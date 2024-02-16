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Американские конгрессмены из обеих партий представили новый законопроект с поддержкой Украины, - The Hill

сша,конгрес

Двухпартийная группа умеренных конгрессменов в Палате представителей США представила в пятницу законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню вместе с мерами по усилению границы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении The Hill

"Это предложение направлено на то, чтобы выйти из длительного "тупика" о предоставлении военной помощи Киеву — на фоне предупреждений о том, что украинским силам не хватает оружия", - отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает, в том числе, более жесткие меры безопасности на границе, на чем настаивают консерваторы Палаты представителей и лично спикер Майк Джонсон, отказавшийся от версии Сената, принятой ранее на этой неделе.

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Принимавший участие в переговорах по новому законопроекту конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что лично проголосовал бы за версию Сената с $95 миллиардами в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако он признал, что спикер Майк Джонсон "оказался перед сложной ситуацией" в Палате представителей, поэтому новый законопроект, по его словам, должен стать компромиссом для всех.

Проект Закона H.R.7372 "О защите границ и защите демократий" предусматривает выделение $66,32 миллиарда Министерству обороны США в поддержку стран, находящихся в состоянии боевых действий. В том числе речь идет о выделении около $47 миллиардов для Украины, $10 миллиардов для Израиля, $5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона, а также $2 миллиарда для операций Центрального командования США, отмечает The Hill.

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Топ комментарии
+16
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16.02.2024 19:58
+10
Це не компроміс. Це перемога Трампа.

Спікер конгресу не мае права відхиляти Закони прийняті Сенатом.

Він забовьязанний поставити його на голосування! крапка.
Як проголосують, це інша справа.

Тому « новий закон» це маскіровка тупого порушення прийнятого порядка. Це стиль Трампа, який поводить себе як слон у посудній лавці. Йому плювати на Все…
окрім самого себе.

Зараз він спасав себе. Кордон, Україна, Ізраіль це все вде лісом.
Бо якщо він не стане президентом- він сяде!
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16.02.2024 20:35
+6
Висновок: У світі не можна вірити нікому. У плані безпеки треба розраховувати ТІЛЬКИ на власні сили, тобто Україна має розвивати власне виробництво зброї й повернути на озброєння ЯЗ хочаб тактичного рівня. Звісно з ЯЗ треба чекати до перемоги України над рашистами бо зараз спроба отримати ЯЗ може відвернути союзників й призвести до втрати підтримки що не допустимо.
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16.02.2024 20:35
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Правила форума Совет форумчан
крутять цим законопроектом як циган сонцем...
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16.02.2024 19:55 Ответить
Це не компроміс. Це перемога Трампа.

Спікер конгресу не мае права відхиляти Закони прийняті Сенатом.

Він забовьязанний поставити його на голосування! крапка.
Як проголосують, це інша справа.

Тому « новий закон» це маскіровка тупого порушення прийнятого порядка. Це стиль Трампа, який поводить себе як слон у посудній лавці. Йому плювати на Все…
окрім самого себе.

Зараз він спасав себе. Кордон, Україна, Ізраіль це все вде лісом.
Бо якщо він не стане президентом- він сяде!
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16.02.2024 20:35 Ответить
А зараз що мішає сісти, якщо є докази?

Чому Байдена прокурор звинуватив, що також поводивс з секретними документами всупереч закону.
Проте до суду передавати справу не будуть.
Причина:
Навіщо навантажувати суд. Якщо присяжні виправдають, за ознакою, що Байден нічого вже не пам'ятає, тому не осудний.
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16.02.2024 20:54 Ответить
Зараз мішае сісти Трампу…. Сам Трамп.

Він залякав не тільки республіканську партію але і судову систему. Верховний суд відклав розгляд його діла до виборів…
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16.02.2024 21:38 Ответить
Не зрозуміло, чому тоді різні підходи

Одного давайте судити

А іншого, "він нічого не пам'ятає тому можна не судити",
є документи про можливий хабар, проте ФБР не відкриє документи

не зрозуміло...
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16.02.2024 22:09 Ответить
заважає йому сісти процедура, вони (захист) затягують розгляд справ в суді по сутті. Мав би сам знати, на прикладі процедур українських судів.
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16.02.2024 21:38 Ответить
Украина не получает оружия из-за Трампа, который более трех лет не во власти??
Видимо, Трамп виноват, что Байден подписал 9 мая 2022, проголосованый обеими палатами Ленд-лиз, но потом, заблокировал.
Ленд-лиз - это сотни танков, самолетов.... позволял Украине освободить окупированные территории, но ....
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17.02.2024 06:27 Ответить
по-перше, я за ленд-ліз (та зброю) жодним словом не обмовився в цьому коменті.
По-друге, та дебіли всі підряд, та хоч розберіться в механізмі ленд-лізу (за який підприємства, що виготовляють техніку, все-одно мають отримати гроші негайно, а то й передоплату), і як хто його має ініціювати - а вже потім виходьте на форум!
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17.02.2024 13:00 Ответить
Ну, вічно презом він все одно не буде. Америка не рашка, там ще чотири рочки і гуд бай!
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16.02.2024 21:27 Ответить
Ні, такий регламент в палаті, що спікер може не ставити. Точніше ставити щось інше, а той що не подобається - то колись потім.
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17.02.2024 00:58 Ответить
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16.02.2024 19:58 Ответить
Вілкул рулить.
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16.02.2024 20:24 Ответить
А хто вчився в тій школі? Часом не ...............?
Може то йоржики з позолотою.
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16.02.2024 20:49 Ответить
Возле Святогорска хотят отремонтировать мост за 785 миллионов гривен
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16.02.2024 21:04 Ответить
І відремонтують....
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16.02.2024 21:06 Ответить
До нуля ....
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16.02.2024 21:09 Ответить
Так канікули ж
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16.02.2024 19:59 Ответить
Гонять з нас...
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16.02.2024 19:59 Ответить
Військова допомога Україні від країн Заходу скоротилася втричі - дані Кільського інституту.
"Щоб у 2024 році замінити США, Європа має подвоїти свої поставки та швидкість надання озброєнь.
Новий пакет допомоги Україні, що застряг в американському Конгресі, призвів до різкого скорочення підтримки Збройних сил України.
У період з 1 листопада до 15 січня західні союзники пообіцяли допомогти ЗСУ постачанням на суму 9,8 млрд євро. Це майже втричі менше, ніж було обіцяно приблизно за такий же період роком раніше - 27 млрд євро, з яких 21 млрд євро були готові дати США, https://www.ifw-kiel.de/publications/news/europe-has-a-long-way-to-go-to-replace-us-aid-large-gap-between-commitments-and-allocations/ йдеться у звіті Кільського інституту світової економіки, який оновив дані про допомогу Україні.

Основними постачальниками військової техніки та *********** були кілька великих донорів, насамперед країни Північної Європи, Німеччина та Велика Британія, яка 12 січня пообіцяла виділити цього року 2,5 млрд фунтів (2,9 млрд євро).
Сукупні зобов'язання союзників України - військові, фінансові, гуманітарні - за 2,5 місяці склали 13,8 млрд євро. Це значно вище, ніж у період із серпня по жовтень, коли Кільський інститут давав попередню оцінку, що склала лише 2,11 млрд євро (на 87% менше, ніж за аналогічний період 2022 року).
Останні дані не враховують 50 млрд євро економічної допомоги, схвалені лідерами ЄС 1 лютого.
Хоча цього тижня американський Сенат ухвалив законопроект про допомогу союзникам, у який закладено $60 млрд для України, його доля у Палаті представників залишається незрозумілою. Президент Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться з лідерами Німеччини та Франції, сподіваючись домовитися про збільшення військової допомоги європейськими країнами.
Щоб у 2024 році повністю замінити в цьому США, Європа має подвоїти свої зобов'язання та швидкість надання озброєнь, зазначає Кільський інститут.
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16.02.2024 20:01 Ответить
Висновок: У світі не можна вірити нікому. У плані безпеки треба розраховувати ТІЛЬКИ на власні сили, тобто Україна має розвивати власне виробництво зброї й повернути на озброєння ЯЗ хочаб тактичного рівня. Звісно з ЯЗ треба чекати до перемоги України над рашистами бо зараз спроба отримати ЯЗ може відвернути союзників й призвести до втрати підтримки що не допустимо.
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16.02.2024 20:35 Ответить
США инициировали подписание Будапештского Меморандума, о гарантии неприкосновении границ Украины.
Украина отдала не только ядерное оружие, но самолеты, ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.
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17.02.2024 06:32 Ответить
Кажуть Меморандум прийшов з Кремля. Тоді без вказівки останнього компартія України дихнути не сміла
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17.02.2024 11:08 Ответить
Повинні не тільки давати гроші , а ще й вписатися армією ,щоб забезпечити умови гарантій , аби не бути 3.14болами .
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17.02.2024 07:15 Ответить
-13 лярдов кому?
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16.02.2024 20:03 Ответить
На "утряску питань" (на перемовинах) з russian partners москалями щодо ядерної зброї в космосі.

P.S. Потужно сьогодні ввечері Байден виступив.
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16.02.2024 20:07 Ответить
Хорошая новость главное чтобы джонсон опять его в палате представителей не запорол и не отправил обратно
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16.02.2024 20:07 Ответить
Ну так це ж Палата і подає) але новина все-рівно ні про що.. Як мінімум, цей проект очікує багатомісячне переговорне пекло з незрозумілими прспективами.
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16.02.2024 20:16 Ответить
А між тим 14 млрд. для України кудись слямзили.
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16.02.2024 20:09 Ответить
Нам гроші тільки на військову допомогу. Без економічної та гуманітарної. Але і це не ухвалять.
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16.02.2024 20:15 Ответить
Вроде там дебаты были чтобы убрать экономическую часть помощи в 10 или чуть больше млрд и оставить только военную поэтому республиканцы и не соглашались сначала .Пинкус кажется об этом говорил .Ну а если всё утрясли значит в течении недели двух проголосуют так он сказал
.Одна беда наших коррупционеры этому сокращению не слишком обрадуются
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16.02.2024 20:19 Ответить
У корупціонерів навряд чи щось скоротиться .
А от хто дійсно не дуже зрадіє , так це бюджетники і пенсіонери . Бо вони тепер будуть змушені сидіти на сухарях і воді .
В принципі я згоден на все , аби лиш не урізали фінансування армії і постачання зброї .
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16.02.2024 20:28 Ответить
Не проголосують.. Це тільки проект від групи з Палати, не зрозуміло, як до цього відноситься Джонсон, а навіть, якщо пройде Палату, то норми по кордону можуть бути неприйнятні для Сенату.
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16.02.2024 20:45 Ответить
А сума допомоги все зменшується і зменшується .
Думаю що закон про допомогу все ж приймуть , десь - із сотої спроби . Коли сума допомоги зменшиться до 100 доларів .
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16.02.2024 20:10 Ответить
Воно то так , але який толок з беззубого і хворого коня . ? З таким лише більше проблем наберешся .
Взагалі це прислів'я якесь дебільне на мій погляд .. Не дивно що його придумали кацапи .
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16.02.2024 20:45 Ответить
Так це правда - але правда і те шо громадяни США мають цінувати шо їхній бюджет поповнюють громадяни і інших країн ( тіко не друкуйте шо Кока - кола до прикладу не платить податки в США ).
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16.02.2024 21:01 Ответить
А ми й цінуємо . Ще й як цінуємо !! І дуже вдячні американцям , за те що ваша допомога допомогла нам вистояти ці 2 роки , і дала надію на те що русні нас не здолати . Але , тепер , вона все ж - не йде . І багато хто в Україні тепер задає питання - а чи треба було так вірити словам ваших конгресменів , коли вони на початку війни запевняли в підтримці доти - скільки буде потрібно . А тепер ми не знаємо що нам робити далі .
Для вас допомога лише гроші ,, а для нас - людські життя .
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16.02.2024 21:08 Ответить
Этой помощью США инвестируют в свой ВПК (развитие производства, рабочие места для американцев, налоги в казну и т.д.)
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16.02.2024 21:21 Ответить
Лева, не надо ля-ля!

«Помощь» Україні це національні інтереси США!

Перемога України е запорука того що Путлер не піде далі.
Що війна з НАТО не почнеться.
Що амеріканськи солдати не будуть помирати Захищаючи Европу.
Що США збереже свій імедж як «світового лідера».
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16.02.2024 21:45 Ответить
Пора понять, что открытые границы-это уничтожение США.
В США введен наивысший уровень террористической опасности, несколько миллионов мигрантов, незаконно перешли границу.
Не будет США, не будет и Украины..
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17.02.2024 06:40 Ответить
*** они издеваются? Опять полгода мусолить будут? Уберите это ********* Джонсона и проголосуйте мать вашу проект
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16.02.2024 20:11 Ответить
*** они издеваются? Опять полгода мусолить будут? Уберите это ********* Джонсона и проголосуйте мать вашу проект
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16.02.2024 20:13 Ответить
"Наша пісня гарна нова - починаєм її ЗНОВУ"?!
Не могли цей проджект представити кілька місяців тому - потрібно було тягнути до останнього?!
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16.02.2024 20:16 Ответить
-14 лярдів . Щоб не дай боже москву не взяли?
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16.02.2024 20:16 Ответить
Палата представників це палата номер 6 разом з Джонсом режимі республіканцями
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16.02.2024 20:22 Ответить
Я так понимаю Израилю деньги нужны на зарплаты мобилизованным и латание бюджета из-за недостатка налогов? Зачем сокращать финансирование и платить меньше солдатам, когда есть гои.
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16.02.2024 20:46 Ответить
Unconditional support of Israel is not negotiable for the American political class, as much or more so than even the 2nd Amendment. Israel is not to be criticized, not really, no matter what it does. On occasion, its policies could be - very mildly, politely and carefully - commented on by the most daring politicians, but nothing could ever endanger the flow of money from the US to Israel, come hell or high water.
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16.02.2024 21:00 Ответить
Who antisemite? Me?? I am as semite as it gets.
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17.02.2024 05:58 Ответить
Израиль стратегический партнер США, поэтому США должны оказывать помощь Израилю, при войнах.
Так же как Израиль оказывает помощь США, комплектующие Израиля входят входят во многие вооружения США. Например, Израиль поставляет для самолетов F-35, комплетующие на 50 млн. долларов.
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17.02.2024 06:47 Ответить
Ну и что ? Израильская компания продает что то американской компании, это помощь США? Тогда по вашему весь мир оказывает помощь США. Вы мне лучше скажите когда Израиль послал своих солдат на помощь США и сколько их там погибло.
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17.02.2024 08:26 Ответить
Вони живуть як білки в колесі. Головне аби крутилося. Це все, це нація яка остаточно себе просралі і воювати чи захищати щось вона не взмозі. Хай та паруються з мексикою без нас. Нам треба створювати Европейскі цінності вже без них.
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16.02.2024 20:53 Ответить
Это минус прямое финансирование и гуманитарку, только военная помощь по сути...
Ну хоть так, если быстро... но ведь и это могут тянуть до лета.
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16.02.2024 20:57 Ответить
Дайте Трампу 10% відкату та все вирішиться за добу.
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16.02.2024 20:57 Ответить
Фейки ФСБ успешно распространяются в Украине....
Трамп, уже, 3 года не во власти, но ,,виноват,, Трамп, что Байден отказался предоставить Украине вооружение по Ленд-лизу, который предложили республиканцы и за который проголосовали обе палаты.
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17.02.2024 06:54 Ответить
Оба на! Легким рухом руки обіцяна сума у 60 лярдів перетворилася на 47... Закрисятничали, не багато, не мало, 13 лярдів! До того ж, скоріше за усе, пряма військова допомога у цій зменшеній величині стане ще меншою, порядка 5-8 лярдів! Німеччина вже більше надає!!!
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16.02.2024 22:09 Ответить
Наша пісня гарна нова.....
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17.02.2024 00:40 Ответить
 
 