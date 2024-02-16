Воины 63-й ОМБр в течение 16 февраля уничтожили 7 российских танков, среди которых 2 Т-90, огнеметную систему "Солнцепек" и 2 БМП. ВИДЕО

В течение 16 февраля воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили 7 российских танков, среди которых два новейших Т-90, огнеметную систему "Солнцепек" и 2 БМП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме 63-й отдельной механизированной бригады.

В сообщении отмечается: "По совковым традициям в четверг в столовках подавали рыбу. 63 бригада устроила совковым п*дарам "рыбный день", выкупав в болотах их современные танки.

В течение суток силами наших бойцов были поражены и повреждены: до 7 танков, в том числе 2 Т-90 "Владимир", 2 БМП, 1 тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Противник понес грандиозные потери, штурм провалился не начавшись.

ВНИМАНИЕ! Много великой и могучей ненормативной лексики от обезумевшей русни - представителей нации литературы, балета, лаптей и щей".

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