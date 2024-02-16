Ситуация на поле боя тяжелая, но не стоит недооценивать Украину. Наша задача: продолжать поддерживать Киев, - Столтенберг
Несмотря на тяжелую ситуацию на поле боя, не стоит переоценивать возможности России и недооценивать Украину.
Об этом сегодня во время подхода к прессе в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Именно так он ответил на вопросы журналистов, с какими посланиями из Мюнхена может вернуться президент Зеленский, учитывая стагнацию американской помощи и продолжающуюся дискуссию по военной помощи для Украины в Европе.
"Наша задача в том, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину, потому что это в наших интересах безопасности. Ситуация тяжелая. Тот факт, что Соединенные Штаты не приняли соответствующего решения, уже отразился негативно на ситуации на поле боя. Но я продолжаю ожидать, что Соединенные Штаты примут решение продолжить поддержку Украины", – сказал Столтенберг.
"Важно также признать: несмотря на то, что ситуация на поле боя тяжелая, мы не должны переоценивать Россию и недооценивать Украину. На этой неделе украинцы продемонстрировали еще раз свои навыки и компетенцию, когда речь идет о нанесении ударов, когда потопили еще один российский корабль в Черном море", - добавил руководитель Альянса.
Он также напомнил, что во время встречи министров обороны стран НАТО от союзников прозвучали новые обязательства по поддержке Украины. Это, в частности, касается боевых самолетов F-16 и поставок средств противовоздушной обороны. Союзники обязались также доставить в Украину один миллион дронов.
"Украина становится ближе к НАТО. Мы (с министрами обороны – ред.) согласовали создание нового центра по усовершенствованию и тренировке (Совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и образованию JATEC – ред.), чтобы изучать уроки, которые извлекла Украина. Сегодня также Франция и Германия подписывают обязательства по безопасности с Украиной. Мы приветствуем такие обязательства. Они не являются альтернативой членству в НАТО, но они помогут Украине продвинуться ближе к НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул Столтенберг.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, чего он ожидает в отношении войны в Украине от стран Южной Америки, генсек НАТО отметил, что Украину должны поддерживать все в мире, кто верит в свободу и демократию.
"Победа Путина могла бы быть не только трагедией для Украины, она могла бы сделать весь мир более опасным. Это было бы посланием для авторитарных лидеров по всему миру - если они воспользуются силой, они получают все, что хотят. Тогда все мы будем более уязвимыми. Потому все, кто верит в свободу и демократию, должны стоять вместе и стоять рядом с Украиной", - подчеркнул Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Співпадіння чи Божа кара, за 2019 рік! Ось такий хотьпаржом, з кривавою піною від московитів прутіна!
А що по факту?
А ось що:
Військова допомога Україні від країн Заходу скоротилася втричі - дані Кільського інституту.
"Щоб у 2024 році замінити США, Європа має подвоїти свої поставки та швидкість надання озброєнь.
Новий пакет допомоги Україні, що застряг в американському Конгресі, призвів до різкого скорочення підтримки Збройних сил України.
У період з 1 листопада до 15 січня західні союзники пообіцяли допомогти ЗСУ постачанням на суму 9,8 млрд євро. Це майже втричі менше, ніж було обіцяно приблизно за такий же період роком раніше - 27 млрд євро, з яких 21 млрд євро були готові дати США, https://www.ifw-kiel.de/publications/news/europe-has-a-long-way-to-go-to-replace-us-aid-large-gap-between-commitments-and-allocations/ йдеться у звіті Кільського інституту світової економіки, який оновив дані про допомогу Україні.
Основними постачальниками військової техніки та *********** були кілька великих донорів, насамперед країни Північної Європи, Німеччина та Велика Британія, яка 12 січня пообіцяла виділити цього року 2,5 млрд фунтів (2,9 млрд євро).
Сукупні зобов'язання союзників України - військові, фінансові, гуманітарні - за 2,5 місяці склали 13,8 млрд євро. Це значно вище, ніж у період із серпня по жовтень, коли Кільський інститут давав попередню оцінку, що склала лише 2,11 млрд євро (на 87% менше, ніж за аналогічний період 2022 року).
Останні дані не враховують 50 млрд євро економічної допомоги, схвалені лідерами ЄС 1 лютого.
Хоча цього тижня американський Сенат ухвалив законопроект про допомогу союзникам, у який закладено $60 млрд для України, його доля у Палаті представників залишається незрозумілою. Президент Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції, сподіваючись домовитися про збільшення військової допомоги європейськими країнами.
Щоб у 2024 році повністю замінити в цьому США, Європа має подвоїти свої зобов'язання та швидкість надання озброєнь, зазначає Кільський інститут.
все буде просто толерантний світ приходить до тями не одразу
Одне блаблабла і занепокоєння
У НИХ ЕЩЕ МНОГО ОДОБРИТЕЛЬНЫХ СЛОВ ПОДДЕРЖКИ