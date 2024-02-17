Снаряды 155 мм, артсистемы Caesar и системы ПВО - Франция передает Украине новый оборонный пакет
Франция передает Украине очередной оборонный пакет, включающий в себя артиллерийские снаряды, системы Caesar, усиление ПВО.
Об этом рассказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после проведенных переговоров в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я благодарен Президенту Франции за всю эту сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня еще один оборонный пакет. Именно такой, который нужен. Это снаряды для артиллерии, пушки, эффективные системы Caesar, дополнительное усиление ПВО", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что это "абсолютный достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции", воспользовавшись проблемами в поставках некоторых партнеров.
"Франция действительно нам помогает", – подчеркнул Президент Украины.
Зеленский также напомнил, что Украина и Франция начали сотрудничество в оборонном производстве, "включая локализацию и совместное производство и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий". В частности, сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ, отметил Президент.
"Это чрезвычайно важное каждое из таких наших достижений ради общего блага народов наших стран", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Питання лише до величини оборонного пакету.
На жаль, досі живуть десятки мільйонів "обивателів", для яких раша дорівнює кільком зазначеним ключовим словам.....
Вони ніколи не чули ні про голодомор, ані про гулаг чи масові вбивства у совку.. І не хочуть цього чути.
І, до речі - коли вони на фронт надійдуть з-за умови блокади пшеками наших кордонів?
Зеленський під час візиту в Париж у п'ятницю, 16 лютого, підписав з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.
Документ включає в себе зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні, пише агенція AFP. Це більше ніж за два попередні роки - у 2022 році Франція надала Україні допомогу на 2,1 мільярда, а у 2023 році - на 1,7 мільярда євро.
Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій відновленій російській агресії". Документ також має допомогти прокласти шлях до майбутньої інтеграції України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Это сообщение было и здесь на форуме.
обмаль в держбюджеті і таскає за собою величезну свиту за наші кошти , питання для чого ??😠
Що ж тобі не сидиться в Украіні , де купа питань не вирішена ?
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.