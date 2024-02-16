РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11498 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 436 7
огнемет (21) 63 ОМБр (79)

Воины 63-й ОМБр в течение 16 февраля уничтожили 7 российских танков, среди которых 2 Т-90, огнеметную систему "Солнцепек" и 2 БМП. ВИДЕО

В течение 16 февраля воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили 7 российских танков, среди которых два новейших Т-90, огнеметную систему "Солнцепек" и 2 БМП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме 63-й отдельной механизированной бригады.

В сообщении отмечается: "По совковым традициям в четверг в столовках подавали рыбу. 63 бригада устроила совковым п*дарам "рыбный день", выкупав в болотах их современные танки.

В течение суток силами наших бойцов были поражены и повреждены: до 7 танков, в том числе 2 Т-90 "Владимир", 2 БМП, 1 тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Противник понес грандиозные потери, штурм провалился не начавшись.

ВНИМАНИЕ! Много великой и могучей ненормативной лексики от обезумевшей русни - представителей нации литературы, балета, лаптей и щей".

Смотрите также: Бойцы 63 ОМБр ударным дроном уничтожили миномет оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бальзам на душу )))
показать весь комментарий
16.02.2024 22:54 Ответить
"Под бодрый пыл трубы, И воплей сумасбродных, Отправились рабы, Освобождать свободных"
показать весь комментарий
16.02.2024 22:59 Ответить
"Нє хотят дружiть, ***!" - ну сподiваюсь що до них почало доходити...
показать весь комментарий
16.02.2024 23:00 Ответить
Саме так, добивати вночі. Бо ті дрібні дрони для броні як укус комара.
показать весь комментарий
16.02.2024 23:01 Ответить
які дрони ?

гроші за які вкрадені ?
показать весь комментарий
16.02.2024 23:03 Ответить
Що видео, що аудіо.... Давно так не заходило... 63-тя - повертайтеся усі - вам ще у тилу роботи вистачить!
показать весь комментарий
17.02.2024 01:23 Ответить
- "Я трехсотый...
Оторвало руку.,"

- Ищи руку.. Б@я..
Ты Без руки не нужен..с@ка..
показать весь комментарий
17.02.2024 21:55 Ответить
 
 