Американские конгрессмены из обеих партий представили новый законопроект с поддержкой Украины, - The Hill
Двухпартийная группа умеренных конгрессменов в Палате представителей США представила в пятницу законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню вместе с мерами по усилению границы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении The Hill
"Это предложение направлено на то, чтобы выйти из длительного "тупика" о предоставлении военной помощи Киеву — на фоне предупреждений о том, что украинским силам не хватает оружия", - отмечается в сообщении.
Законопроект предусматривает, в том числе, более жесткие меры безопасности на границе, на чем настаивают консерваторы Палаты представителей и лично спикер Майк Джонсон, отказавшийся от версии Сената, принятой ранее на этой неделе.
Принимавший участие в переговорах по новому законопроекту конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что лично проголосовал бы за версию Сената с $95 миллиардами в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако он признал, что спикер Майк Джонсон "оказался перед сложной ситуацией" в Палате представителей, поэтому новый законопроект, по его словам, должен стать компромиссом для всех.
Проект Закона H.R.7372 "О защите границ и защите демократий" предусматривает выделение $66,32 миллиарда Министерству обороны США в поддержку стран, находящихся в состоянии боевых действий. В том числе речь идет о выделении около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиарда для операций Центрального командования США, отмечает The Hill.
Пожалуйста, подождите...
Спікер конгресу не мае права відхиляти Закони прийняті Сенатом.
Він забовьязанний поставити його на голосування! крапка.
Як проголосують, це інша справа.
Тому « новий закон» це маскіровка тупого порушення прийнятого порядка. Це стиль Трампа, який поводить себе як слон у посудній лавці. Йому плювати на Все…
окрім самого себе.
Зараз він спасав себе. Кордон, Україна, Ізраіль це все вде лісом.
Бо якщо він не стане президентом- він сяде!
Чому Байдена прокурор звинуватив, що також поводивс з секретними документами всупереч закону.
Проте до суду передавати справу не будуть.
Причина:
Навіщо навантажувати суд. Якщо присяжні виправдають, за ознакою, що Байден нічого вже не пам'ятає, тому не осудний.
Він залякав не тільки республіканську партію але і судову систему. Верховний суд відклав розгляд його діла до виборів…
Одного давайте судити
А іншого, "він нічого не пам'ятає тому можна не судити",
є документи про можливий хабар, проте ФБР не відкриє документи
не зрозуміло...
Видимо, Трамп виноват, что Байден подписал 9 мая 2022, проголосованый обеими палатами Ленд-лиз, но потом, заблокировал.
Ленд-лиз - это сотни танков, самолетов.... позволял Украине освободить окупированные территории, но ....
По-друге, та дебіли всі підряд, та хоч розберіться в механізмі ленд-лізу (за який підприємства, що виготовляють техніку, все-одно мають отримати гроші негайно, а то й передоплату), і як хто його має ініціювати - а вже потім виходьте на форум!
Може то йоржики з позолотою.
"Щоб у 2024 році замінити США, Європа має подвоїти свої поставки та швидкість надання озброєнь.
Новий пакет допомоги Україні, що застряг в американському Конгресі, призвів до різкого скорочення підтримки Збройних сил України.
У період з 1 листопада до 15 січня західні союзники пообіцяли допомогти ЗСУ постачанням на суму 9,8 млрд євро. Це майже втричі менше, ніж було обіцяно приблизно за такий же період роком раніше - 27 млрд євро, з яких 21 млрд євро були готові дати США, https://www.ifw-kiel.de/publications/news/europe-has-a-long-way-to-go-to-replace-us-aid-large-gap-between-commitments-and-allocations/ йдеться у звіті Кільського інституту світової економіки, який оновив дані про допомогу Україні.
Основними постачальниками військової техніки та *********** були кілька великих донорів, насамперед країни Північної Європи, Німеччина та Велика Британія, яка 12 січня пообіцяла виділити цього року 2,5 млрд фунтів (2,9 млрд євро).
Сукупні зобов'язання союзників України - військові, фінансові, гуманітарні - за 2,5 місяці склали 13,8 млрд євро. Це значно вище, ніж у період із серпня по жовтень, коли Кільський інститут давав попередню оцінку, що склала лише 2,11 млрд євро (на 87% менше, ніж за аналогічний період 2022 року).
Останні дані не враховують 50 млрд євро економічної допомоги, схвалені лідерами ЄС 1 лютого.
Хоча цього тижня американський Сенат ухвалив законопроект про допомогу союзникам, у який закладено $60 млрд для України, його доля у Палаті представників залишається незрозумілою. Президент Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції, сподіваючись домовитися про збільшення військової допомоги європейськими країнами.
Щоб у 2024 році повністю замінити в цьому США, Європа має подвоїти свої зобов'язання та швидкість надання озброєнь, зазначає Кільський інститут.
Украина отдала не только ядерное оружие, но самолеты, ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.
russian partnersмоскалями щодо ядерної зброї в космосі.
P.S. Потужно сьогодні ввечері Байден виступив.
.Одна беда наших коррупционеры этому сокращению не слишком обрадуются
А от хто дійсно не дуже зрадіє , так це бюджетники і пенсіонери . Бо вони тепер будуть змушені сидіти на сухарях і воді .
В принципі я згоден на все , аби лиш не урізали фінансування армії і постачання зброї .
Думаю що закон про допомогу все ж приймуть , десь - із сотої спроби . Коли сума допомоги зменшиться до 100 доларів .
Взагалі це прислів'я якесь дебільне на мій погляд .. Не дивно що його придумали кацапи .
Для вас допомога лише гроші ,, а для нас - людські життя .
«Помощь» Україні це національні інтереси США!
Перемога України е запорука того що Путлер не піде далі.
Що війна з НАТО не почнеться.
Що амеріканськи солдати не будуть помирати Захищаючи Европу.
Що США збереже свій імедж як «світового лідера».
В США введен наивысший уровень террористической опасности, несколько миллионов мигрантов, незаконно перешли границу.
Не будет США, не будет и Украины..
Не могли цей проджект представити кілька місяців тому - потрібно було тягнути до останнього?!
Так же как Израиль оказывает помощь США, комплектующие Израиля входят входят во многие вооружения США. Например, Израиль поставляет для самолетов F-35, комплетующие на 50 млн. долларов.
Ну хоть так, если быстро... но ведь и это могут тянуть до лета.
Трамп, уже, 3 года не во власти, но ,,виноват,, Трамп, что Байден отказался предоставить Украине вооружение по Ленд-лизу, который предложили республиканцы и за который проголосовали обе палаты.