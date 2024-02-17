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Снаряды 155 мм, артсистемы Caesar и системы ПВО - Франция передает Украине новый оборонный пакет

155,снаряди

Франция передает Украине очередной оборонный пакет, включающий в себя артиллерийские снаряды, системы Caesar, усиление ПВО.

Об этом рассказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном после проведенных переговоров в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я благодарен Президенту Франции за всю эту сильную военную помощь, которую мы получаем. Сегодня еще один оборонный пакет. Именно такой, который нужен. Это снаряды для артиллерии, пушки, эффективные системы Caesar, дополнительное усиление ПВО", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это "абсолютный достойный ответ на попытки Путина увеличить давление на наши позиции", воспользовавшись проблемами в поставках некоторых партнеров.

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"Франция действительно нам помогает", – подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также напомнил, что Украина и Франция начали сотрудничество в оборонном производстве, "включая локализацию и совместное производство и передачу Францией украинской производственной стороне некоторых инновационных технологий". В частности, сегодня подробно обсудили совместное производство дронов и РЭБ, отметил Президент.

"Это чрезвычайно важное каждое из таких наших достижений ради общего блага народов наших стран", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+29
Упс, як невдобно вийшло... Справа в тому, що Франція вже раніше, задовго до візиту зе-лідОра, підтверджувала, що готує передати Україні і нові САУ Цезар і **********. Тож все це жалюгідне шапіто за гроші українських платників податків, яке їздить по Європах та гендлює своєю неголеною пикою, тупо піариться на вже давно прийнятих рішеннях, до яких воно не має жодного стосунку.
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16.02.2024 23:49
+17
Як казав Бабченко, якби замість Зеленського була якась деревяна табуретка, то потік зброї від союзників був би набагато більше, бо табуретка не відкриває рота і тому не має можливості конфліктувати з нашими постачальниками
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17.02.2024 09:14
+15
Де, гівно ти гундосе, твій головнокомандувач в критичний момент? На симпозіумі хірургів?? ****** ви блогери
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16.02.2024 23:47
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Де, гівно ти гундосе, твій головнокомандувач в критичний момент? На симпозіумі хірургів?? ****** ви блогери
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16.02.2024 23:47 Ответить
Упс, як невдобно вийшло... Справа в тому, що Франція вже раніше, задовго до візиту зе-лідОра, підтверджувала, що готує передати Україні і нові САУ Цезар і **********. Тож все це жалюгідне шапіто за гроші українських платників податків, яке їздить по Європах та гендлює своєю неголеною пикою, тупо піариться на вже давно прийнятих рішеннях, до яких воно не має жодного стосунку.
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16.02.2024 23:49 Ответить
Ви би винирювали зі свого паралельного всесвіту! Президент України " не має жодного стосунку" до всіх рішень, напевне уборщица пуйла має, чи хто там по вашій думці хз....
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17.02.2024 03:29 Ответить
Як казав Бабченко, якби замість Зеленського була якась деревяна табуретка, то потік зброї від союзників був би набагато більше, бо табуретка не відкриває рота і тому не має можливості конфліктувати з нашими постачальниками
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17.02.2024 09:14 Ответить
Це саме ви знаходитесь в паралельному вимірі, який вам вибудовує ОПа через свої самопіарні побрехеньки через шмарафони та "пазітівних блохєрів". Потребу у західній зброї формував та надалі формує генштаб та Главком. Якщо казати про Залужного, то він завжди був особисто на зв"язку із усіма контактними особами західних країн, хто відповідав за узгодження переліку військових поставок в Україну. Саме Залужний першим казав західним країнам що і в якій кількості нам потрібно. А не РеЗЕдент, як ви помилково вважаєте. Конкретно цей пакет від Франції був обіцяний Україні ще коли Главкомом був Залужний. Тому ваш РеЗЕдент до його отримання має таке саме відношення, як свиня до коня. Бо воно вміє лише піаритися на чужій роботі та на чужих досягненнях та добре вміє пудрити мозги довєрчівому лохторату. Це в нього не віднімеш, тут воно прохвєсіанал.
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17.02.2024 10:50 Ответить
Це просто чудово, що Франція передає Україні новий оборонний пакет.
Питання лише до величини оборонного пакету.
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16.02.2024 23:49 Ответить
Я правду кажучи,приємно здивований.Тепер буде шанс деблокувати Авдіївку.Кількадесят тисяч снарядів нормально так накосять кацапів
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17.02.2024 05:51 Ответить
Передадуть пакет АТБ, на якому написано - оборонний. За два роки найпотужніші економіки не спромоглися навіть налагодити виробництво ***********, про що тут ще можна казати
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17.02.2024 07:08 Ответить
Від французів особливо приємно. Бо ще за часіів Совка вони занадто сильно були зачаровані кацапізмом. Баришнікав/Чійковскій/Набокав/Тослстаєвскиій - вот ета всьо!!
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16.02.2024 23:59 Ответить
воткА, кавіар, балє, наташА, карашо!

На жаль, досі живуть десятки мільйонів "обивателів", для яких раша дорівнює кільком зазначеним ключовим словам.....

Вони ніколи не чули ні про голодомор, ані про гулаг чи масові вбивства у совку.. І не хочуть цього чути.
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17.02.2024 00:09 Ответить
Велика подяка Франції - Авдіївка чекає на ці снаряди.
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17.02.2024 00:00 Ответить
Скільки снарядів передає? Сто штук, чи тисячу? Бо навіть десять тисяч - це на два дні самої що не є економної роботи нашій арті.
І, до речі - коли вони на фронт надійдуть з-за умови блокади пшеками наших кордонів?
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17.02.2024 00:10 Ответить
а скільки Україна виробляє? Сама для себе? Хоча б тисячу в день?
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17.02.2024 13:40 Ответить
+1. Це і моє улюблене запитання.
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17.02.2024 16:58 Ответить
DW

Зеленський під час візиту в Париж у п'ятницю, 16 лютого, підписав з президентом Франції Еммануелем Макроном двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки.

Документ включає в себе зобов'язання Франції виділити у 2024 році близько трьох мільярдів євро допомоги Україні, пише агенція AFP. Це більше ніж за два попередні роки - у 2022 році Франція надала Україні допомогу на 2,1 мільярда, а у 2023 році - на 1,7 мільярда євро.

Безпекова угода між країнами розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, посилення співпраці в галузі артилерії, а також спрямована на допомогу Україні у "відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів" і запобігання "будь-якій відновленій російській агресії". Документ також має допомогти прокласти шлях до майбутньої інтеграції України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).
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17.02.2024 00:25 Ответить
Совсем недавно Франция обязалась ежемесячно поставлять Украине 3000 снарядов.
Это сообщение было и здесь на форуме.
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17.02.2024 00:26 Ответить
Там в кадре лысый лыжный инструктор мелькал, но уже с бородой..
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17.02.2024 00:43 Ответить
ЗепреЗедент тринькає величезні кошти на вояж по Європі , яких сьогодні
обмаль в держбюджеті і таскає за собою величезну свиту за наші кошти , питання для чого ??😠
Що ж тобі не сидиться в Украіні , де купа питань не вирішена ?
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17.02.2024 00:45 Ответить
Реб у французів хороше. Частково рашисти в них брали технології, і натягували на радянську базу і ідеї
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17.02.2024 03:58 Ответить
Але все це у 2028-му році, Чоп обороняти піде
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17.02.2024 07:06 Ответить
Щоб було зрозуміло, що все ще попереду, бо в Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм

Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.

Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.

Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.

Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.
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17.02.2024 10:17 Ответить
-- НЕвже це самі ті снаряди .задля яких ЗЕ-ВЕРХОВНИЙ -метнувся . кинувши на " русский авось" зниваючу Авдіївку ?! ( Добротне прикриття страхополоха-- хитрунця... Та дорога ложка . до обіду ... А втім агентам ЗЕ-прикриття -презент ... )
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17.02.2024 19:06 Ответить
Все шо нужно. Было. На вчера.
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17.02.2024 22:04 Ответить
Саме головне за який час воно приїде, а то Германія тіпа теж допогу видяляє, тільки передачу готує 25, 26, 27 ))
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18.02.2024 11:10 Ответить
 
 