуация на поле боя тяжелая, но не стоит недооценивать Украину. Наша задача: продолжать поддерживать Киев, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Несмотря на тяжелую ситуацию на поле боя, не стоит переоценивать возможности России и недооценивать Украину.

Об этом сегодня во время подхода к прессе в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопросы журналистов, с какими посланиями из Мюнхена может вернуться президент Зеленский, учитывая стагнацию американской помощи и продолжающуюся дискуссию по военной помощи для Украины в Европе.

"Наша задача в том, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, потому что это в наших интересах безопасности. Ситуация тяжелая. Тот факт, что Соединенные Штаты не приняли соответствующего решения, уже отразился негативно на ситуации на поле боя. Но я продолжаю ожидать, что Соединенные Штаты примут решение продолжить поддержку Украины", – сказал Столтенберг.

"Важно также признать: несмотря на то, что ситуация на поле боя тяжелая, мы не должны переоценивать Россию и недооценивать Украину. На этой неделе украинцы продемонстрировали еще раз свои навыки и компетенцию, когда речь идет о нанесении ударов, когда потопили еще один российский корабль в Черном море", - добавил руководитель Альянса.

Читайте также: Победа Путина в Украине не отвечает интересам безопасности США, - Столтенберг

Он также напомнил, что во время встречи министров обороны стран НАТО от союзников прозвучали новые обязательства по поддержке Украины. Это, в частности, касается боевых самолетов F-16 и поставок средств противовоздушной обороны. Союзники обязались также доставить в Украину один миллион дронов.

"Украина становится ближе к НАТО. Мы (с министрами обороны – ред.) согласовали создание нового центра по усовершенствованию и тренировке (Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию JATEC – ред.), чтобы изучать уроки, которые извлекла Украина. Сегодня также Франция и Германия подписывают обязательства по безопасности с Украиной. Мы приветствуем такие обязательства. Они не являются альтернативой членству в НАТО, но они помогут Украине продвинуться ближе к НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, чего он ожидает в отношении войны в Украине от стран Южной Америки, генсек НАТО отметил, что Украину должны поддерживать все в мире, кто верит в свободу и демократию.

"Победа Путина могла бы быть не только трагедией для Украины, она могла бы сделать весь мир более опасным. Это было бы посланием для авторитарных лидеров по всему миру - если они воспользуются силой, они получают все, что хотят. Тогда все мы будем более уязвимыми. Потому все, кто верит в свободу и демократию, должны стоять вместе и стоять рядом с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместный аналитический, учебный и образовательный центр НАТО-Украина создадут в Польше, - Столтенберг
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Топ комментарии
+3
За підтримку дякуємо Західних Партнерів, але де оті КВНщики з Ставки побувають на передовій, там, після цього, жди великої крові і проблем для України!!
Співпадіння чи Божа кара, за 2019 рік! Ось такий хотьпаржом, з кривавою піною від московитів прутіна!
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16.02.2024 19:34
+3
Краще один раз зробити, ніж 100 разів посвистіти...
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16.02.2024 19:37
+2
Підтримувальщик хєров.
Одне блаблабла і занепокоєння
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16.02.2024 20:01
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Правила форума Совет форумчан
Він сказав "Україну" а не "Київ"
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16.02.2024 19:31 Ответить
та то таке
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16.02.2024 19:33 Ответить
За підтримку дякуємо Західних Партнерів, але де оті КВНщики з Ставки побувають на передовій, там, після цього, жди великої крові і проблем для України!!
Співпадіння чи Божа кара, за 2019 рік! Ось такий хотьпаржом, з кривавою піною від московитів прутіна!
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16.02.2024 19:34 Ответить
Ситуація на полі бою є важкою, і вона є важкою для України тільки тому,що ми в НАТО. маючи всі можливості цього недопустити .працюємо на куйла.
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16.02.2024 19:34 Ответить
А може завдяки ЗЄ? Котрий, обезголовивши армію, втік в турне по європах для папірця про наміри?
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16.02.2024 19:39 Ответить
що він є.що його немає- хрин один для України і її народу.Країна Україна .в якій він "зезедент" практично зброї не виробляє для свого захисту перед рашистом ,хіба що в обмеженій кількості шансовий інструмент під назвою "лопата"
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16.02.2024 21:45 Ответить
Потужно
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16.02.2024 19:35 Ответить
Слова, слова, слова .....

А що по факту?

А ось що:
Військова допомога Україні від країн Заходу скоротилася втричі - дані Кільського інституту.
"Щоб у 2024 році замінити США, Європа має подвоїти свої поставки та швидкість надання озброєнь.

Новий пакет допомоги Україні, що застряг в американському Конгресі, призвів до різкого скорочення підтримки Збройних сил України.

У період з 1 листопада до 15 січня західні союзники пообіцяли допомогти ЗСУ постачанням на суму 9,8 млрд євро. Це майже втричі менше, ніж було обіцяно приблизно за такий же період роком раніше - 27 млрд євро, з яких 21 млрд євро були готові дати США, https://www.ifw-kiel.de/publications/news/europe-has-a-long-way-to-go-to-replace-us-aid-large-gap-between-commitments-and-allocations/ йдеться у звіті Кільського інституту світової економіки, який оновив дані про допомогу Україні.

Основними постачальниками військової техніки та *********** були кілька великих донорів, насамперед країни Північної Європи, Німеччина та Велика Британія, яка 12 січня пообіцяла виділити цього року 2,5 млрд фунтів (2,9 млрд євро).

Сукупні зобов'язання союзників України - військові, фінансові, гуманітарні - за 2,5 місяці склали 13,8 млрд євро. Це значно вище, ніж у період із серпня по жовтень, коли Кільський інститут давав попередню оцінку, що склала лише 2,11 млрд євро (на 87% менше, ніж за аналогічний період 2022 року).

Останні дані не враховують 50 млрд євро економічної допомоги, схвалені лідерами ЄС 1 лютого.

Хоча цього тижня американський Сенат ухвалив законопроект про допомогу союзникам, у який закладено $60 млрд для України, його доля у Палаті представників залишається незрозумілою. Президент Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції, сподіваючись домовитися про збільшення військової допомоги європейськими країнами.

Щоб у 2024 році повністю замінити в цьому США, Європа має подвоїти свої зобов'язання та швидкість надання озброєнь, зазначає Кільський інститут.
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16.02.2024 19:35 Ответить
Дайте зброю! А не вантажівки та системи спостереження...
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16.02.2024 19:36 Ответить
Та дають вони, не давали б тут вже московія була б .
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16.02.2024 19:39 Ответить
Краще один раз зробити, ніж 100 разів посвистіти...
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16.02.2024 19:37 Ответить
Та вже пох...
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16.02.2024 19:42 Ответить
Це добре! Всі підтримують, а снарядів не хватає? А Україну просто обстрілюють корейськими балістичними ракетами і дефіциту не відчувають. Хоча П.Корея не заявляла про підтримку орди, просто поставляє рашистам **********....
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16.02.2024 19:52 Ответить
вони і уявити не монли що московія така упорота щоб засівати кожен квпдратний метр снарчдом.
все буде просто толерантний світ приходить до тями не одразу
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16.02.2024 20:02 Ответить
Підтримувальщик хєров.
Одне блаблабла і занепокоєння
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16.02.2024 20:01 Ответить
Пук пук пук.
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16.02.2024 20:42 Ответить
Головне не забути про тести на вагітність !!!!
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16.02.2024 21:04 Ответить
Язик не втомився підтримувати?
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16.02.2024 22:11 Ответить
Ситуация на поле боя тяжелая, но не стоит недооценивать Украину. Наша задача: продолжать поддерживать Киев, - Столтенберг Источник:

У НИХ ЕЩЕ МНОГО ОДОБРИТЕЛЬНЫХ СЛОВ ПОДДЕРЖКИ
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17.02.2024 00:13 Ответить
 
 